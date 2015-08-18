Автолюбители используют льготные кредиты для покупки Lada, Kia и Hyundai

Программы господдержки рынка легковых автомобилей способствовали продажам более 303 тыс. автомобилей с 1 января 2015 года. Россияне предпочитают использовать меры поддержки автопрома для покупки автомобилей, собранных в России. Среди самых популярных моделей, приобретенных по программе льготного кредитования, — Kia Rio, Kia cee’d, Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Kalina.

Lada Kalina

Lada Kalina

Минпромторг сообщил о продажах более 303 тыс. автомобилей по программам поддержки авторынка (утилизации, льготного кредитования и льготного лизинга). Россияне, по данным министерства, предпочитают покупать с использованием этих программ автомобили российского производства.

Среди самых популярных моделей по льготному кредитованию автомобили Kia Rio, Kia cee’d, Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Kalina, а всего выдано более 29 тыс. автокредитов с господдержкой ставки. По расчетам Минпромторга, средняя ставка по льготному автокредиту за прошлую неделю составила 11% годовых. По программе льготного лизинга реализовано около 14 тыс. автомобилей.

«Меры государственной поддержки авторынка работают и позволяют сдерживать падение продаж и производства. Министерство проводит мониторинг эффективности мер и при необходимости готово к их корректировкам. В связи с ростом популярности льготного лизинга Минпромторг ждет увеличения финансирования программы с 2,5 до 3,5 млрд рублей», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что Минпромторг ожидает продажи по всем программам господдержки авторынка в 2015 году на уровне около 372 тыс. автомобилей.