Почему водители не пользуются европротоколом

Что необходимо сделать, чтобы система самостоятельного оформления ДТП (европротокол) заработала в полную силу, и почему россияне не пользуются ею до сих пор, после ввода с июля 2015 года? Эти вопросы обсуждались на пресс-конференции в «Российской газете». В дискуссии участвовал и редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов.

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Заседание круглого стола, посвященного работе упрощенной схемы оформления ДТП (европротокол) в России

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Термин «европротокол» пришел к нам из Европы. Суть его следующая — самостоятельно заполнить бланк извещения о ДТП и получить страховое возмещение. В Европе оформляют аварии без дорожной полиции уже давно. У нас эта система пока не получила большого распространения.

До сих пор большинство автомобилистов, даже попав в небольшую аварию, подолгу стоят на дороге в ожидании приезда ГИБДД. В результате движение останавливается, создаются заторы. В прошлом году прошло несколько заседаний правительственной комиссии по дорожной безопасности, где обсуждались вопросы упрощения оформления ДТП.

Напомним, что для самостоятельного оформления ДТП по европротоколу необходимо наличие нескольких условий:

в аварии участвовали два транспортных средства;

не причинен вред здоровью;

у участников происшествия отсутствуют разногласия не только по обстоятельствам ДТП (кто виноват), но и по повреждениям транспортных средств;

у водителей есть полисы ОСАГО.

При этом изначально (с 2009 года) была установлена максимальная сумма возмещения — 25 тыс. руб., в пределах которой производилась выплата страховыми компаниями. Несмотря на введение упрощенного порядка, большого распространения европротокол не получил. Водители не оформляли ДТП самостоятельно, так как боялись получить отказ в выплате по ОСАГО.

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В августе 2014 года были приняты две поправки, которые немного изменили ситуацию. С этого момента лимит выплаты по европротоколу был увеличен до 50 тысяч, а обращаться пострадавшие стали в свои страховые компании, где был приобретен полис ОСАГО (безальтернативное ПВУ). Кроме этого, в октябре 2014 года для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве эксперимента был установлен безлимитный (до 400 тыс. руб.) европротокол.

Количество водителей, оформляющих ДТП по европротоколу, стало увеличиваться. Тем не менее оставались опасения, что денег, полученных на ремонт при самостоятельном оформлении аварии, может не хватить. Неподготовленному человеку сложно определить, сколько стоит, к примеру, отремонтировать бампер. А если еще разбита фара? Хватит ли 50 тысяч? И что делать тем, у кого есть полис каско? Жители четырех пилотных регионов тоже не очень активно пользовались упрощенкой. Предлагаемая им безлимитка требовала зафиксировать ДТП при помощи устройств с фото- и видеозаписью, определяющих координаты аварии с помощью ГЛОНАСС или GPS. Вопрос о том, какие устройства можно применять, а какие нет, до сих не решен. Именно поэтому автовладельцы, у кого ущерб значительный, не оформляли ДТП самостоятельно.

Начиная с июля 2015 года вступили в силу поправки в ПДД, которыми был прописан порядок действия водителей при ДТП. С этого момента ждать приезда инспектора ДПС можно лишь в крайнем случае. Большинство аварий (когда никто не пострадал и ущерб невелик) необходимо оформить, заполнив бланк извещения (европротокол) или предварительно составив схему происшествия, самостоятельно проехать на пост ДПС или в дежурную часть ГИБДД (это требование обязательно для всех участников аварии). Тем, кто не убирает поврежденные автомобили с дороги и продолжает ждать приезда инспектора, грозит штраф в 1000 рублей. Правда, по информации ГИБДД, пока к таким средствам убеждения не прибегают. Полицейские по телефону стараются объяснить алгоритм действия водителей.

28 Редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов

Редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов

По мнению исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, именно с этого момента наметился рост оформления ДТП по европротоколу. В октябре эта цифра составила 33 106 ДТП, или почти 25% всех дорожных аварий.

На мой взгляд, необходимо увеличить лимит обычного европротокола до 100 тысяч. Несмотря на то, что, по статистике, средняя выплата обратившихся по упрощенке укладывается в половину этой суммы. Именно небольшой лимит и останавливает тех, у кого предполагаемый ремонт может быть чуть дороже этой суммы.

Кроме того, для популяризации упрощенного порядка оформления ДТП средствам массовой информации необходимо уделять больше внимания данному вопросу, в простой форме рассказывая, как и при каких условиях можно оформить ДТП своими силами.