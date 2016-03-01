Российский авторынок на перепутье. Что дальше?

Итоги ушедшего года удручают, но 2016‑й окажется еще тяжелее. Кирилл Милешкин анализирует статистику и предлагает поговорить о тенденциях.

Предпосылки кризиса в России проявились даже не в середине 2014 года, когда стало очевидным, что национальная валюта уходит в затяжное пике. Первым сигналом тревоги стал 2013‑й, по итогам которого дилеры недосчитались 5% клиентов. На следующий год продажи упали на 10%. И это при том, что в последнем квартале в автосалонах царил ажиотаж: люди спешно пристраивали обесценивающиеся рубли при активной конкуренции со стороны покупателей из Белоруссии и Казахстана.

В ушедшем году столь веских причин бежать за новой машиной уже не было и на рынке возникла резко негативная динамика. Статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) говорит о падении продаж на 35,7%, что в абсолютных цифрах означает чуть больше 1,6 миллиона реализованных автомобилей.

Всё не так уж плохо

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В тройке лидеров произошли изменения. В 2014 году за Ладой и Kia оказалась марка Renault, причем отставание от корейцев было минимальным — чуть больше тысячи машин на 200 тысяч проданных. Теперь «французы» опустились на четвертую позицию, пропустив вперед Hyundai и отставая уже весьма серьезно.

Полагаю, что в текущем году АВТОВАЗ останется на верхней ступени пьедестала. Корейским брендам пока не под силу догнать его по продажам. Теоретически российский автогигант может увеличить продажи на 80 тысяч машин (столько в сумме планируют выпустить Вест и Иксреев), однако реальный спрос наверняка окажется ниже. К примеру, в декабре 2015 года Веста не смогла попасть даже в топ‑25 самых популярных моделей. Ожидался дефицит, но его не случилось, Весты есть в наличии у дилеров.

Hyundai имеет все шансы подняться еще на одну строчку вверх. Готовится выйти на рынок кроссовер В‑класса по имени Creta, конкурентами для которого станут Renault Duster и Ford EcoSport. У Kia подобного козыря нет, что наверняка скажется на общем итоге продаж за год.

Интересно, что у тройки лидеров падение продаж меньше, чем в среднем по рынку, их модельные линейки не сокращались и пополнялись новыми машинами. Расположившиеся ниже Renault, Toyota, Nissan и Volkswagen просели больше, чем рынок в целом, и избавились от малопопулярных машин. В частности, с конвейера в Санкт-Петербурге снят седан Teana, сошел со сцены (надеемся, временно) совсем еще свежий хэтчбек Tiida, больше не ввозится в Россию кроссовер Venza.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2015 году, шт.

tabl1 По данным АЕБ. *Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие объемы продаж.

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Каждый выбирает свой рецепт выживания, и пока более правильной выглядит политика корейцев. Под постоянно звучащие обвинения в демпинге и недобросовестной конкуренции Hyundai и Kia стабильно наращивают свою долю рынка и пытаются сохранить дилерскую сеть.

Успешным минувший год могут назвать только три компании. Для клиентов Porsche кризиса, видимо, не существует: продажи выросли на 12%. Львиная доля спроса приходится на кроссоверы, причем большой Cayenne расходится вдвое лучше, чем компактный Macan. Теперь дорогие Porsche в России более популярны, чем ориентированные на массового потребителя марки Honda, Chery и SsangYong.

Lexus закончил 2015 год с прогрессом (+ 6%). Секрет успеха прост: половину продаж сделал новый кроссовер NX. Одна вовремя выпущенная модель помогает пережить суровый кризис. Для премиального сегмента это правило, оказывается, тоже действует. Правда, ни одну из компаний немецкой «большой тройки» Lexus опередить не смог. Ближайшая к японцам фирма Audi продала на четверть больше, а Mercedes-Benz — вдвое. Людей из Лексуса утешает подавляющее превосходство над Infiniti, а уж Acura и вовсе далеко позади.

Третий счастливчик — УАЗ, который закончил год с минимальным падением (- 2%). Этот результат с полным правом можно назвать успехом: у всех остальных марок, закончивших год с минусом, падение составило не меньше 10%. Любопытно, что лучше флагманского Патриота продавалось древнее семейство коммерческих полноприводников — «буханок» и «головастиков». На этом фоне уже не выглядит неожиданной появившаяся под конец года весть о продлении жизненного цикла Хантера.

Внимательный читатель найдет в таблице другие марки со значительным приростом продаж. Datsun выглядит выигрышно благодаря эффекту низкой базы. Продажи седана on-DO начались осенью 2014 года, а хэтчбека mi-DO — и того позже, потому относительный результат в 2015 году выглядит впечатляюще. Brilliance и Smart расходятся даже не тысячами, а сотнями, так что записывать их в передовики тоже не станем.

Топ-25 моделей российского авторынка в 2015 году, шт.

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Хоть стой, хоть падай

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Производителей с удручающей статистикой куда больше. Chevrolet и Opel еще в начале весны объявили об уходе из России и три оставшихся квартала занимались распродажей машин, оставшихся на складах. В апреле спрос на несколько моделей (в частности, на Chevrolet Aveo и Captiva, Opel Astra, Insignia и Zafira) заметно вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Такой эффект дала первая волна скидок. В дальнейшем размер дисконта увеличивался, но интересных машин у дилеров оставалось всё меньше, так что реализация естественным образом снижалась. Любопытно, что к осени GM без лишней рекламы вдруг привез в Россию новинку — перелицованную копию кроссовера Opel Mokka под именем Chevrolet Tracker . Их было продано 442 штуки. Очевидно, что после полной распродажи небольшой партии Tracker исчезнет с рынка вместе с остальными массовыми Chevrolet.

Марка Mitsubishi потеряла 55% клиентов и в наступившем году имеет все шансы скатиться еще ниже. Локализованная модель только одна — Outlander калужской сборки. Она же локомотив продаж. Замены некогда популярным Лансеру и Pajero не будет, спрос на устаревший ASX падает, а надежда на новые поколения пикапа L200 и вcедорожника Pajero Sport могут оправдаться только при разумном курсе рубля: обе машины импортируются.

Чемпионы по падению объемов продаж — Great Wall (- 79%), SsangYong (- 79%) и Honda (- 78%). Китайцы фактически оставили своих дилеров без автомобилей Great Wall: декабрьские продажи составили мизерные 32 штуки. Практически не видели машин 2015 года выпуска и продавцы корейских вcедорожников: осенью ежемесячно уходило не больше 200 машин. Great Wall и SsangYong роднит не только обвал спроса, но и туманные перспективы. Слухи об уходе с рынка упорно опровергаются, однако ни вариантов развития, ни мер борьбы с падением в пропасть компании не предлагают. Известно лишь, что в перспективе Great Wall и SsangYong откажутся от работы через российских партнеров (компании Ирито и Соллерс соответственно) и создадут собственные представительства.

Динамика продаж автомобилей в 2015 году по сравнению с 2014-м

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Honda уже перешла на особый режим работы в условиях кризиса. Представительство продолжит выполнять контролирующие функции, будет обеспечивать сервисное обслуживание и поставку запчастей. А вот заказывать автомобили дилеры должны теперь напрямую у производителя и за свой счет. Соответственно, и условия у продавцов будут разными. Кто-то предпочтет держать небольшой запас машин для свободной продажи, а кто-то, не желая рисковать, станет требовать предоплату с последующим ожиданием автомобиля в течение нескольких месяцев. Сейчас в Россию поставляется только кроссовер CR-V. Продажи остальных моделей единичны и теплятся, пока не распроданы запасы. Впрочем, Honda не отказывается от планов предложить летом большой вседорожник Pilot нового поколения.

Peugeot и Citroen выживают благодаря седанам калужской сборки и спросу на коммерческие модели. Другие машины по-прежнему значатся в прайс-листах, но ввозятся только под конкретные заказы.