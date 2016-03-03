Тест Lada XRAY 1,8: со свежими силами

Да-да, XRAY нашим читателям уже знаком. Но теперь в руках Кирилла Милешкина версия с новым мотором 1.8 и роботизированной коробкой. Как отразилась на характере новой модели АВТОВАЗа прибавка в 12 лошадиных сил?

00-(7) Заявленные 195 мм под днищем, штатная защита двигателя и короткие свесы кузова дарят ощущение вседозволенности даже в отсутствие полного привода.

Он был у нас и на одиночном тесте (ЗР, 2016, № 1), и в компании конкурентов (ЗР, 2016, № 2). Но то были предсерийные Иксреи с ниссановским 110‑сильным мотором и пятиступенчатой механикой Renault (и то и другое — тольяттинской сборки). А сейчас я отправился в Сочи, предвкушая интересное знакомство с отечественными двигателями и трансмиссией.

Робот ВАЗ‑2182 для меня не в новинку. Довелось поездить с ним и на Гранте, и на Приоре, а с середины декабря свежими впечатлениями о нем меня снабжает редакционная Веста. Двигатель объемом 1,8 литра (ЗР, 2016, № 1) развивает 122 л.с. — на главноконвейерных машинах ничего мощнее нет, — но и он не в силах переделать флегматичный характер робота. Хочешь резво уйти со светофора? Тогда переводи рычаг в ручной режим и сам определяй оптимальный момент переключений. И не забывай отпускать педаль газа при переключениях, чтобы избавиться от неприятных и долгих зависаний, на которые управляющая электроника идет вынужденно — чтобы сберечь сцепление.

Переключения вниз даются роботу удивительно легко. Едешь с постоянным газом, собираешься выйти на обгон — педаль в пол, коробка резво переходит на передачу-другую вниз, и взбодрившийся мотор охотно тянет на все свои моменто-силы, которых вполне хватает для безопасных выездов на встречную полосу.

01-(2) Компоновка моторного отсека не зависит от типа силового агрегата. Российский двигатель, в отличие от «японца», прикрыт декоративной крышкой.

Отличный тандем! Но не успел я расчувствоваться, как прямую дорогу сменил серпантин. В горах робот нередко демонстрировал непонимание ситуации. На пологом подъеме при достаточных оборотах двигателя и неизменном положении педали газа коробка не раз удивляла внезапным переходом на пониженную ступень. При этом в медленных поворотах, перед которыми заранее сбрасываешь скорость, XRAY «радовал» задержками на переключениях вниз.

На спусках трансмиссия действовала правильно: зависала на пониженной ступени, обеспечивая торможение двигателем. Порою — с перебором. Я выбирал бы на передачу выше, да и подстраховка такого рода нужна не постоянно. В общем, для горной дороги лучше подойдет ручной режим, в котором всё предсказуемо и зависит только от тебя самого.

Сравниваю технические характеристики: роботизированный XRAY с мотором 1.8 в спринте до сотни медленнее 110‑сильной версии с двигателем 1.6 и «ручкой» на шесть десятых секунды. Выходит, робот сожрал всю 12‑сильную прибавку. Причем субъективно разница в темпераменте кажется куда большей.

02 Уже в базовой комплектации XRAY оснащен аудиосистемой с управлением на руле. Пульт удобен, но лишен подсветки клавиш. Единственное замеченное мной отличие серийной машины от прототипов, побывавших в редакции, — несуразная надпись XRAY под экраном мультимедийной системы. Выслушав журналистов, вазовцы пообещали ее убрать. Местá для мелочовки на центральном туннеле есть, но большой смартфон пристроить сложно. Рукоятка роботизированной коробки выглядит наряднее, чем у Весты.

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Вазовцы не исключают, что в перспективе может появиться сочетание 122‑сильного мотора с механической коробкой. Я не стал бы откладывать это дело. С таким силовым агрегатом XRAY должен укладываться в магические десять секунд при разгоне до сотни. Для многих это станет очень привлекательным фактором. К слову, остается открытым вопрос ресурса роботизированной коробки в паре с двигателем 1.8. Его крутящий момент (170 Н·м) — это максимум, который способна переварить трансмиссия. Не добавят ей здоровья и съезды с асфальта, которые предполагает кроссоверная сущность Иксрея.

За три дня я изрядно поколесил по грунтовкам, мерил лужи по брюхо, и выпавший накануне обильный снег оказался как нельзя более кстати. Так вот. К геометрической проходимости претензий нет: заявленные 195 мм под днищем, штатная защита двигателя и короткие свесы кузова дарят ощущение вседозволенности даже в отсутствие полного привода. Но всё портит неотключаемая система стабилизации, которая входит в базовое оснащение, — даже антипробуксовку нельзя вырубить. Она допускает некоторое проскальзывание колес и по мере своих электронных сил имитирует межколесную блокировку, но быстро душит мотор. А ведь снег или раскисшую грязь нередко проще проскочить ходом, с жесткой пробуксовкой. Веста с отключаемой системой стабилизации на такие подвиги способна, а XRAY — нет. И это резко снижает его потенциал на бездорожье. Инженеры парируют: настройки ESP предусматривают движение по тяжелым дорогам. Может, и предусматривают, но чудес не жди: электроника осаживает мотор в самый неподходящий момент. Аргумент о безопасности тоже не принимаю — можно же отказаться от услуг ESP на скорости до 30–50 км/ч, как это реализовано на многих иномарках.

Tab1

И все же XRAY мне понравился. Обо всех его сильных сторонах уже рассказывали мои коллеги, и я не вижу смысла повторяться. Что касается нового двигателя объемом 1,8 литра, то я предпочел бы видеть его в сочетании с механической коробкой. Хотя наверняка найдутся покупатели, которые одобрят и робот — лишь бы рычагом не дергать. А раз так, то есть смысл поженить робот и с младшим, 106‑сильным мотором 1.6 — получится недорого и сердито.

ГДЕ ЛОГИКА?

Всматриваясь в детали, я заметил несколько решений, которые сложно объяснить. На пороге багажника нет пластиковой накладки — лишь крашеный металл. У Renault Sandero сделано так же, но зачем копировать эту странность, если кузов всё равно новый? Цветные риски на шкале спидометра обычно обозначают ограничения скорости для разных дорог — у европейцев это 50, 90 и 130 км/ч. У Иксрея красные засечки стоят на 40, 80 и 120 км/ч. Почему такой выбор? Не смог ответить даже директор проекта Олег Груненков.

На многих автомобилях в ручном режиме коробки повышающая передача включается движением рычага вперед, понижающая — назад. Так сделано и на всех Ладах, но не на Иксрее: у него почему-то «плюс» и «минус» поменялись местами.

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ПЛЮС: К резвому мотору для трассы прилагаются хорошие геометрические параметры для бездорожья МИНУС: Впечатление портит электроника: флегматичный характер робота и неотключаемая ESP

Фото: АВТОВАЗ, Кирилл Милешкин