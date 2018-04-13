Обвал рубля: обратно на Жигули?

К чему может привести резкое изменение курса рубля?

Когда в новостях показывают очередные марши недовольных иностранцев, протестующих против роста каких-то местных расценок на 0,1%, мне всегда становится весело. Скачки в десятки и сотни процентов этим ребятам точно не по зубам. Мы же к подобным катаклизмам давно привыкли, а потому вместо сотрясания воздуха молча прикидываем, что и насколько подорожает. Ожидать снижения цен нам не предлагают даже самые оптимистичные комментаторы.

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Импортные автомобили, скорее всего, подорожают. Не мгновенно, но гарантированно. На первое время серьезные дилеры удовлетворятся распродажей того, что припасено на складах, а также «запасом», заранее заложенным ими в отпускную цену автомобилей как раз на случай подобных фокусов валютного курса. Однако чуть позже стоимость иномарок вполне может подпрыгнуть процентов эдак на 10–15. Впрочем, именно это мне обещал один из дилеров еще в декабре прошлого года, когда нынешних катаклизмов еще не предвиделось. Мол, покупай машину сейчас, а то весной ценники станут совсем другими…

Надо полагать, что те иномарки, что собирают у нас, также подпрыгнут в цене. Правда, в Минпромторге говорят, что доля локализованных моделей составляет 86%, а доля рублевой составляющей в стоимости таких машин продолжает увеличиваться… Но без импортных запчастей все равно не обойтись. Поэтому, на мой взгляд, изменение розничной цены будет результатом не какого-либо скрупулезного подсчета, а следствием прагматичного и холодного анализа ситуации. Если вдруг повторится ажиотаж образца 2014 года, когда толпа сметала со складов все подряд, то не факт, что дилер не захочет воспользоваться такой ситуацией. Если же народ среагирует иначе и решительно повернется в сторону подержанных машин или, того веселее, общественного транспорта (шучу — сам не верю!), то цены на такие машинки могут особо и не прыгать. Впрочем, об этом чуть позже.

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Вопрос вопросов — про нашемарки. Надо полагать, что ВАЗ получит фору как раз за счет цены на заграничные бибики, а потому повысит свою привлекательность для будущих покупателей. УАЗ жил и будет жить своей жизнью. А вот кому может стать не очень хорошо, так это моему любимому ГАЗу — причем не вследствие валютных колебаний, а из-за санкций, которые могут перекрыть экспорт в ту же Америку, а также в Африку, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. А Группа ГАЗ — это еще десяток предприятий на Урале, в Ярославле, Павлово, в Чувашии и т.п. Впрочем, мы ушли в сторону от легковушек.

Что до рынка запчастей, то он, по идее, отреагирует на валютные игрища быстрее, чем автомобильный. Несколько лет назад мы это уже видели — отдельные ценники как-то незаметно, но уверенно удвоились, а некоторые и утроились. Затем наступил отлив, но уже не до исходного уровня. Одновременно стали появляться какие-то новые бренды — с яркими и неизвестными восточными этикетками.

А теперь посмотрим на ценовую проблему немножко иначе. Валюта валютой, но нужны ли государству дешевые автомобили? Нужны ли они тому же ВАЗу?

Полагаю, что нет — и вот почему.

В мечтах о коммунизме всё было просто и понятно. Товаров вокруг полно, сознательность на высоте и каждый хомо сапиенс занимается любимым делом. А прибыль как таковая никому не нужна. Но сейчас всеми процессами в нашем обществе руководит только одно — стремление получить эту самую прибыль. Из любого кармана и любым способом.

Зачем строить паркинги, если можно объявить все парковки платными?

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Зачем кому-то снижать цены на автомобили? Тем же восточным производителям, к примеру? Нет, они захотят быть в тренде, показывая величиной своего ценника уровень собственного самосознания. Снизишь цену — будешь на общем фоне выглядеть несолидно.

Те же рассуждения применимы и к ВАЗу. Кому там станет хорошо от дешевых вазиков? Зачем вообще ориентироваться на нищего покупателя с медяками в кармане? Он же невыгоден по всем статьям! Мало того, что он заплатит за машину копейки — он еще начнет обслуживать ее самостоятельно, не посещая фирменный сервис. Гораздо логичнее производить более дорогие машины, отсекая упомянутого человека с медяками в самом начале игры. Пусть он идет на вторичный рынок: производителю жизненно необходима прослойка людей, которым можно втюхивать подержанные автомобили. А их бывшие владельцы при этом пусть раскошеливаются на новые.

Цена на бензин, скорее всего, тоже подпрыгнет. Продавцу это выгодно, а мы все равно не откажемся.

А вообще-то вспоминаю свой последний визит в салон «Вольво-Обухов». Там незаметно, но уверенно некогда скандинавский бренд потеснился в сторону чисто китайского. И Вольво, по привычке почитающие себя чистокровными шведками, смиренно стоят теперь рядышком с Атласами и прочими Эмграндами. Дескать, хочешь подешевле — пожалуйста! Выбор всегда есть.

Пока еще есть…