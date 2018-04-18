Ждем новую модель, чтобы купить старую

Жизненный цикл любой, даже самой удачной модели автомобиля рано или поздно подходит к концу — и тогда на рынок выходит новая машина. Быть может, это хороший повод для обновления автопарка? Мы считаем — да: устаревающие, но еще вполне актуальные модели дилеры могут отдать с хорошей скидкой.

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Любые новинки выходят на рынок не внезапно: вначале машина отсвечивает на какой-нибудь выставке; потом становится известно, когда она появится в продаже, а после уже и цены объявляют. Так что, если вы задумались о смене автомобиля, но не хотите переплачивать за новизну той или иной модели, то есть смысл присмотреться к авто, которые уже давно продаются: как только к дилерам приходит машина следующего поколения, они стараются избавиться от «залежалого» товара и зачастую отдают его с дисконтом. Чуть ниже вы сможете прочитать, какие автомобили имеют все шансы подешеветь в ближайшее время, а какие — в отдаленной перспективе, но тоже довольно скоро.

Начнем с того, что ряд компаний продают новую модель параллельно с предшествующей, запасы которой еще не истощились окончательно. Типичный пример — Honda CR-V: официальный сайт предлагает кроссоверы пятого поколения наравне с четвертым, уже не выпускающемся. Хотя слово «наравне» здесь не совсем уместно: старая Хонда при прочих равных обойдется на 160 тысяч дешевле. К тому же не настолько она хуже новой машины, чтобы не задуматься о возможности сэкономить.

Дисконт более чем в полторы сотни тысяч рублей — веский аргумент в пользу Honda CR-V предыдущего поколения.

Если нужен кроссовер подешевле, то есть резон заняться мониторингом цен на Ford EcoSport. В принципе, и сейчас эту машину можно купить со скидками, воспользовавшись услугой трейд-ин или получив бонус за утилизацию; к тому же Ford участвует в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», также подразумевающих определенный дисконт. Однако эти предложения не всем подходят, поэтому можно подождать лета, когда в России появится обновленный Экоспорт — не исключено, что на дореформенные версии дилеры предложат особо вкусные цены.

Ford EcoSport российской сборки особым спросом не пользуется, так что при появлении обновленного кроссовера цены на нынешнюю модель могут стать более привлекательными.

Толстосумы также могут приберечь деньги для более выгодных покупок. Ближе к лету в Россию придут две новинки Infiniti: новое поколение компактного кроссовера QX50 и недавно переживший рестайлинг полноразмерный внедорожник QX80. Кроме того, уже скоро начнутся продажи обновленного Lexus NX и абсолютно нового Porsche Cayenne. Рекомендуем поинтересоваться у дилеров наличием ввезенных ранее машин вышеозначенных моделей — в их интересах освободить склады под более свежую технику.

Компактный кроссовер Infiniti QX50 уже немолод, однако скидок на него пока нет. Ждем новую смену!

Porsche Cayenne третьего поколения придет к дилерам в начале лета, однако еще есть шанс купить его предшественника с выгодой порядка 800–900 тысяч рублей.



Уже сейчас на сайте Тойоты присутствуют сразу две Camry — старая и новая. Правда, разница в цене невелика, но дилеры вполне могут оказаться сговорчивыми и продать машину прежнего поколения ниже заявленной цены. Кстати говоря, цены пересмотрены и на другие модели — Corolla, RAV4 и Land Cruiser 200. Однако вряд ли это объясняется премьерами новых поколений, хотя будущую Короллу показали в Женеве, а «рафик» — в Нью-Йорке. Так или иначе, эти автомобили появятся уж всяко не раньше 2019 года. Что же касается «двухсотки», то об ее преемнике пока вообще нет никакой информации, хотя нетрудно предположить, что следующее поколение будет представлено уже скоро: в своем нынешнем виде флагманский «круизер» выпускается более десяти лет.

Отдельные дилеры готовы расстаться с седаном Toyota Camry уходящего поколения со скидкой 180 тысяч рублей, но запасы таких машин на складах потихоньку тают.

Чего еще ждать в ближайшее время? Из бюджетных авто навскидку ничего нового не предвидится, хотя в преддверии выхода на рынок обновленных Renault Sandero и Logan все же можно будет рассчитывать на некоторые преференции со стороны продавцов. Правда, придется подождать: есть вероятность, что дебют этих машин французы отложат до Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа.

Появление в России обновленных Логанов и Сандеро не за горами, хотя точных сведений на сей счет пока нет. Однако с продавцами можно начинать торговаться уже сейчас.

С премиальной техникой ситуация более понятная. Уже скоро дилеры начнут прием заказов на Audi A7 Sportback, а через некоторое время подтянется и седан А6, так что на машины предыдущего поколения дилеры наверняка предложат ощутимый дисконт, который может достигать миллиона рублей — в зависимости от модификации и комплектации. «Шестерка» выглядит интереснее: у продавцов в наличии достаточно седанов, так что есть приличный выбор.

Бизнес-седаны Audi A6 у дилеров имеются в достаточном количестве, и скидки на них весьма ощутимые.

В июне в Россию придут первые экземпляры новых поколений Mercedes-Benz A-класса и G-класса. Понятно, что чем модель дороже, тем привлекательнее выгода (такую формулировку, как «скидка», продавцы премиальных марок не любят). На «ашке» можно сэкономить и до полумиллиона, однако этих машин в продаже почти не осталось. А вот изначально дорогущий «гелик» можно приобрести с грандиозной выгодой: так, например, для Mercedes-AMG G 63 и три миллиона не предел.

Мало кто может позволить себе новый Гелендваген. Однако те, у кого достаточно средств на такую покупку, сейчас могут здорово сэкономить.

Только что представительство Nissan объявило о том, что в сентябре на заводе в Санкт-Петербурге стартует выпуск обновленного X-Trail. Мы же предположим, что почти сразу после «икс-трейла» у дилеров появится и рестайлинговый Qashqai, собранный там же — в Европе эти кроссоверы уже претерпели апгрейд и поступили в продажу. Однако и ту, и другую модель уже можно купить со скидками: дисконт на Кашкай достигает 170 тысяч, а на X-Trail — 300 тысяч рублей.

Компактный кроссовер Nissan Qashqai и без того не обделен популярностью, так еще и дилеры предлагают весомые скидки в преддверии появления обновленных машин.

На Kia Ceed скидок пока нет, однако с выходом на рынок нового поколения ситуация может измениться.



Вообще в плане планирования будущих покупок в качестве ориентира можно рассматривать новинки, которые появляются на крупных международных автосалонах. Логика такова: если в Европе показали новое поколение Renault Duster, Kia Ceed или Hyundai Santa Fe, то это значит, через некоторое время будет повод для торга с дилерами этих марок. С Дастером, к слову, отдельные продавцы уже готовы расстаться на специальных условиях — со скидкой до 150 тысяч. А Санта Фе и вовсе можно ухватить с дисконтом до 300 000 рублей.