Есть 800 000 руб. Что купить: Kia Rio, VW Polo, Lada Vesta?

«За рулем» провел уже несколько «прямых линий», в рамках которых наши эксперты отвечали на вопросы читателей. Самое интересное и важное о выборе бюджетных легковушек B- или C-классов вы найдете в этой подборке.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем». Автомобиля в жизни Кирилла так много, что при любой возможности он предпочитает пересаживаться на байк.
Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем». Автомобиля в жизни Кирилла так много, что при любой возможности он предпочитает пересаживаться на байк.

Илья Пименов, редактор журнала «За рулем». Скучает по тем временам, когда у автомобилей была душа.
Илья Пименов, редактор журнала «За рулем». Скучает по тем временам, когда у автомобилей была душа.

Наши эксперты помогли определиться с выбором многим читателям «За рулем». В каждом случае они старались учесть индивидуальные предпочтения, предстоящие условия эксплуатации и массу других факторов, о которых вы нам писали. Однако, как показывает практика, запросы у многих потенциальных обладателей авто B- или C-классов, схожие. Все хотят недорогой, практичный и комфортный автомобиль. Есть ли такой на российском рынке? Попробуем разобраться. Кроссоверов пока касаться не будем — это отдельная и не менее интересная тема, которую мы затронем в следующий раз.

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Всё и подешевле: доступные седаны с самым богатым оснащением
Уважаемые экспертыПрошу совета по выбору автомобиля. Мне 82 года, водительский стаж с февраля 1963 года. Поездил на достаточно разных авто, теперь появилась возможность приобрести новый.

Критерии подбора:

  • бюджет до 800 тысяч рублей;
  • кузов предпочтительней хэтчбек, можно седан или купе;
  • трансмиссия — хороший автомат или вариатор;
  • обязателен кондиционер;
  • основное желание — хорошая шумоизоляция и мягкая подвеска;
  • хорошая динамика.

Машина нужна в основном для прогулок и просто для катания по дорогам Кубани, Крыма. Годовой пробег в среднем 5000 км.

С уважением, Анатолий Иванович. Станица Староминская Краснодарского края. Благодарю.

— Уважаемый Анатолий Иванович!

К сожалению, при сегодняшнем уровне цен соблюсти все критерии при бюджете в 800 тысяч рублей невозможно. Придется чем-то пожертвовать. И хорошая шумоизоляция для машин этого класса весьма условное понятие.

Современной 6-ступенчатой автоматической коробкой оснащается, например, Kia Rio. Но он даже в виде седана стоит от 794 900 рублей, и это с мотором 1.4 (100 л.с.). Хэтчбек Rio X-Line дороже.

Datsun и Лада предлагают автомат Jatco с моторами мощностью 87 или 98 л.с. Едет это сочетание неплохо для такого количества сил, но про достойную шумоизоляцию придется забыть.

Автомат Renault Sandero с четырьмя передачами на звание современного не тянет. Кроме того, двигатель 1.6 (102 л.с.) с ним отличается большим расходом бензина. Зато обычный хэтчбек в неплохой комплектации можно купить за 767 990 рублей. Приподнятый Stepway тоже укладывается в бюджет: 759 990 плюс 29 990 рублей за кондиционер.

Ладу Весту предлагать не будем из-за робота.

Мы бы посоветовали обратить внимание на Kia Rio. В обозначенном бюджете это самый современный автомобиль.

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Икс-фактор: новый опасный соперник Лады XRAY — Kia Rio X-Line
Добрый день!

Итак: водитель — девушка, стаж минимален, первый автомобиль. Коробка — автомат, кузов — не принципиально. Эксплуатация только по Москве. Перевозка детей, домашних животных, крупных грузов не планируется. Из обязательных опций — кондиционер, подогрев передних сидений. Пожелания: умеренные аппетиты (бензин нынче дорог), надежная, ну и красивая, конечно:-).

P.S.: отечественный автопром и козявок типа Киа Пиканто НЕ предлагать!

Спасибо. (Ольга)

— При таких вводных мы бы порекомендовали Kia Rio X-Line. Модно, симпатично, практично, современно. Оснащение можно выбрать по бюджету и в топовых версиях набор очень неплохой, включая обогревы всего и вся.

Еще обратите внимание на Skoda Rapid. В базовых версиях она покажется унылой, но разные варианты окраски и дизайнерские пакеты сделают ее заметной в потоке.

Обе модели с автоматом предлагают по два разных двигателя.

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Изящество или практичность? Citroen Grand C4 Picasso против VW Caddy Maxi
Здравствуйте!
Помогите с выбором автомобиля. Необходим неприхотливый, недорогой в обслуживании, б/у авто категории В с количеством мест 7–8, до 200 л.с. (а лучше до 150 л.с.), не старше 10 лет. Цена авто не должна превышать 800 тыс. руб.
Спасибо. Ершин Л. В. 

— Если ставить во главу угла неприхотливость и недорогое обслуживание, сразу приходит мысль порекомендовать семиместную Ладу Ларгус. Она с запасом укладывается в требования по мощности, а за 800 000 рублей её можно купить новой. Дешевле и надежнее не найдете точно.

Если же говорить о более «породистых» машинах, стоит рассмотреть Citroen C4 Grand Picasso первого поколения, Ford S-Max или Galaxy. Предложений по ним достаточно много. Разве что с Galaxy нужно быть внимательнее: их одно время любили в столичном такси (сочетание дизеля 2.0 и механической коробки передач). Что касается совсем больших вэнов, то в указанные вами требования проходит разве что Hyundai H-1.

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Лада Веста из парка ЗР: два года вместе
Добрый день. На данный момент владею Ладой Грантой. Перемещения в основном по городу. Возник вопрос покупки нового авто, но, к счастью или наоборот, выбор оказался достаточно сложным: планируемый бюджет до 800 тыс. руб. Из новых авто рассматривались Лада Веста, VW Polo и т.д., а из б/у выбор ограничивается только фантазией... Естественно, хочется получать от авто больше удовольствия и минимум хлопот и затрат (средний доход — в размере 50 тыс. рублей). При этом, размышляя, что от покупки нового бюджетника, возможно, не получить большей радости в сравнении с Грантой, подумываю отложить покупку до какого-то более значительного увеличения на это средств, возможно, для перехода на класс выше. (Дмитрий)

— Если необходимы минимальные хлопоты и затраты, то, конечно, стоит смотреть в сторону новых машин. Тем более что обозначенный Вами доход не позволит безболезненно переживать поломки иномарки: цены на запчасти, увы, кусаются, а качество автомобилей, к сожалению, снижается.

Но мы бы не советовали сбрасывать со счетов новые машины В-класса. Опыт эксплуатации редакционной Весты (ей уже третий год) показывает, что для вазовцев это огромный шаг вперед по сравнению с любой более ранней моделью из Тольятти. Polo, Solaris и Rio после Гранты тоже способны приятно удивить.

Что касается класса выше, то из подержанных экземпляров наименее поезженными будут представители гольф-класса (Kia Cerato, VW Jetta) или Renault Duster.

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Базовая Lada Vesta SW или нафаршированный Largus — что выбрать?
Здравствуйте!

Хочу купить новый семейный автомобиль. В наличии 550 тыс. руб. (есть возможность взять небольшой кредит).

Нужен просторный автомобиль, желательно кузов универсал, так как временами приходится возить стройматериалы для строящегося дома.

Что посоветуете взять: универсал или седан с прицепом? Машина берется на  длительный срок. (Антон)

— Советуем взять универсал. Прицеп стоит дополнительных денег, его нужно регистрировать отдельно от машины, где-то хранить, если вы не умеете водить автомобиль с прицепом, придется учиться. Даже без кредита вы можете приобрести Lada Largus, который стоит сейчас от 445 000 до 577 000 рублей. Этот автомобиль просторен и довольно вынослив. Среди новых автомобилей конкурентов у Ларгуса нет.

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Работа в такси: вас ожидает белый седан...
Добрый день

Интересует ваше экспертное мнение по покупке автомобилей бюджетных марок класса В или С, хотя размерами они уже заходят, наверное, в С-класс: совсем новая и свежая Лада Веста 1.6  (106 л.с.), механика; уже не новая, но собираемая в России Форд Фиеста 1.6 (105 л. с.), механика; популярный и, как пишут, почти неубиваемый новый Рено Логан 2 1.6 (113 л.с.), механика; Фольксваген Поло седан 1.6 (110 л.с.), механика; практически идеальный в новом кузове Хендэ Солярис 1.4 (100 л.с.) и его брат по цеху Киа Рио с тем же двигателем: и еще новый Джили Эмгранд 7 (обновленный седан белорусской сборки, про который вообще не пишут ни в тестах, ни в обзорах, и нет его в парке «За рулем»- жаль, что нет вообще моделей из Китая); и еще «китаец» Лифан Солано 2. 

Хотелось бы узнать о них, конечно, поподробней, насколько можно — все минусы и плюсы, за и против, чего стоит ждать от них в процессе эксплуатации, какие особенности или норма будет считаться с пробегом, чтобы не дергаться и не заострять с каждой пройденной тысячей внимание (хотя сборка наша). Ну и, конечно, кто и как сильно будет терять в цене.

Для каждой модели описал предварительный тип двигателя и коробки, по деньгам рассчитываю на 700–800 тысяч рублей и брать машину максимум на 5 лет.

Спасибо за ответ! (Валерий)

— Учитывая, что Вы обозначили самый популярный в России класс машин и все топовые модели из него, писать про них можно в нескольких томах. Вся информация найдется на профильных интернет-форумах, где есть владельцы машин, пробежавших по нескольку сотен тысяч километров. И статистики по поломкам там будет в разы больше, чем у нас.

Если тезисно, то по сочетанию цена-комплектация лучше Веста. Logan действительно крайне надежен. Rio, Solaris и Polo тысячами служат в такси, что тоже хорошая рекомендация. У Polo были претензии к качеству поршневой у старых версий мотора 1.6, но на новых этой проблемы не наблюдается.

Китайские автомобили до сих пор лотерея. Несмотря на давнее присутствие в России, толковой статистики по ним нет. Лично у нас доверия они не вызывают.

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Программа льготного автокредитования продлена. Жителям Дальнего Востока повезло еще больше!
Добрый день. Надеюсь, что мой вопрос вам понравится. Живу со своей семьей (жена и двое детей 4 и 6 лет) в г. Туапсе. Есть семейный автомобиль Шкода Октавия А7 2013 г.в. с двигателем 1.4 и роботизированной коробкой. Была куплена в комплектации Элеганс в автокредит в сентябре 2013-го на 5 лет почти за 1 млн рублей.

Недавно я купил в кредит квартиру. Кредитных средств взял порядка 1,5 млн рублей. Есть мысль продать свою машину и за счет этого погасить часть ипотеки, при этом нужно купить авто для нашей семьи — как можно дешевле, просто чтобы было на чем передвигаться. Желательно с автоматической коробкой, парктрониками.

Из обязательного оборудования — кондиционер (у нас очень жарко летом). И два детских кресла нужно куда-то поставить. Планирую новый авто взять на 3–5 лет для последующей продажи, чтоб уже полностью выплатить ипотеку. Вот такие мысли, но, может, у вас есть иное предложение, которое можно рассмотреть в качестве альтернативы. Если нет — то какой автомобиль посоветуете? Спасибо. (Алексей)

— Если вы рассматриваете только новые автомобили и вас не смущает еще один кредит, можем предложить вариант Hyundai Solaris в комплектации Active Plus (1.4 АКП).

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Skoda за миллион: «пустая» Octavia или нафаршированный Rapid?
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «За рулем». У меня такой вопрос. Езжу на автомобиле Шкода Рапид 1.6 (110 л.с.), 6АТ в комплектации «Амбишн+» и зимний пакет. Цвет белый. Авто в целом доволен, но хочу купить Октавию А7 FL 1.6 (110 л.с.) 6АТ или 1.4 (150 л. с.) ДСГ. в той же комплектации или «Стайл». Желательно последний. Цвет серебристый. Езжу умеренно спокойно. Трасса/город — 40/60. Все в пределах ПДД. Живу в так называемом моногороде, в области. ЮФО. До ближайшего дилера Шкоды (он находится в областном центре) около 170 км. За год проезжаю где-то 10–12 тыс. км, стаж вождения чуть больше 3-х лет. Спасибо! (Иван)

— Здравствуйте, Иван! Если ваш вопрос состоит в том, имеет ли смысл менять Рапид на Октавию, ответ — да, имеет, если у вас есть финансовая возможность, так как это повышение класса автомобиля. И лучше выбрать более мощную версию, даже если вы стараетесь максимально строго соблюдать ПДД. Более мощная и скоростная версия повысит безопасность и увеличит удобство движения.

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Автомобиль за триста тысяч — рекомендации по выбору
Здравствуйте. Меня зовут Олег. У меня сейчас Приора универсал 2011 года с пробегом 75 000 км (это точно не скручено) и в хорошем техническом состоянии, а вот с ЛКП — так себе. Автомобиль полностью устраивает, наверное, из-за того, что никогда не ездил на иномарках и не узнал, каково это. Плюс мне неизвестно, как заказывать запчасти на них.

Скоро ожидается ипотека, а прибыль после всех трат в месяц — 35 000 рублей. Передо мной стоит сложный выбор. Либо и дальше ездить на этой же машине еще лет 5 и капиталить, либо взять что-нибудь поновее, чтобы еще лет 7 можно было ремонтировать несложные агрегаты, ведь ипотека коварная штука, а Приора уже может начать посерьезнее ломаться (начиная со сцепления при 100 000 пробега).

Мне бы нужен примерно такого же размера универсал только с механической КП. Я приглядываюсь к Hyundai i30, но объявлений о продаже машин более свежего года почти нет. Видимо, агрегат надежный и всем нравится, правда, клиренс автомобиля очень расстраивает. Ларгус в принципе неплохой, но его КП настроена на высокие обороты и явно не для шоссе; и плохой обзор из-за таких дверей. Как считаете, стоит ли мне подождать б/у Весты универсал, чтобы она стоила около 500 тысяч рублей, или же б/у иномарки будут достойнее? А может, еще проще вложить в Приору 200 000 рублей и сделать ее как новую? Ведь до сих пор «десятки» и «девятки» и дальше ездят.

Еще хотел бы добавить. Мне очень нравятся по дизайну французские автомобили Peugeot родом из 2000-х годов, универсал 407 выглядит снаружи очень достойно, жалко, что 408 сейчас только седан. Я ищу именно универсал с целью закупки мебели для будущей квартиры в Подмосковье, плюс переезд. Еще универсалы отличны для дальних путешествий, но главным преимуществом считаю задний дворник, так можно всегда сохранять хороший обзор. Правда ли, что французские Peugeot в нашей стране трудно приживаются и только последние годы, начиная с 2013-го, уже с нормальной проходимостью? Почему же на них все так сильно жалуются, а обзоров так мало?

Заранее спасибо за ваш ответ!

— Олег, приятно встретить ценителя универсалов. Этот тип кузова у нас в стране недооценен.

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5 плюсов и один большой минус Лады Ларгус
Если автомобиль начал сыпаться (хотя это удивительно при таком пробеге), поможет только капитальный ремонт, который в вашем случае нерационален. И ждать, пока на вторичном рынке появятся подходящие Весты-универсалы, не стоит.

Не будем критиковать Peugeot, но выбор французских универсалов у нас откровенно невелик — найти достойный экземпляр с вашими деньгами будет тяжеловато. Советуем посмотреть другие варианты, например Volkswagen Passat. Вы можете купить крепкую машину, выпущенную в 2008–2010 годах. С 500 тысячами можно приобрести и Ford Focus Turnier — скорее всего, второго поколения, после рестайлинга 2007 года. Если, конечно, вас устроит дорожный просвет в 150–155 мм (насколько можно понять из вопроса, этот параметр для вас очень важен). Если бы он не имел такого значения, стоило бы присмотреться к универсалам Chevrolet Lacetti и Сruze.

Но по клиренсу практически вне конкуренции как раз Lada Largus. А обзор в Ларгусе не так уж и плох — при правильной настройке водительского кресла и зеркал. Может быть, вам стоит еще раз присмотреться?

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Какой автомобиль выбрать? Советы эксперта

Подытожим. Самым утилитарным автомобилем нашим экспертам видится Лада Ларгус. Если у вас большая семья, а дороги в регионе проживания оставляют желать лучшего, то это идеальная кандидатура на роль семейной машины: вместительная, с достойным дорожным просветом и недорогая в обслуживании.

Если же во главу угла вы ставите ездовой комфорт, то есть наличие современного, как минимум пятиступенчатого, автомата, хорошую шумоизоляцию и достойную плавность хода, то впору присмотреться к лидерам российского рынка по продажам: Kia Rio и Hyundai Solaris. Ко всему прочему эти машины (а также их модификации) будут радовать и современным внешним видом. Если же автоматическая коробка передач вам ни к чему, то особняком стоит Лада Веста.

Не стоит списывать со счетов и ветеранов в классе: Volkswagen Polo, а также Renault Logan и Sandero. А вот в C-класс с обозначенной суммой не зайти. Разве что на вторичном рынке имеет смысл обратить внимание на Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Cerato и VW Jetta. Удачи в выборе!

Фото: Онлайн-редакция
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