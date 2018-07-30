Есть 800 000 руб. Что купить: Kia Rio, VW Polo, Lada Vesta?

Материалы по теме Всё и подешевле: доступные седаны с самым богатым оснащением Уважаемые эксперты ! Прошу совета по выбору автомобиля. Мне 82 года, водительский стаж с февраля 1963 года. Поездил на достаточно разных авто, теперь появилась возможность приобрести новый. Критерии подбора: бюджет до 800 тысяч рублей;

кузов предпочтительней хэтчбек, можно седан или купе;

трансмиссия — хороший автомат или вариатор;

обязателен кондиционер;

основное желание — хорошая шумоизоляция и мягкая подвеска;

хорошая динамика. Машина нужна в основном для прогулок и просто для катания по дорогам Кубани, Крыма. Годовой пробег в среднем 5000 км.



С уважением, Анатолий Иванович. Станица Староминская Краснодарского края. Благодарю.



— Уважаемый Анатолий Иванович! К сожалению, при сегодняшнем уровне цен соблюсти все критерии при бюджете в 800 тысяч рублей невозможно. Придется чем-то пожертвовать. И хорошая шумоизоляция для машин этого класса весьма условное понятие. Современной 6-ступенчатой автоматической коробкой оснащается, например, Kia Rio. Но он даже в виде седана стоит от 794 900 рублей, и это с мотором 1.4 (100 л.с.). Хэтчбек Rio X-Line дороже. Datsun и Лада предлагают автомат Jatco с моторами мощностью 87 или 98 л.с. Едет это сочетание неплохо для такого количества сил, но про достойную шумоизоляцию придется забыть. Автомат Renault Sandero с четырьмя передачами на звание современного не тянет. Кроме того, двигатель 1.6 (102 л.с.) с ним отличается большим расходом бензина. Зато обычный хэтчбек в неплохой комплектации можно купить за 767 990 рублей. Приподнятый Stepway тоже укладывается в бюджет: 759 990 плюс 29 990 рублей за кондиционер. Ладу Весту предлагать не будем из-за робота. Мы бы посоветовали обратить внимание на Kia Rio. В обозначенном бюджете это самый современный автомобиль.

Материалы по теме Икс-фактор: новый опасный соперник Лады XRAY — Kia Rio X-Line Добрый день! Итак: водитель — девушка, стаж минимален, первый автомобиль. Коробка — автомат, кузов — не принципиально. Эксплуатация только по Москве. Перевозка детей, домашних животных, крупных грузов не планируется. Из обязательных опций — кондиционер, подогрев передних сидений. Пожелания: умеренные аппетиты (бензин нынче дорог), надежная, ну и красивая, конечно:-). P.S.: отечественный автопром и козявок типа Киа Пиканто НЕ предлагать! Спасибо. (Ольга) — При таких вводных мы бы порекомендовали Kia Rio X-Line. Модно, симпатично, практично, современно. Оснащение можно выбрать по бюджету и в топовых версиях набор очень неплохой, включая обогревы всего и вся. Еще обратите внимание на Skoda Rapid. В базовых версиях она покажется унылой, но разные варианты окраски и дизайнерские пакеты сделают ее заметной в потоке. Обе модели с автоматом предлагают по два разных двигателя.

Материалы по теме Изящество или практичность? Citroen Grand C4 Picasso против VW Caddy Maxi Здравствуйте !

Помогите с выбором автомобиля. Необходим неприхотливый, недорогой в обслуживании, б/у авто категории В с количеством мест 7–8, до 200 л.с. (а лучше до 150 л.с.), не старше 10 лет. Цена авто не должна превышать 800 тыс. руб.

Спасибо. Ершин Л. В. — Если ставить во главу угла неприхотливость и недорогое обслуживание, сразу приходит мысль порекомендовать семиместную Ладу Ларгус. Она с запасом укладывается в требования по мощности, а за 800 000 рублей её можно купить новой. Дешевле и надежнее не найдете точно. Если же говорить о более «породистых» машинах, стоит рассмотреть Citroen C4 Grand Picasso первого поколения, Ford S-Max или Galaxy. Предложений по ним достаточно много. Разве что с Galaxy нужно быть внимательнее: их одно время любили в столичном такси (сочетание дизеля 2.0 и механической коробки передач). Что касается совсем больших вэнов, то в указанные вами требования проходит разве что Hyundai H-1.

Материалы по теме Лада Веста из парка ЗР: два года вместе Добрый день . На данный момент владею Ладой Грантой. Перемещения в основном по городу. Возник вопрос покупки нового авто, но, к счастью или наоборот, выбор оказался достаточно сложным: планируемый бюджет до 800 тыс. руб. Из новых авто рассматривались Лада Веста, VW Polo и т.д., а из б/у выбор ограничивается только фантазией... Естественно, хочется получать от авто больше удовольствия и минимум хлопот и затрат (средний доход — в размере 50 тыс. рублей). При этом, размышляя, что от покупки нового бюджетника, возможно, не получить большей радости в сравнении с Грантой, подумываю отложить покупку до какого-то более значительного увеличения на это средств, возможно, для перехода на класс выше. (Дмитрий) — Если необходимы минимальные хлопоты и затраты, то, конечно, стоит смотреть в сторону новых машин. Тем более что обозначенный Вами доход не позволит безболезненно переживать поломки иномарки: цены на запчасти, увы, кусаются, а качество автомобилей, к сожалению, снижается. Но мы бы не советовали сбрасывать со счетов новые машины В-класса. Опыт эксплуатации редакционной Весты (ей уже третий год) показывает, что для вазовцев это огромный шаг вперед по сравнению с любой более ранней моделью из Тольятти. Polo, Solaris и Rio после Гранты тоже способны приятно удивить. Что касается класса выше, то из подержанных экземпляров наименее поезженными будут представители гольф-класса (Kia Cerato, VW Jetta) или Renault Duster.

Материалы по теме Базовая Lada Vesta SW или нафаршированный Largus — что выбрать? Здравствуйте ! Хочу купить новый семейный автомобиль. В наличии 550 тыс. руб. (есть возможность взять небольшой кредит). Нужен просторный автомобиль, желательно кузов универсал, так как временами приходится возить стройматериалы для строящегося дома. Что посоветуете взять: универсал или седан с прицепом? Машина берется на длительный срок. (Антон) — Советуем взять универсал. Прицеп стоит дополнительных денег, его нужно регистрировать отдельно от машины, где-то хранить, если вы не умеете водить автомобиль с прицепом, придется учиться. Даже без кредита вы можете приобрести Lada Largus, который стоит сейчас от 445 000 до 577 000 рублей. Этот автомобиль просторен и довольно вынослив. Среди новых автомобилей конкурентов у Ларгуса нет.

Материалы по теме Работа в такси: вас ожидает белый седан... Добрый день ! Интересует ваше экспертное мнение по покупке автомобилей бюджетных марок класса В или С, хотя размерами они уже заходят, наверное, в С-класс: совсем новая и свежая Лада Веста 1.6 (106 л.с.), механика; уже не новая, но собираемая в России Форд Фиеста 1.6 (105 л. с.), механика; популярный и, как пишут, почти неубиваемый новый Рено Логан 2 1.6 (113 л.с.), механика; Фольксваген Поло седан 1.6 (110 л.с.), механика; практически идеальный в новом кузове Хендэ Солярис 1.4 (100 л.с.) и его брат по цеху Киа Рио с тем же двигателем: и еще новый Джили Эмгранд 7 (обновленный седан белорусской сборки, про который вообще не пишут ни в тестах, ни в обзорах, и нет его в парке «За рулем»- жаль, что нет вообще моделей из Китая); и еще «китаец» Лифан Солано 2. Хотелось бы узнать о них, конечно, поподробней, насколько можно — все минусы и плюсы, за и против, чего стоит ждать от них в процессе эксплуатации, какие особенности или норма будет считаться с пробегом, чтобы не дергаться и не заострять с каждой пройденной тысячей внимание (хотя сборка наша). Ну и, конечно, кто и как сильно будет терять в цене. Для каждой модели описал предварительный тип двигателя и коробки, по деньгам рассчитываю на 700–800 тысяч рублей и брать машину максимум на 5 лет. Спасибо за ответ! (Валерий) — Учитывая, что Вы обозначили самый популярный в России класс машин и все топовые модели из него, писать про них можно в нескольких томах. Вся информация найдется на профильных интернет-форумах, где есть владельцы машин, пробежавших по нескольку сотен тысяч километров. И статистики по поломкам там будет в разы больше, чем у нас. Если тезисно, то по сочетанию цена-комплектация лучше Веста. Logan действительно крайне надежен. Rio, Solaris и Polo тысячами служат в такси, что тоже хорошая рекомендация. У Polo были претензии к качеству поршневой у старых версий мотора 1.6, но на новых этой проблемы не наблюдается. Китайские автомобили до сих пор лотерея. Несмотря на давнее присутствие в России, толковой статистики по ним нет. Лично у нас доверия они не вызывают.

Материалы по теме Программа льготного автокредитования продлена. Жителям Дальнего Востока повезло еще больше! Добрый день . Надеюсь, что мой вопрос вам понравится. Живу со своей семьей (жена и двое детей 4 и 6 лет) в г. Туапсе. Есть семейный автомобиль Шкода Октавия А7 2013 г.в. с двигателем 1.4 и роботизированной коробкой. Была куплена в комплектации Элеганс в автокредит в сентябре 2013-го на 5 лет почти за 1 млн рублей. Недавно я купил в кредит квартиру. Кредитных средств взял порядка 1,5 млн рублей. Есть мысль продать свою машину и за счет этого погасить часть ипотеки, при этом нужно купить авто для нашей семьи — как можно дешевле, просто чтобы было на чем передвигаться. Желательно с автоматической коробкой, парктрониками. Из обязательного оборудования — кондиционер (у нас очень жарко летом). И два детских кресла нужно куда-то поставить. Планирую новый авто взять на 3–5 лет для последующей продажи, чтоб уже полностью выплатить ипотеку. Вот такие мысли, но, может, у вас есть иное предложение, которое можно рассмотреть в качестве альтернативы. Если нет — то какой автомобиль посоветуете? Спасибо. (Алексей) — Если вы рассматриваете только новые автомобили и вас не смущает еще один кредит, можем предложить вариант Hyundai Solaris в комплектации Active Plus (1.4 АКП).

Материалы по теме Skoda за миллион: «пустая» Octavia или нафаршированный Rapid? Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «За рулем». У меня такой вопрос. Езжу на автомобиле Шкода Рапид 1.6 (110 л.с.), 6АТ в комплектации «Амбишн+» и зимний пакет. Цвет белый. Авто в целом доволен, но хочу купить Октавию А7 FL 1.6 (110 л.с.) 6АТ или 1.4 (150 л. с.) ДСГ. в той же комплектации или «Стайл». Желательно последний. Цвет серебристый. Езжу умеренно спокойно. Трасса/город — 40/60. Все в пределах ПДД. Живу в так называемом моногороде, в области. ЮФО. До ближайшего дилера Шкоды (он находится в областном центре) около 170 км. За год проезжаю где-то 10–12 тыс. км, стаж вождения чуть больше 3-х лет. Спасибо! (Иван) — Здравствуйте, Иван! Если ваш вопрос состоит в том, имеет ли смысл менять Рапид на Октавию, ответ — да, имеет, если у вас есть финансовая возможность, так как это повышение класса автомобиля. И лучше выбрать более мощную версию, даже если вы стараетесь максимально строго соблюдать ПДД. Более мощная и скоростная версия повысит безопасность и увеличит удобство движения.