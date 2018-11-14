Как продлить жизнь вариатору, потратив 300 рублей и два часа Считается, что вариаторы — коробки нежные, а их ремонт стоит космических денег. На самом деле это не всегда так: гораздо проще и дешевле предотвратить одну из основных возможных поломок. Рассказываем, как это сделать. Есть права для вождения автомобиля с АКП. Как пересдать на «механику»? Читательница «За рулем», получив права на управление автомобилем с автоматической коробкой, хотела бы пересесть на машину с механикой. В редакцию она прислала сразу два вопроса по существу. Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников. «Шестисотый» из Таганрога: как мы клонировали британский байк Не только советский легковой автопром начинался с успешных историй заимствований — копированием зарекомендовавших себя двухколесных занимались и наши производители мототехники. Хороший пример того, как британский BSA-500 превратили в таганрогский ТИЗ АМ-600 — в нашей галерее.