Наш читатель Даниил души не чает в своей «шестерке»: «левые» заправки и кустарные сервисы объезжает стороной, все ТО проходит по регламенту… Вот только отвечает ли авто ему взаимностью? Каких «выкрутасов» стоит ожидать от красивой и дерзкой «японки», читайте в новой автоистории ЗР.

Досье

Имя: Даниил Бердичевский

Возраст: 28 лет

Город: Екатеринбург

Должность: генеральный директор ООО «УралГидравлика»

Автомобиль: Mazda 6, седан, 2.5 (192 л.с.), Active AT

Пробег: 64 000 км

Дело случая







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на этот раз хотелось взять что-то побольше, помощнее, поэтому пытался определиться между Toyota Camry, Kia Optima и Mazda 6. В итоге все решил случай: выяснилось, что хороший друг как раз задумался о продаже своей Мазды, история которой мне была полностью известна.

— Машина 2013 года выпуска, у меня в собственности чуть больше двух лет, комплектация Active, объем двигателя 2,5 литра (192 л.с.), я второй хозяин. Приобретена на пробеге 25 тысяч км в идеальном состоянии. На момент покупки Mazda у нас в семье было уже две машины: Ford Focus II 2.0 (150 л.с.) и Mitsubishi ASX 1.8 (150 л.с.). У первой пробег уже подходил к 100 тысячам, и появлялись мысли о замене. Изначально рассматривали разные варианты, в том числе новые авто того же класса, что и Focus, а также б/у, но классом чуть повыше. Признаюсь,При этом он предложил такие условия, от которых нельзя было отказаться. Забрал я машину ровно за миллион рублей вместе с комплектом почти новой зимней резины.

Все предусмотрено

На фоне моего прежнего автомобиля Mazda 6 смотрится, конечно, значительно выигрышнее. Она более комфортная благодаря длинной колесной базе, более динамичная, более вместительная, да и выглядит куда симпатичнее, на мой взгляд. По качеству ЛКП нареканий у меня нет, так как вся «морда» затянута в бронепленку LLumar. От других владельцев слышал много отзывов об очень тонком слое краски на «шестерке», которая, несмотря на это, очень стойкая, «рыжики» и уж тем более гниль — редкость.

К габаритам машины привык не сразу — все-таки она достаточно большая. Особенно проблематично первое время было заезжать задом в гараж. Но я нашел выход из положения и поставил камеру заднего вида Sinosmart. Хочу заметить, что все ее компоненты устанавливаются в штатные места и ничего «колхозить» не приходится.

Просторный багажник

Теперь пару слов о багажнике. Его я использую в основном по работе. Мы каждый день заказываем комплектующие (компания Даниила занимается производством рукавов высокого давления. — Прим. ЗР), которые приходят в транспортную компанию, откуда я их забираю на своем авто. Понятное дело, что если груз очень большой, то приходится подключать ГАЗель, но чаще справляюсь своими силами. Объем багажника 438 литров, что немало для седана. Если разложить сиденья, то багажник увеличится ещё практически в 2 раза. Мне хватает. По выходным с семьей отправляемся за покупками или на дачу. Четыре человека в салоне размещаются с комфортом. Коляски помещаются в багажник, даже остается еще место для вещей, а дети на заднем сиденье в специальных креслах с креплениями Isofix — мы с женой заботимся об их безопасности.

Тактильное удовольствие и кошмарный руль

За исключением семейных поездок, в салоне я нахожусь преимущественно один. При моем росте 183 см места вполне достаточно. Передняя панель сделана из мягкого пластика, приятного на ощупь, и вроде бы все материалы обивки доставляют тактильное удовольствие, за исключением главного — руля... это какой-то кошмар, он стерся уже к 30 тысячам км, пришлось перетягивать в немецкую Nappa (тонкая полуанилиновая кожа повышенной прочности из шкур крупного рогатого скота. — Прим. ЗР). Шумоизоляция с завода в Mazda 6, можно сказать, отсутствует. Поэтому были проклеены все двери и арки, теперь стало гораздо комфортнее.

К слову, я по сей день пользуюсь штатной акустикой, и она меня тоже не очень-то радует. После шумки, конечно, стало немного лучше, но все равно недостаточно. На проигрывании музыки с частыми басами колонки начинают кряхтеть. Короче говоря, подходят они максимум для «Бизнес.FM» — и то не на полной громкости. Для хорошего звука надо выбирать Мазду 6 в комплектации с колонками Bose.

Впечатления о подвеске исключительно положительные, авто очень хорошо управляется как на больших скоростях, так и при входе в повороты, крены минимальны. Неровности отрабатывает тоже хорошо благодаря все той же длинной колесной базе — 2830 мм. Только вот с дороги дальше обочины лучше не съезжать: передний бампер останется лежать на первой неровности.

Сторонний сервис не ищу

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Mazda 6 обладает потрясающей динамикой — по паспортным данным, ей требуется 7,8 секунды для разгона до первой сотни, чего вполне хватает для эксплуатации в городских условиях. При этом средний расход топлива в смешанном цикле летом составляет 10,5–11 л на 100 км, зимой — 11–12 л. «Кушает» моя ласточка только Лукойл Экто-95, с другими заправками стараюсь не экспериментировать.

Вообще, ко всем своим машинам отношусь с большой любовью, всегда только хорошие заправки, только хорошие автомойки, теперь уже детейлинг-центры, как они любят себя называть, и, конечно, хорошие сервисы. Все ТО провожу по регламенту у официального дилера, масло стараюсь менять каждые 8 тысяч км — тоже у официалов. Сторонний сервис не ищу, так как стоимость запчастей и услуг по ремонту «японцев» меня полностью устраивает. Кроме того, важно качество проведенных сервисом работ и гарантия на них. В среднем СТО посещаю 2–3 раза в год, и это плановое обслуживание, которое обходится не дороже 10 тысяч рублей за раз.

Плюшки от дорогих авто

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меня моя Mazda полностью устраивает. Даже несмотря на то, что у меня не самая богатая комплектация, в машине присутствуют «плюшки», свойственные более дорогим авто: круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки, магнитола с Bluetooth и управлением голосом. К минусам я бы отнес руль. Еще в этой модели очень плохой головной свет. Это касается машин с галогенными фарами : ночью ничего не видно дальше вытянутой руки.

В целом могу сказать, чтоПришлось заменить на биксенон с новыми специальными линзами под него.

О покупке нового авто мы с женой задумались уже давно, так как всей семьей любим путешествовать, а по нашим дорогам это не очень безопасно, тем более с двумя детьми. Поэтому теперь хотим большой внедорожник. Да и возможность съехать с шоссейной дороги куда-нибудь на грунтовочку тоже, как показала практика, очень важна. Учитывая эти моменты, скорее всего, новым авто в семье станет Toyota Land Cruiser Prado. Что же касается моей нынешней машины, то ей я доволен практически на все 100 процентов, за исключением того, что зимой порой не хватает полного привода, но это уже, как говорится, другая история. А так, все, что поначалу в Mazda 6 не устраивало, я доработал самостоятельно. Ставлю автомобилю 9 баллов из 10.

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