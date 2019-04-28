15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)

Материалы по темеOpel, вернись! 6 классных моделей, которых ждут от тебя в России
Чтобы попасть на российский авторынок, производители вынуждены вкладывать большие средства в адаптацию машин, а также в сертификацию. Далеко не все могут себе это позволить. Поэтому-то и предложение не отличается разнообразием — многие из доступных за границей моделей у нас не предлагаются.
Причины понятны: слишком велики сопутствующие расходы. Компании считают каждую копейку, прежде чем принять решение о старте продаж. Порой они откровенно перестраховываются, боясь предлагать в России машины с, казалось бы, неплохим потенциалом.
Посмотрите на 15 автомобилей в галерее ниже — они вполне могли бы нам полюбиться.
- Модели Мазды, которых не хватает в России, вы найдете тут.
- А тут — 10 крутейших машин марки Nissan, о которых у нас не знают или успели забыть.
- 10 невиданных в России автомобилей Toyota можно увидеть по ссылке.
- Восемь серийных Kia, о которых мало кто слышал, собраны в этой публикации.
- А в этой подборке — 15 отличных моделей Ford, которые проехали мимо России.
Фото: фирмы-производители
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