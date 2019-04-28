Этому не учат в автошколах: куда на самом деле надо смотреть за рулем Многоступенчатая и многострадальная реформа автошкол идет в России уже несколько лет. А улучшений не видно: молодые водители — и то не все! — умеют следить только за другими машинами. Такой подход таит опасность и для них, и для окружающих. 15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...) Российский автомобильный рынок не отличается разнообразием. А ведь есть, есть в мире машины, которые могли бы украсить наши дороги! «За рулем» собрал 15 корейских, японских, европейских и американских моделей, которые одобрили бы российские автомобилисты. Рычаг подвески SH Autoparts (Тайвань)2017 г.в. чуть не убил Suzuki Every 2002 г.в. Suzuki Every перестала слушаться руля и я въехал в сугроб. Поломался бракованный рычаг подвески фирмы SH Autoparts (Тайвань), палец шаровой опоры отделился от шара. Слава Богу водитель, это я, остался жив.