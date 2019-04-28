15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)

Российский автомобильный рынок не отличается разнообразием. А ведь есть, есть в мире машины, которые могли бы украсить наши дороги! «За рулем» собрал 15 корейских, японских, европейских и американских моделей, которые одобрили бы российские автомобилисты.

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Чтобы попасть на российский авторынок, производители вынуждены вкладывать большие средства в адаптацию машин, а также в сертификацию. Далеко не все могут себе это позволить. Поэтому-то и предложение не отличается разнообразием — многие из доступных за границей моделей у нас не предлагаются.

Причины понятны: слишком велики сопутствующие расходы. Компании считают каждую копейку, прежде чем принять решение о старте продаж. Порой они откровенно перестраховываются, боясь предлагать в России машины с, казалось бы, неплохим потенциалом.

Посмотрите на 15 автомобилей в галерее ниже — они вполне могли бы нам полюбиться.

15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)


Фото: фирмы-производители

15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)
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