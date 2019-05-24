Снова выпил? Отдай автомобиль государству!

Опытные гаишники знают, что мужество, честь и отвага водителя — это три главных признака алкогольного опьянения.

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Депутат, предложивший внедрить такое наказание, подчеркивает: ныне действующие меры борьбы с пьянством за рулем неэффективны. Поэтому нужны решительные меры . И первая мелькнувшая в голове мысль тут же проголосовала «за». Пьяниц всех мастей ненавижу с детства, так пусть им будет хуже! Однако уже вторая мысль подсказала: нет, так не получится… А если и получится, то так делать нельзя. И причин тому несколько.

Первая причина очевидна: а что, если пьяный ездит на чужом автомобиле? Ведь человек, давший ему доверенность, может быть вполне добропорядочным членом общества: так за что же его наказывать? Суды тут же погрязнут в потоках жалоб: мол, невиновного караете!

Вторая причина тоже банальна. Скажем, тормознули поддатого отца семейства и конфисковали машину согласно закону. А на эту машину деньги копила вся семья — возить ребенка в садик, стариков — на дачу и т.п. Опять-таки: кого наказываем?

Есть еще и третья причина. Большая часть населения убеждена, что целью акции является все тот же популизм: мол, смотрите, как мы боремся за порядок на дорогах! А в реальности, дескать, желание простое: открыть новый канал пополнения казны. А раз так, то это очередной грабеж и незачем его поддерживать…

Меня в этой ситуации больше волнует правомерность признания водителя пьяным. Сам я, к примеру, совершенно не пью, но когда очередной добрый инспектор во время какого-то рейда предлагает мне зачем-то пройти в микроавтобус для медицинского освидетельствования, я всякий раз вовсе не уверен в том, что выйду обратно с правами. Одно дело описывать «разводилово» с использованием протертых спиртом мундштуков для алкотестера, совсем другое сдуру нарваться на это самому. Доказать, что ты не относишься к верблюдам, порой бывает очень тяжело. Особенно тогда, когда ты и в самом деле не верблюд…

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Так что же делать с пьянью, севшей за руль? Форумы пестрят «добрыми» предложениями: пожизненно лишать прав, приравнивать ДТП в пьяном виде к попытке убийства или к убийству , забыть про всяческие амнистии. Лично я поддерживаю все.

Да и предложения про конфискацию машины не покажутся такими уж неверными, если мысленно представить себе вместо автомобиля пистолет. Являешься его владельцем — десять раз подумай, может ли он попасть в чужие руки и что эти руки могут с ним при этом натворить. Не подумал — не обижайся на последствия…

Любопытно, что еще одно законотворчество последнего времени также связано с пьяными водителями. Участников ДТП, убежавших с места происшествия, отныне априори будут приравнивать к пьяным! А это — отягчающее обстоятельство и усугубление ответственности. Такие меры я поддерживаю.

А всех, кто имеет особое мнение по части алкашей за рулем, приглашаю высказаться.