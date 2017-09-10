19 500 км с хэтчбеком Kia Ceed: итоги длительного теста

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Полгода, пока белый хэтчбек Kia Ceed обитал в нашем редакционном парке, пролетели незаметно. За это время одометр Сида почти добрался до двадцатитысячной отметки. На таком пробеге наивно ждать серьезных неисправностей. Единственной маленькой неприятностью стала загвоздка с ключом. В один прекрасный день машина отказалась открываться с кнопки. Пришлось отпирать дверь вручную, вставив жало ключа в личинку замка (для этого предварительно надо снять заглушку с ручки). Как показала дальнейшая эксплуатация, этот глюк был единичным.
Раз с надежностью всё в порядке, разберемся с эксплуатационными качествами. Главный вопрос, который не дает покоя многим: как Ceed едет с 1,6‑литровым атмосферником? Дефицита тяги при размеренной езде нет. И, как показали недавние замеры динамики во время нашего спецтеста на мощностном стенде, в «разгоне до сотни» Ceed уступил своим паспортным данным (11,5 секунды) всего полсекунды. При этом двигатель продемонстрировал неплохую эластичность.
Kia Ceed
Kia Ceed
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Kia Ceed
Изготовитель — Автотор
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2018 года
Пробег на момент отчета — 19 500 км
Мотор спокойно переваривает 92‑й бензин. И аппетит приемлемый: 10–11 литров в пробочной Москве и около семи на загородных трассах. За полгода эксплуатации средний расход не превысил 9 л/100 км.
Шестиступенчатый автомат страдает тугой сообразительностью при резких ускорениях. Немного расшевелить его удается, если переводишь селектор в режим «спорт». Но лишь отчасти — хочется более быстрых реакций.
Одна из приятных особенностей Сида (как и остальных Kia) — возможность полностью отключить страхующую электронику.
Одна из приятных особенностей Сида (как и остальных Kia) — возможность полностью отключить страхующую электронику.
Единственную неприятность преподнес ключ, который однажды отказался открывать автомобиль с кнопки. Сбой был разовым.
Единственную неприятность преподнес ключ, который однажды отказался открывать автомобиль с кнопки. Сбой был разовым.
Над чем корейцам еще нужно поработать, так это над шумоизоляцией. По сравнению с Сидом прошлого поколения уровень шума снизился, но на фоне конкурентов всё же недостаточно. Двигатель и набегающий воздушный поток ведут себя довольно мирно, а вот гул из колесных арок, особенно задних, очень назойлив. Поначалу грешил на зимние нешипованные шины Michelin X-Iсе, однако с переходом на летний Hankook Ventus Prime ничего не поменялось — шум от шин на общем фоне явно превалирует.
Разъем системы кондиционирования соседствует с заливной горловиной бачка омывателя. Разъем герметичный, но старайтесь не проливать незамерзайку.
Разъем системы кондиционирования соседствует с заливной горловиной бачка омывателя. Разъем герметичный, но старайтесь не проливать незамерзайку.
Зимой проблем с прогревом салона не было, эффективности отопителя хватало за глаза. Без нареканий работал обогрев всех сидений, лобового стекла и руля. Но с наступлением жаркой погоды к работе климат-контроля появились вопросы. Система кондиционирования охлаждает салон до комфортной температуры, но вентилятору явно не хватает производительности — он часто крутится на высоких оборотах. А это тоже шум.
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Дачный сезон — всегда проверка на прочность
. Или на объем. Мне потребовалось перевезти горный велосипед. Чтобы впихнуть его в багажник при сложенных задних сиденьях, пришлось снять переднее колесо. Это нормально, поскольку размер колес — 29 дюймов. Велосипед с 26‑дюймовыми колесами влезает «целиком».
Не понравилось, что узкая секция задних сидений складывается за водителем. Для перевозки длинномеров (максимум от передних сидений до крышки багажника — 160 см) приходится складывать широкую часть спинки. Сзади остается место только для одного пассажира.
Нежный пластик порога багажника поцарапался после первого же легкого касания. Нужна декоративная накладка! И задний бампер чересчур нежен — я ничего на него не ставил, а на лакокрасочном покрытии всё равно появились царапины.
Горный велосипед с 29‑дюймовыми колесами влезает только со снятым передним колесом. Велик с 26‑дюймовыми колесами входит без разборки.
Горный велосипед с 29‑дюймовыми колесами влезает только со снятым передним колесом. Велик с 26‑дюймовыми колесами входит без разборки.
Пластик порога багажника оказался нежным — царапины появляются уже при первом контакте.
Пластик порога багажника оказался нежным — царапины появляются уже при первом контакте.
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За свои деньги Kia Ceed — хороший автомобиль. Достойных альтернатив из новых моделей-одноклассников за миллион двести тысяч рублей на рынке не осталось.
За прошедшие полгода наш Ceed в исполнении Prestige подорожал почти на 70 тысяч рублей, но в список оборудования добавили датчик дождя (у нашего Сида, выпущенного в конце 2018 года, его нет). При этом комплектация Prestige перестала быть максимальной для 1,6‑литровой версии.
Теперь топ — это версия Premium со светодиодными фарами, 17‑дюймовыми колесами, мониторингом слепых зон, ассистентом выезда с парковки и прочими мелочами.
В нашей машине светодиоды используются только для ходовых огней; к галогенному головному свету претензий у меня тоже нет. Фары светят неплохо — это касается как ближнего, так и дальнего света. А при маневрировании в темных дворах здорово выручает дополнительная подсветка — правая и левая противотуманки поочередно загораются, когда поворачиваешь руль.
Kia Ceed
Kia Ceed
За полгода Сeed вытянул чуть больше 60 тысяч рублей, из которых львиная доля пришлась на топливо. Прочие статьи эксплуатационных расходов — плановое ТО‑15 000 км и шиномонтаж. К слову, затраты на ТО невысокие — меньше 9000 рублей. Треть этой суммы ушла на моторное масло (дилеры заливают Total Quartz 5W‑30).
Постепенно меня начинает терзать навязчивая мысль: не сменить ли мне универсал Ford Focus на Kia Ceed? Разумеется, на версию с буквами SW.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (5500–19 500 км)*
Расходы на содержание: 5500–8000 км 9906 руб.
Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,3 л/100 км) 9906 руб.
Расходы на содержание: 8000–19 500 км 54 162 руб.
Из них на бензин (АИ-92, средний расход 8,7 л/100 км) 42 762 руб.
ТО-15 000 км 8900 руб.
Шиномонтаж 2500 руб.
Общие расходы 64 068 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,58 руб.
* Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.
Фото: Анастасия Аверина