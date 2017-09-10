19 500 км с хэтчбеком Kia Ceed: итоги длительного теста

Белый хэтчбек прослужил в редакционном парке «За рулем» полгода. Главный вопрос, который не дает покоя многим: как Ceed едет с 1,6‑литровым атмосферником? Ответ: дефицита тяги при размеренной езде нет.

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Полгода, пока белый хэтчбек Kia Ceed обитал в нашем редакционном парке, пролетели незаметно. За это время одометр Сида почти добрался до двадцатитысячной отметки. На таком пробеге наивно ждать серьезных неисправностей. Единственной маленькой неприятностью стала загвоздка с ключом. В один прекрасный день машина отказалась открываться с кнопки. Пришлось отпирать дверь вручную, вставив жало ключа в личинку замка (для этого предварительно надо снять заглушку с ручки). Как показала дальнейшая эксплуатация, этот глюк был единичным.

Раз с надежностью всё в порядке, разберемся с эксплуатационными качествами. Главный вопрос, который не дает покоя многим: как Ceed едет с 1,6‑литровым атмосферником? Дефицита тяги при размеренной езде нет. И, как показали недавние замеры динамики во время нашего спецтеста на мощностном стенде, в «разгоне до сотни» Ceed уступил своим паспортным данным (11,5 секунды) всего полсекунды. При этом двигатель продемонстрировал неплохую эластичность.

Kia Ceed

Kia Ceed Изготовитель — Автотор

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2018 года

Пробег на момент отчета — 19 500 км



Мотор спокойно переваривает 92‑й бензин. И аппетит приемлемый: 10–11 литров в пробочной Москве и около семи на загородных трассах. За полгода эксплуатации средний расход не превысил 9 л/100 км.

Шестиступенчатый автомат страдает тугой сообразительностью при резких ускорениях. Немного расшевелить его удается, если переводишь селектор в режим «спорт». Но лишь отчасти — хочется более быстрых реакций.

Одна из приятных особенностей Сида (как и остальных Kia) — возможность полностью отключить страхующую электронику.

Единственную неприятность преподнес ключ, который однажды отказался открывать автомобиль с кнопки. Сбой был разовым.

Над чем корейцам еще нужно поработать, так это над шумоизоляцией. По сравнению с Сидом прошлого поколения уровень шума снизился, но на фоне конкурентов всё же недостаточно. Двигатель и набегающий воздушный поток ведут себя довольно мирно, а вот гул из колесных арок, особенно задних, очень назойлив. Поначалу грешил на зимние нешипованные шины Michelin X-Iсе, однако с переходом на летний Hankook Ventus Prime ничего не поменялось — шум от шин на общем фоне явно превалирует.

Разъем системы кондиционирования соседствует с заливной горловиной бачка омывателя. Разъем герметичный, но старайтесь не проливать незамерзайку.

Зимой проблем с прогревом салона не было, эффективности отопителя хватало за глаза. Без нареканий работал обогрев всех сидений, лобового стекла и руля. Но с наступлением жаркой погоды к работе климат-контроля появились вопросы. Система кондиционирования охлаждает салон до комфортной температуры, но вентилятору явно не хватает производительности — он часто крутится на высоких оборотах. А это тоже шум.

Дачный сезон — всегда проверка на прочность . Или на объем. Мне потребовалось перевезти горный велосипед. Чтобы впихнуть его в багажник при сложенных задних сиденьях, пришлось снять переднее колесо. Это нормально, поскольку размер колес — 29 дюймов. Велосипед с 26‑дюймовыми колесами ­влезает «целиком».

Не понравилось, что узкая секция задних сидений складывается за водителем. Для перевозки длинномеров (максимум от передних сидений до крышки багажника — 160 см) приходится складывать широкую часть спинки. Сзади остается место только для одного пассажира.

Нежный пластик порога багажника поцарапался после первого же легкого касания. Нужна декоративная накладка! И задний бампер чересчур нежен — я ничего на него не ставил, а на лакокрасочном покрытии всё равно появились царапины.

Горный велосипед с 29‑дюймовыми колесами влезает только со снятым передним колесом. Велик с 26‑дюймовыми колесами входит без разборки.

Пластик порога багажника оказался нежным — царапины появляются уже при первом контакте.

Материалы по теме У Kia Ceed и Ceed SW обновили комплектации. Они стали богаче!

За свои деньги Kia Ceed — хороший автомобиль. Достойных альтернатив из новых моделей-одноклассников за миллион двести тысяч рублей на рынке не осталось.

За прошедшие полгода наш Ceed в исполнении Prestige подорожал почти на 70 тысяч рублей, но в список оборудования добавили датчик дождя (у нашего Сида, выпущенного в конце 2018 года, его нет). При этом комплектация Prestige перестала быть максимальной для 1,6‑литровой версии.

Теперь топ — это версия Premium со светодиодными фарами, 17‑дюймовыми колесами, мониторингом слепых зон, ассистентом выезда с парковки и прочими мелочами.

В нашей машине светодиоды используются только для ходовых огней; к галогенному головному свету претензий у меня тоже нет. Фары светят неплохо — это касается как ближнего, так и дальнего света. А при маневрировании в темных дворах здорово выручает дополнительная подсветка — правая и левая противотуманки поочередно загораются, когда поворачи­ваешь руль.

Kia Ceed

За полгода Сeed вытянул чуть больше 60 тысяч рублей, из которых львиная доля пришлась на топливо. Прочие статьи эксплуатационных расходов — плановое ТО‑15 000 км и шиномонтаж. К слову, затраты на ТО невысокие — меньше 9000 рублей. Треть этой суммы ушла на моторное масло (дилеры заливают Total Quartz 5W‑30).

Постепенно меня начинает терзать навязчивая мысль: не сменить ли мне универсал Ford Focus на Kia Ceed? ­Разумеется, на версию с буквами SW.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (5500–19 500 км)* Расходы на содержание: 5500–8000 км 9906 руб. Из них на бензин (АИ-92, средний расход 9,3 л/100 км) 9906 руб. Расходы на содержание: 8000–19 500 км 54 162 руб. Из них на бензин (АИ-92, средний расход 8,7 л/100 км) 42 762 руб. ТО-15 000 км 8900 руб. Шиномонтаж 2500 руб. Общие расходы 64 068 руб. Стоимость 1 км пробега 4,58 руб. * Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.

Фото: Анастасия Аверина