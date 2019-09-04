С какого возраста можно получить права? Сейчас — с 18 лет, но этот вопрос периодически обсуждают врачи, ГИБДД, страховщики и законодатели. Все чаще звучат предложения поднять планку до 21 года. «За рулем» изучил аргументы «за» и «против» увеличения минимального возраста водителя.

За повышение возраста выдачи в/у

Доводы тех, кто говорит о необходимости повышения возраста выдачи водительского удостоверения, как правило, сводятся к одному утверждению. Его, в частности, поддерживает главный психиатр России Зураб Кекелидзе:

«До 21 года у человека инстинкт самосохранения не работает. У него нет чувства опасности, поэтому он не чувствует и недостаточно внутренне ощущает, к чему это может привести».

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Весьма спорное утверждение. Впрочем, сегодня в России на самые ответственные водительские категории действуют ограничения не только по возрасту, но и по количеству лет, проведенных за рулем. Например, чтобы водить автобус, его шофер не может быть моложе 21 года, — это во-первых. Кроме того, водительский стаж должен составлять не менее трех лет — это во-вторых. По закону, лиц, у которых опыт вождения менее трех лет, даже не допускают к обучению и сдаче на права категории «Д».

В Думе можно услышать и такое оправдание повышения возрастного ценза для получения водительского удостоверения. Мол, 18-летние, не научившись толком ездить, садятся за руль. А отсутствие хороших дорог, помноженное на недостатки обучения в автошколах, приводит к росту числа аварий. Как возраст водителя влияет на качество дорог, не объясняют. А разве отвратительные дороги не результат неумелого хозяйствования? По той же логике, если дороги будут хорошими, то можно и вовсе обойтись без обучения?

Почему-то никто не обращает внимание на тот факт, что если поднять возраст для выдачи водительского удостоверения до 21 года, то рискует остановиться вся армия, куда, как известно, призывают как раз с 18 лет, — ведь тогда идея подготовки военных водителей станет противозаконной.

А может, лучше снизить возраст выдачи прав?

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Надо давать дорогу молодым. Молодые легче постигают премудрости вождения, им легче даются пункты Правил и теоретические и практические экзамены. Многие великие автогонщики начинали знакомство с автомобилем с молодых ногтей. Говорят, что Шумахер сел за руль карта чуть ли не в четырехлетнем возрасте. Да что там далеко ходить — победителем зимней Гонки звезд «За рулем» 2007 года стал 17-летний Тимур Садрединов, который, заметим, накатывал мастерство не один год задолго до знаменательного в своей спортивной карьере события.

Сказать по правде, я ездить за рулем начал с 13 лет, со взрослыми, разумеется. Первые километры накрутил на Первой детской автотрассе. Была такая на третьей Песчаной улице в Москве, где ездили школьники, начиная с пятого класса. В июльском номере «За рулем» за 1964 год воспитанники трассы попали даже на обложку журнала.

Убежден, что чем раньше человек сядет за руль, тем безопаснее будет на наших дорогах, тем раньше войдут в его плоть и кровь не только навыки управления автомобилем, но и понятия ответственности за соблюдение правил дорожного движения, за соседей по потоку, за жизни сидящих в машине людей.

Периодически в МВД РФ рассматривается возможность снижения минимального возраста для получения водительских прав с 18 до 16 лет. При этом в случае выдачи водительского удостоверения молодым людям 16-летнего возраста для них предполагается ряд ограничений, таких, например, как запрет на выезд на дороги с интенсивным движением. При этом водить автомобиль можно будет лишь в присутствии совершеннолетних, имеющих водительское удостоверение. Подобная практика уже существует в других странах, в частности европейских.

Мировой опыт

По статистике, водители во многих странах мира молодеют. В США с 14 лет разрешают садиться за руль в штатах Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Северная и Южная Дакота, Висконсин и Вайоминг, с 17 лет выдают водительские удостоверения в Нью-Джерси. Для стимулирования чувства ответственности в ряде штатов Америки и ряде других государств, таких как Канада, Австралия, для молодых водителей введены более жесткие наказания за нарушение правил дорожного движения.

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В 15 лет права можно получить на Северных Марианских островах и в Сальвадоре. В 16 лет помимо упоминавшихся штатов США за руль позволяют садиться многие страны: Сенегал, Мексика, Пуэрто-Рико, Колумбия, Израиль, Филиппины, Франция, Исландия, Норвегия, Словения, Швеция, Остров Мэн, Македония, некоторые штаты Австралии, Новая Зеландия, Гуам, Американское Самоа, Эстония.

17-летний порог получения водительского удостоверения установлен в Мозамбике, Зимбабве, Багамских островах, Тринидаде и Тобаго, Аргентине, Индонезии, Малайзии, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Словакии, Великобритании, Косово, Сербии, на Фиджи.

Похоже, что с идеями выдавать права в 21 год кто-то у нас хочет найти особый путь развития для страны, противоречащий логике, мировой практике и здравому смыслу.