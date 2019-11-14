5 опасных для здоровья опций в автомобиле (если злоупотреблять ими)

Не все функции автомобиля одинаково полезны: некоторые могут навредить здоровью (и даже жизни) водителя и пассажиров.

Система кондиционирования

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Простуды от кондиционеров стали для нас уже привычным делом. В офисах мы регулярно простужаемся из-за того, что кто-то сидит прямо под кондиционером, другой — далеко. Одному холодно и дует, другому жарко... — отрегулировать систему так, чтобы всем было одинаково комфортно, не получается. В результате страдаем от простуд даже жарким летом.

Но часто мы добавляем простуды и в собственных машинах, также ленясь или не умея правильно отрегулировать температуру и направление воздушных потоков. Плюхаемся в раскаленный салон, врубаем кондиционер в лицо и ноги, да похолоднее: кайф! А на следующий день — градусник подмышку, капли в нос и таблетки в рот.

Менее опасны системы климат-контроля, самостоятельно следящие за температурой в салоне. Оптимальными считаются 20–22°С — для машины, квартиры и офиса в равной степени.

Обогрев сидений

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Одна из опций, представляющих очевидную опасность для здоровья, — обогрев сидений. Он влияет в первую очередь на репродуктивную функцию мужчин. Первым об этом во всеуслышание заявил германский уролог Херберт Шперлинг, и его поддержали многие коллеги, в том числе российские, например, Михаил Корякин, главный врач Центра репродукции человека Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской академии андрологии.

При длительном перегреве даже на 3–4 градуса свыше обычных 34–35°С сперматозоиды теряют подвижность. Если процедура повторяется регулярно, может даже развиться бесплодие, считающееся одним из профессиональных заболеваний водителей. Именно поэтому врачи рекомендуют не злоупотреблять обогревом, выключать его, как только почувствуете тепло.

Впрочем, и переохлаждение не приносит организму пользы. У мужчин оно может провоцировать развитие простатита, у женщин — цистита, особенно если дама в короткой юбке выходит из хорошо прогретой машины на мороз. Обогрев сидений сам по себе женской репродуктивной системе не вредит.

Стеклоподъемники и автодоводчики

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Несмотря на то, что автопроизводители оснащают машины с доводчиками антизащемляющими устройствами, пальцы все же могут пострадать — особенно на маленьких, но шаловливых детских ручках.

Впрочем, на форумах полно рассказов от вполне крепких взрослых мужчин, получавших от доводчиков травмы. Есть и про поломанные пальцы, и про сошедшие ногти. Но куда страшнее и трагичнее истории про детей, задушенных электрическими стеклоподъемниками. 2, 3, 4 года, и даже 11 лет… По сообщению TheCarConnection, только в США с 1985 по 2002 годы электростеклоподъемники убили 50 детей — в первую очередь, это и привело к разработке антизащемляющих устройств.

Вспомните, есть ли такое устройство в вашей машине. Точно?

Система автопарковки

Сегодня чуть ли не каждая вторая новая машина оснащена системой автоматической парковки: электроника сама выбирает свободное место, сама заводит туда автомобиль. Водителю остается только нажимать педали и наблюдать, как сам по себе вращается руль. Интересно. Но если на дороге интенсивное движение, упражнение превращается в аттракцион, причем опасный. Система действует медленнее опытного водителя — а сзади набегает поток других машин, водители которых ждут от вас человеческих действий, а не тупого упрямства робота, идущего к цели. Разработчики паркассистов создавали их, чтобы уменьшить стресс от вождения, но результат оказался прямо противоположным. Во всяком случае, если говорить о Москве.

Бесключевой доступ и дистанционный пуск двигателя

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Обе системы представляют опасность, если автомобиль паркуют в гараже, встроенном в дом. Такие иногда встречаются и в России, но чаще — за границей. От систем бесключевого доступа и автозапуска пострадали несколько десятков американцев, забывавших заглушить двигатель машины или случайно запускавших их дистанционно. Сначала гараж, а потом дом заполнялся выхлопными газами, и люди задыхались, незаметно для себя потеряв сознание. Недаром СО, моноксид углерода, называют «молчаливым убийцей». Впрочем, даже не смертельное отравление угарным газом может вызвать тяжелые последствия: кожно-трофические расстройства, нарушение мозгового кровообращения, отек мозга, нарушения зрения и слуха, множественные поражения нервов, возможно развитие инфаркта миокарда.

Не стоит вспоминать, что при дефиците интеллекта можно и чугунный шар поломать. Уверен, что большинство взрослых людей хоть раз да забывали выключить утюг из розетки или хотя бы думали, что забыли выключить, и спешили домой проверить. А сколько на свете было, есть и будет умнейших, но жутко рассеянных людей! Архимед, Исаак Ньютон, Андре-Мари Ампер, Дени Дидро, Адам Смит, Норберт Винер, Альберт Эйнштейн… Многие из ученых чудаков наверняка бы довели себя до простуды, познакомившись с тем же кондиционером в автомобиле.

О том, какие пять опций самые бесполезные по мнению обозревателя «За рулем», читайте тут.

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