7 преимуществ ручного стеклоподъемника перед электрическим

Ручные стеклоподъемники имеют ряд преимуществ перед автоматическими. «За рулем» перечисляет аргументы «за».

«Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя»

Станислав Ежи Лец, писатель

Автоматические стеклоподъемники давно стали чем-то обыденным: кнопочки с клавишами почти повсеместно отправили на пенсию некогда привычные рукоятки-крутилки. Но далеко не каждого работника греет перспектива «заслуженного отдыха» — многие хотят и могут работать, несмотря на возраст. Основной аргумент: «Старый конь борозды не испортит!» А в ответ на презрительные усмешки «молодежи» старички начинают выдвигать увесистые аргументы, как правило убедительные. Именно с такой точки зрения несложно обнаружить, что древние крутилки во многом действительно превосходят современную автоматику.


Всех, кто не верит, приглашаем загибать пальцы в пользу «ручного труда».

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9 ситуаций, когда механический ручник лучше электронного

  • Если, не дай Бог, произошла серьезная авария, то порой приходится покидать искореженную машину через оконный проем. И в этом случае шанс спастись с помощью древней крутилки гораздо выше, чем рассчитывать на работоспособность электрики в разбитом автомобиле. Да и найти нужную кнопочку, будучи в стрессовом состоянии, совсем не просто…
  • Сломаться, конечно, может всё. Но если в дождь или зимой вы вдруг поймете, что окно, которое вы открыли возле паркомата, почему-то не желает закрываться, то проклятий на голову всех этих микропроцессоров посыплется немало. Ручной привод себе подобных фокусов не позволяет.
  • О преимуществах простейших решений порой вспоминаешь еще на этапе приобретения машины. Изучаешь список опций и задумываешься: мол, а оно того стоит? Может быть, все-таки будем открывать окошко древним способом? Хотя бы сзади… А электрику потом добавим как-нибудь.
  • Журналисты любят проверять электрические стеклоподъемники разных моделей на «жестокость» — то яблоки начинают стеклами перерезать, то еще чего-нибудь. В ряде случаев возникают «страшилки». А вот ручной стеклоподъемник гарантированно ничего вам не откусит. Если, конечно, какой-то добрый хомо сапиенс не захочет учинить с его помощью некое злодеяние.
  • В ручном механизме стеклоподъемника никогда и ничего не «коротнет», не замкнется и не сгорит. Кто скажет, что это не достоинство?
  • Ребенок, оставленный на некоторое время в машине, ни при каких обстоятельствах не перекроет сам себе свежий воздух, нажимая подряд на разные кнопочки. Во всяком случае, ручной стеклоподъемник ему в этом вряд ли поспособствует. А вот электрический может.
  • Попытка открыть примерзшие стекла нажатием на кнопочку может привести к срабатыванию предохранителей: ведь ток при этом — максимально возможный. А вот ручной механизм сразу заартачится: мол, не ломай меня!

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