7 преимуществ ручного стеклоподъемника перед электрическим

Ручные стеклоподъемники имеют ряд преимуществ перед автоматическими. «За рулем» перечисляет аргументы «за».

«Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя»

Станислав Ежи Лец, писатель

Автоматические стеклоподъемники давно стали чем-то обыденным: кнопочки с клавишами почти повсеместно отправили на пенсию некогда привычные рукоятки-крутилки. Но далеко не каждого работника греет перспектива «заслуженного отдыха» — многие хотят и могут работать, несмотря на возраст. Основной аргумент: «Старый конь борозды не испортит!» А в ответ на презрительные усмешки «молодежи» старички начинают выдвигать увесистые аргументы, как правило убедительные. Именно с такой точки зрения несложно обнаружить, что древние крутилки во многом действительно превосходят современную автоматику.







Всех, кто не верит, приглашаем загибать пальцы в пользу «ручного труда».

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