7 преимуществ ручного стеклоподъемника перед электрическим

«Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя»
Станислав Ежи Лец, писатель
Автоматические стеклоподъемники давно стали чем-то обыденным: кнопочки с клавишами почти повсеместно отправили на пенсию некогда привычные рукоятки-крутилки. Но далеко не каждого работника греет перспектива «заслуженного отдыха» — многие хотят и могут работать, несмотря на возраст. Основной аргумент: «Старый конь борозды не испортит!» А в ответ на презрительные усмешки «молодежи» старички начинают выдвигать увесистые аргументы, как правило убедительные. Именно с такой точки зрения несложно обнаружить, что древние крутилки во многом действительно превосходят современную автоматику.
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Всех, кто не верит, приглашаем загибать пальцы в пользу «ручного труда».
- Если, не дай Бог, произошла серьезная авария, то порой приходится покидать искореженную машину через оконный проем. И в этом случае шанс спастись с помощью древней крутилки гораздо выше, чем рассчитывать на работоспособность электрики в разбитом автомобиле. Да и найти нужную кнопочку, будучи в стрессовом состоянии, совсем не просто…
- Сломаться, конечно, может всё. Но если в дождь или зимой вы вдруг поймете, что окно, которое вы открыли возле паркомата, почему-то не желает закрываться, то проклятий на голову всех этих микропроцессоров посыплется немало. Ручной привод себе подобных фокусов не позволяет.
- О преимуществах простейших решений порой вспоминаешь еще на этапе приобретения машины. Изучаешь список опций и задумываешься: мол, а оно того стоит? Может быть, все-таки будем открывать окошко древним способом? Хотя бы сзади… А электрику потом добавим как-нибудь.
- Журналисты любят проверять электрические стеклоподъемники разных моделей на «жестокость» — то яблоки начинают стеклами перерезать, то еще чего-нибудь. В ряде случаев возникают «страшилки». А вот ручной стеклоподъемник гарантированно ничего вам не откусит. Если, конечно, какой-то добрый хомо сапиенс не захочет учинить с его помощью некое злодеяние.
- В ручном механизме стеклоподъемника никогда и ничего не «коротнет», не замкнется и не сгорит. Кто скажет, что это не достоинство?
- Ребенок, оставленный на некоторое время в машине, ни при каких обстоятельствах не перекроет сам себе свежий воздух, нажимая подряд на разные кнопочки. Во всяком случае, ручной стеклоподъемник ему в этом вряд ли поспособствует. А вот электрический может.
- Попытка открыть примерзшие стекла нажатием на кнопочку может привести к срабатыванию предохранителей: ведь ток при этом — максимально возможный. А вот ручной механизм сразу заартачится: мол, не ломай меня!
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