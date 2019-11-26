Прошлая зима ничему не научила: 8 ошибок водителей при заморозках

Люди часто повторяют свои ошибки. Вот и сейчас, с наступлением зимы, мы, водители, начинаем делать то, от чего уже зарекались в прошлом. Ниже — краткий список таких зимних ошибок.

Ошибка первая. Летний стиль вождения

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Это первая и самая большая ошибка, которую с наступлением зимы совершают неопытные водители — и причина появления «дня жестянщика» в водительском лексиконе. Почему-то многие забывают, что зимой сцепление с дорогой становится намного хуже, тем более по утрам и вечерам, перед и после ночных заморозков, и пытаются так же интенсивно разгоняться, тормозить, маневрировать, как и летом.

Что делать? Уже осенью переводить себя на зимний режим вождения: управлять автомобилем максимально плавно, без резких маневров, держать хорошую дистанцию и соблюдать боковой интервал.

Ошибка вторая. Слишком поздняя смена шин

Погода в этом году преподносит немало сюрпризов. Один из них — аномально теплая осень, из-за которой многие отложили смену шин до самых заморозков. И вот — очередной «день жестянщика» и очереди к шиномонтажам. А вы — до сих пор на «лете».

Что делать? Три варианта. Первый: брать дело в свои руки и менять колеса самостоятельно, во дворе. Второй: садиться на телефон и обзванивать ближайшие шиномонтажные мастерские, чтобы записаться на определенное время. Третий: вызывать мобильную шиномонтажную мастерскую. Этот вариант самый дорогой, но и самый безопасный.

На зимних дорогах бывает тяжело даже с зимними шинами. А езда на летних, тем более в агрессивном стиле, подобна игре в «русскую рулетку».

Ошибка третья. Замерзшая вода в бачке омывателя

Да, все прекрасно знают, что обычную воду в бачке омывателя или летнюю стеклоомывающую жидкость нужно менять на зимнюю незамерзайку еще до того, как среднесуточная температура уйдет в минус. Но вот первые заморозки, а в бачке — опять лед.

Что делать? Способ для ленивых — найти теплый паркинг (например, в торговом центре) и оставить там машину на пару часов. А вернувшись, слить из бачка оттаявшую воду и налить нормальную незамерзайку.

Ошибка четвертая. Плохой аккумулятор

Дышащая на ладан аккумуляторная батарея — плохой помощник даже летом. А зимой она может стать причиной серьезного стресса, не позволяя завести двигатель, когда вы торопитесь, и не давая даже закрыть автомобиль, когда вы оставите эти попытки, решив бежать к метро.

Что делать? Покупать новый аккумулятор. А старый можно сдать, получив скидку. Кстати, и эту операцию можно провести, никуда не трогаясь, а организовав такой обмен с доплатой по телефону. Новый аккумулятор привезет, а старый заберет один человек.

Ошибка пятая. Слабый свет фар

Помутневшие рассеиватели фар, потускневшие рефлекторы, перегоревшие или «подсевшие» лампочки — и на это мы чихаем летом, когда на дорогах относительно светло даже в сумерках. Но ноябрьские ночи, особенно пока не выпал снег — совсем другое дело: темно, хоть глаз выколи. И тут без хорошего света становится тоскливо.

Что делать? Проверить и заменить все лампочки, а рассеиватели отполировать (и покрыть лаком) в специализированной мастерской. Также фары необходимо правильно настроить. После всех этих процедур вы точно «прозреете».

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Ошибка шестая. Старые дворники

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Что мешает нам заменить старые щетки стеклоочистителя? Только лень. Нет денег на дорогие? Временно можно купить дешевые. И все равно они будут чистить лучше, чем изношенные. А ездить с полосатящими, размазывающими по стеклу грязь дворниками — значит испытывать судьбу. Однажды из-за этой размазни (и плохих фар, кстати, тоже) вы не заметите другой автомобиль или шагнувшего на зебру пешехода…

Что делать? Заменить дворники немедленно. Кстати, их продают не только в автомагазинах, но и гипермаркетах. Все равно же размораживаете бачок стеклоомывателя. Снимите заодно старые дворники и сходите с ними в отдел автотоваров. Если решите купить недорогой комплект, возьмите еще один про запас, положите в багажник. Через несколько месяцев (или раньше) скажете самому себе «спасибо» за предусмотрительность.

Ошибка седьмая. Без прогрева

Мы уже неоднократно писали, что хотя бы кратковременный прогрев необходим каждому двигателю, даже самому современному. Но все по-прежнему выскакивают из дома в одном ботинке, с бутербродом в зубах, прыгают в машину и жмут на газ: на работу! Большая ошибка. Холодные старты сильно снижают ресурс двигателя (да и трансмиссии тоже).

Что делать? У вас есть законные 5 минут на то, чтобы хоть немного прогреть мотор. Поставьте будильник на те же 5 минут раньше, не включайте с утра телевизор и не открывайте интернет — и увидите, что времени на прогрев на самом деле достаточно. Через неделю вы забудете, что включали по утрам режим ошпаренной кошки.

Из этого двора смогут выехать не все. Кто-то — из-за неисправностей машины, кто-то — из-за непродуманной парковки (своей или соседей).

Ошибка восьмая. Непродуманная парковка

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Однажды у нас вышел материал, как парковать автомобиль — «передом» или «задом». Вопрос, казалось бы, не стоит выеденного яйца, и напоминает свифтовский спор остроконечников с тупоконечниками. Дискуссия разгорелась нешуточная. А результат — большинство за парковку задним ходом, передком к выезду. Почему? Во-первых, так автомобиль легче завести, если у него вдруг сядет аккумулятор (см. пункт 6), и эвакуировать, если случится что-то иное (например, пожар). Да и делать лишние движения с утра совсем не хочется. Подумайте об этом, паркуя автомобиль вечером.

А зимой нелишне прикинуть, не упадет ли на автомобиль снег с крыши, не кинут ли на него сугроб или глыбу льда те, кто будет эту крышу чистить, и не нагребет ли с утра перед машиной снежный бруствер трактор, который будет чистить двор. Также стоит подумать и о соседях, не помешает ли ваша машина выехать им?

Что делать? Просто думать.

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