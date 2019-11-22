Бесплатная медицина... опять подорожала?! (читать до конца!)

Сегодня, 22 ноября 2019 года, должен был вступить в силу приказ Минздрава РФ насчет медсправок. Из которого лично мне пока что понятно одно: отныне получить водительскую медицинскую справку станет и труднее, и гораздо дороже.

Все предыдущие дни Сеть козыряла фотографиями длиннющих очередей в диспансеры из желающих успеть получить справку по старой цене. Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Иваново — все уже знали, что справка подорожает в несколько раз. Ведь приказ добавил ряд обязательных дорогостоящих анализов, а бесплатно сегодня никто ничего делать не станет. К этому мы давно привыкли, хотя бесплатную медицину вроде бы никто не отменял…

Материалы по теме Главное — самоконтроль: проверка на трезвость и тест алкотестеров

Зачем это придумали? Чтобы убрать с дороги алкашей, наркоманов и тех, чье состояние здоровья не позволяет водить автомобиль. Новые анализы сразу выявят противопоказания, алкаш/наркоман не получит справку, без нее не сядет за руль — и так далее.

Впрочем, именно с этого момента понимание и покинуло меня. Кто или что конкретно помешает наркоману/алкоголику сесть за руль при отсутствии справки? У него что — централизованно заблокируется система управления двигателем? У одиозной стритрейсерши права отнимают постоянно, но она все равно демонстративно садится за руль. А что взять с наркомана? И тут же следующий вопрос: кто и когда просечет, что у него нет нужной справки? При очередном ДТП? Или при получении новых прав — раз в десять лет?

Нет, тут что-то явно не так… На данном этапе нововведение больно бьет именно по нормальным водителям, а вовсе не по обкуренным неадекватам. Похоже, что это чувствуют и наверху, где уже готовят законопроекты, обязывающие медиков постоянно сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Но это уже странные фантазии. Грубо говоря, повздорил человек с начальником, вследствие чего у него подпрыгнуло давление. Он обращается к врачу, а тот быстренько ставит галочку где-то в электронной базе данных: дескать, данный субъект негоден к управлению — пусть вновь проходит медкомиссию… А если не захочет, то пожалеет: его права досрочно ликвидируются автоматически…Может быть, проще заняться самолечением?

Подобная система должна заработать через пару лет, когда на смену бумажным медсправкам придут электронные. Но, опять-таки, что делать с водителем-наркоманом, который вообще не ходит по врачам? И кто сказал, что умники в белых халатах перестанут торговать нужными справками? Торгуют же они ими сегодня, а завтра подобный бизнес станет приносить куда большую прибыль! Так зачем от него отказываться?

Собственно, именно во избежание подобного хаоса в былые времена водители-профессионалы проходили медосмотр перед каждым рейсом. Пусть говорят, что зачастую это делалось формально, но это лучше, чем вообще ничего! А спросите современного таксиста-гастарбайтера про медосмотр — он очень удивится.

Материалы по теме Поспешили! Новый порядок медосмотра для водителей на время отложен (ОБНОВЛЕНО)

К сожалению, именно борьба с «паршивыми овцами» во все времена отражалась на всем стаде. Инженеры вынуждены были придумывать вандалоустойчивые таксофоны, повсеместно устанавливать металлодетекторы, оснащать бензовозы алкотестерами и видеокамерами. Расплачивается же за все эти навороты нормальный законопослушный человек. Применительно к медицинским справкам, как и к водительским удостоверениям, на мой взгляд, было бы справедливо первым делом завести федеральный черный список именно для тех, кто уже попадался на пьянке и наркоте, автоматически лишая их самой возможности даже думать про официальное разрешение садиться за руль. Хотя бы лет на 10… Лично мне всю эту братию абсолютно не жаль.

Что касается технического решения проблемы, то до него пока что далеко. Про камеры, способные выхватывать из потока автомобиль с наркоманами, ничего не слышно. Остаются разве что алкозамки — хотя бы для каршеринга и любого общественного транспорта. Всех, кому известно иное решение проблемы, приглашаю поделиться своими соображениями.

P.S. И — последнее. Как стало известно в последнюю секунду, Минздрав России принял решение... отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей! Причина уважительная: «С учетом обеспокоенности граждан»... А осиновый кол в неоднозначную инициативу чиновников вбил лично ВВП, назвавший новый приказ «чушью».

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — сказал президент.

Стало быть, не мне одному что-то непонятно.