Не завелась на морозе: 7 главных причин

Если у машины не пускается мотор, человек XXI века первым делом хватается за мобильник. Но пока технические айболиты спешат на помощь, можно прикинуть диагноз самостоятельно.

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Современный двигатель обычно пускается на первом же обороте коленчатого вала. И если это не так, то самое время начать беспокоиться: мотору явно что-то не нравится. Зимой, конечно же, хочется все свалить на мороз — зачастую именно он и оказывается виноватым. Попробуем вспомнить, чем именно он может напакостить.

Масло загустело

В сильный мороз моторное масло, залитое с лета, способно загустеть так, что стартер с аккумулятором уже не могут провернуть коленвал. Как и в первом случае, больному для начала прописывают тепличные условия, а потом — замену теплолюбивого масла (10W, например) на то, которое соответствует сезону, — 0W или 5W.

Сел аккумулятор

Если масло соответствует сезону, а стартер еле шевелится, то, скорее всего, виновата АКБ. В простейшем случае она может быть просто разряжена — дальше решаем по ситуации. Прикурить, подзарядить, воспользоваться литиевым или конденсаторным пускачом — возможны разные варианты. Впрочем, многие сразу бросаются в магазин за новой батареей: мол, это кардинальное решение проблемы. Однако сразу же выбрасывать 5 — 6 тыс. рублей все-таки неразумно: это может быть оправдано в тех случаях, когда штатная батарея прослужила хотя бы несколько лет. При этом обязательно нужно разобраться, почему она разрядилась, — иначе и новенькую АКБ может постигнуть та же судьба.

Перекрыта выпускная система

Чисто зимней причиной незапуска машины может оказаться банальный сугроб, в который уткнулась выхлопная труба при парковке. Впрочем, такой же сугроб иногда способны набросать снегоочистители, а также добрые соседи, расчищающие себе «место под солнцем». Рецепт простой — освободить путь выхлопным газам.

Заглючила электроника

Штатные противоугонные системы и прочие иммобилайзеры обычно обладают относительно покладистым характером. А вот дополнительные охранки-противоугонки-кричалки иногда глючат на морозе. Впрочем, очень часто виноватым оказывается человеческий фактор: владелец в суматохе забывает что-то отключить, запутавшись в своих брелочках. Убедитесь в том, что нажали на них нужные кнопки.

Ремень ГРМ

На морозе бывает, что задубевший ремень ГРМ вдруг перескочил на несколько зубьев. Тогда без возни не обойтись: надо возвращать его на место — вместе с фазами газораспределения. Бывает и хуже: промерзший ремень просто рвется. Но тут степень неприятности уже зависит от конструкции мотора. Если он втыковой, то одной заменой ремня не отделаться — готовьтесь к капитальному ремонту двигателя.

Нет бензина

Такое бывает редко, и не только на морозе, но за уровнем топлива все-таки надо поглядывать. К тому же кое-где возрождается из небытия воровство топлива — увы… Владелец убежден, что горючки у него полно, а на деле бак уже опустошили воришки. Впрочем, отсутствие бензина может проявляться совсем иначе: бак-то полон, а вот топливный насос не подает признаков жизни. В этом случае, скорее всего, вам светит замена насоса.

Проблемы дизельных моторов

Замерзло топливо — эта неприятность хорошо знакома дизелеводам, которым добрые заправщики плеснули летнее дизтопливо вместо зимнего. Наша последняя экспертиза вновь подтвердила : такое вполне возможно! Лечение — проще не бывает: эвакуация в теплое помещение — хоть в подземный паркинг. Антигели в таких ситуациях уже бессильны: их надо заливать «до того», а не «после». Иногда подобные пакости сулят замершие капельки воды в топливопроводе — в этом случае может закапризничать и бензиновая машина.

А еще дизельные моторы очень требовательны к состоянию свечей накаливания. Если они барахлят, то зимний пуск, мягко говоря, будет сильно затруднен. Рецепт — замена, причем не какой-то самой капризной свечи, а всех сразу.

Всех, кто желает дополнить наш список своими примерами «зимних» причин незапуска мотора, приглашает поделиться ими. Счастливого пути на исправной машине — и хорошего настроения!

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