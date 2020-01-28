А еще как-то раз компания заказала эскиз новой модели Сальвадору Дали. Великий художник, взяв деньги, мягко говоря, обманул Cadillac, представив рисунок накрытого тканью автомобиля.

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Страдая то ли манией величия, то ли желанием отвечать за товар собственным именем, многие автомобильные бренды, появившиеся в начале прошлого века и в его середине, носят фамилии основателей. Это относится не только к США ( Ford или Buick ), но и к Европе ( Peugeot или Bentley), а также Японии ( Toyota или Honda ). Но Cadillac не таков. Компания получила не совсем политкорректное по современным меркам имя — по фамилии колониального администратора и военачальника капитана Антуана Ломе де Ля Мот де Кадильяка, который также является и основателем города Детройта. Некорректность состоит в том, что колонизаторы обошлись не лучшим образом с индейцами. Основателем же компании является Генри Лиланд.

Генри Лиланд, «великий старик» автомобильной промышленности, сидит за своим столом в Детройте, штат Мичиган, январь 1931 года. 20 февраля этого же года Лиланду исполнилось 88 лет

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2. Первый Cadillac оказался неказистым — два диванчика на колесах. Но позже компания начала искать уникальные решения, и одно из них просто порвало рынок — это панорамное ветровое стекло. Нет, оно не заползало на крышу: под солнцем и без тонировки это привело бы к провалу. Оно огибало стойки автомобиля, получившие обратный наклон, и давало широкий, ничем не перекрываемый обзор. Сегодня этот ход не используется никем, потому что страдает прочность конструкции, да и толщина современного металла не позволяет подобных изысков.

3. Но в компании занимались и более практичными разработками: Cadillac первым в мире внедрил гидромеханическую автоматическую коробку передач, кондиционер и стартер. Автоматом и кондиционером оснащать автомобили компании начали в 1941 году. Тогда же появилась, кстати, скрытая под задним фонарем заливная горловина бензобака. Что касается электростартера, то он появился гораздо раньше — в 1912 году и был разработан после того, как «кривой стартер» (с помощью которого двигатели запускали вручную) серьезно повредил руку одного из друзей основателя компании.

Инженер Чарльз Кеттеринг — изобретатель электростартера, а также этилированного бензина

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4. В Америке всегда любили мощные машины. Cadillac стал первым в мире автомобилем, получившим 16-цилиндровый V-образный двигатель. Прочие автопроизводители так и не смогли наладить массовое производство таких моторов, оснащая ими только гоночные болиды. Cadillac V16 разошелся тиражом 4386 экземпляров, выпущенных в период с 1930 по 1940 годы.

Родстер Cadillac V-16 с первым в мире 16-цилиндровым двигателем

5. С 1942 года компания забросила производство автомобилей и начала выпускать танки М-24 и М-8, которые участвовали во Второй мировой войне. На перестройку производства у компании ушло всего 55 дней. То есть, чтобы выпустить первый танк, у Кадиллака ушло менее двух месяцев.

Танк М-24 производства Cadillac с двумя двигателями V8, уничтоживший немецкую гаубицу. Рисунок из рекламного буклета

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6. Но это были цветочки! Настоящее достижение компании — унификация запасных частей. Сегодня это даже сложно понять: как запчасти могут не быть универсальными. Но до реформы любые заменяемые детали приходилось подгонять молотом, напильником и другими подручными средствами, включая особые слова. Пришедший же в автобизнес из оружейной фирмы, где точность подгонки деталей — основа основ, Генри Лиланд положил конец бардаку ручной сборки. Этим достижением мы пользуемся по сей день.

7. Мощность, надежность и дизайн привели к тому, что Cadillac очень быстро стал президентским автомобилем. Первым пополнил Кадиллаками свой автопарк 28-й президент США Вудро Вильсон, произошло это еще в 1915 году. Нынешний глава Штатов продолжает ездить на Кадиллаках, как и предшественники.

Cadillac лидера США на встрече президентов Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году

8. Как-то раз компания заказала эскиз новой модели Сальвадору Дали. Великий художник, взяв деньги, мягко говоря, обманул компанию, представив рисунок накрытого тканью автомобиля. А позже еще и написал пару успешных картин по мотивам эскиза: «Одетый автомобиль» и «Специальный автомобиль». Можно сказать, что на картинах изображены Кадиллаки, которых не было.

Картина «Одетый автомобиль» Сальвадора Дали

9. У компании была самая длинная в мире сборочная линия, протяженностью более 15 000 километров. Да, все цифры здесь правильные. Преследуя, видимо, маркетинговые цели, компания при производстве модели Allante в 1987 году отправляла ее шасси в Италию, где устанавливался кузов, после чего машины возвращались на завод в Детройт для завершения сборки. Дорого, но эксклюзивно — напоминает рассказ Хлестакова из «Ревизора» о супчике, доставляемом кораблем прямиком из Парижа.

Cadillac Allante, путешествовавший во время сборки из США в Италию и обратно

10. Папамобиль Cadillac De Ville Popemobile в 1999 году спас понтифику жизнь — случай неординарный, так как на жизнь главы Католической церкви покушаются, как известно, нечасто. Произошло это во время визита понтифика в Мексику, где его пытался убить 16-летний подросток.

Папамобиль на базе Cadillac, спасший понтифику жизнь

11. Поклонники марки не только создали на базе Eldorado самый длинный в мире лимузин, но и отметились в Книге рекордов Гиннесса, устроив в 2015 году самый массовый парад Кадиллаков разных годов выпуска. 298 автомобилей собрались в городе Бартон штата Вермонт, колонна растянулась на 1,6 километра. Город был выбран не случайно — в нем родился основатель компании Генри Лиланд, который, кстати, является основателем и автобренда Lincoln.

12. Согласно расследованию, проведенному телеканалом WTHR 13 из Индианы (США) в прошлом году, кроссовер Cadillac Escalade имеет самую большую слепую зону перед передним бампером, в которой помещаются сидящие в ряд 13 детей. Например, водитель одноплатформенного Chevrolet Tahoe не видит только девять сидящих перед его автомобилем детей.

Cadillac Escalade

13. В 2019 году Cadillac отказался от фирменных вертикальных фар. До этого был переходный период, когда под фарами находились вертикальные полоски дневных ходовых огней, которые сливались с фарами, делая всю конструкцию вертикальной. Но с появлением нового поколения Cadillac Escalade неактуальная, по меркам современной автомоды, вертикальная оптика исчезла вовсе. Кстати, у этого поколения кроссовера будет самый большой экран мультимедийной системы — диагональю 38 дюймов.

Большой фанат Кадиллаков — «Скала» Джонсон, который при любом удобном случае дарит автомобили этой марки друзьям и родственникам.

Фото: Cadillac, chromjuwelen.com, flickr.com/James Vaughan, Zuma/TASS, AP/TASS, General Motors Company, depositphotos.com