7 привычек, которые мешают каждому (почти) водителю

Лаокоон, кофе, автозапуск, провокации...

Не создавайте паутину из проводов

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Смартфон, видеорегистратор, радар-детектор, навигатор... Что еще у многих водителей одновременно подключено к гнезду 12В? И дело даже не в том, что такая паутина уже навевает мысли про Лаокоона, опутанного злобными гадами. Есть и другая проблема: вся эта конструевина, подцепленная через удлинитель-разветвитель, почти всегда живет своей нервной жизнью — тут отскочило, там отлетело, здесь запуталось. Водитель устраняет все проблемы одной рукой, отвлекаясь от управления. Другой минус — неминуемое ухудшение обзорности. Про эстетику речь вообще не идет: салон такой машины превращается в подобие кухни в коммунальной квартиры былых времен. В общем — нехорошо и вредно.

Не оставляйте барахло на виду

Речь не о бумажниках или айфонах — с ними всё понятно. К сожалению, даже копеечная зажигалка или пригоршня мелочи, беззаботно брошенные вами возле селектора коробки передач, до сих пор побуждают многих высадить у машины стекло. Кстати говоря, такие же желания порой вызывают держатели с присосками на ветровом стекле. Да, навигаторов и видеорегистраторов не видать, но раз к стеклу что-то прилеплено, то есть смысл залезть в бардачок (извините — в перчаточно-вещевой ящик). Наверняка владелец оставил девайсы именно там — можно поживиться.

Не лезьте в левый ряд

Почему? Потому что это неразумно — вот почему. И дело даже не в том, что могут быть свободны правые ряды, а потому надлежит двигаться именно там. Все проще: езда в левом ряду всегда идет на нервах и почти всегда — с явным превышением скорости. При этом вне зависимости от показаний спидометра у вас на хвосте постоянно будет висеть кто-то, кому надо «еще быстрее». Это часто перерастает в конфликты. Вам оно надо?

Не спешите заказывать кофе на АЗС

Это еще почему? А потому, что вам его предложат сразу же, при оплате заправки — так у них заведено. Но именно это и невежливо по отношению к тем, кто стоит в очереди сзади вас: с какой стати им терять время из-за ваших ланчей и кофе-брейков? Первым делом надо отогнать машину от заправочной колонки на парковку, освободив заправочный пистолет, а потом уже вернуться за кофе и пить его хоть сутки.

Не злоупотребляйте системой автозапуска

Казалось бы, классно придумано: выйти из дому и плюхнуться в теплую машину. Но есть нехорошие нюансы, о которых следует помнить. Нюанс первый: в жилой зоне гонять мотор нельзя. Нюанс второй: работающая машина с пустым водительским сиденьем невольно вызывает у некоторых членов общества антисоциальные мысли. Угнать автомобиль им, скорее всего, не удастся, но от разбивания стекла и проникновения внутрь никакая электроника не спасет. Наконец, нюанс третий: при возникновении неисправности двигателя (вытекло масло, заклинило помпу — мало ли) последствия от попытки дистанционного пуска могут быть неприятными.

Не возите непристегнутых!

Вообще-то, об этом сказано в п. 2.1.2. ПДД. Мол, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, нужно быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Но, по не понятной разуму причине, многим водителям на это, извините, наплевать. Основной аргумент — «А я всегда так езжу…».

«Непристегнутая езда» — это непрофессионализм, ухарство, глупость. Спорить ни с кем не хочу.

Не поддавайтесь на провокации, но и не провоцируйте

Наше общество и так раскаленное — не нужно своим поведением на дороге доводить котел до взрыва. Даже если, на ваш взгляд, за рулем соседней машины сидит хам, который вам назло все делает неправильно. Сигналить и жестикулировать при этом бесполезно — вас не поймут.

Тем более не нужно открыто выражать недовольство, когда откровенно растерявшийся человек, к примеру, всеми силами пытается перестроиться у вас перед носом. Пропустите его — вам же самому станет приятно.

Всех, кто с чем-то не согласен или желает дополнить перечень, прошу высказаться.