Топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

«За рулем» выбрал машины, которые не заслуживают, на первый взгляд, тех денег, что за них просят на вторичном рынке. При этом они отлично продаются. Ну и в чем причина?

Материалы по теме Машины с пробегом, которые невозможно продать: 8 главных проблем

Казалось бы, проще всего почитать отчет немецкой ассоциации TÜV за 2019 год и сделать выводы. Чемпионом в зачете «самые ненадежные кроссоверы с пробегом» в Германии стал Dacia Duster (на нашем рынке это Renault Duster) — у 11,7% всех Дастеров возникали проблемы, выявленные при проведении ТО. Основные: масложор, рулевая рейка, подвеска, светооборудование. Далее следует Hyundai Tucson — 10,5% владельцев жаловались на ненадежную заднюю подвеску. Затем Kia Sportage (7,1%, электрика). В отдельном рейтинге машины старше трех лет: тот же Sportage, VW Tiguan (14,2% владельцев отметили крайне недолговечную подвеску) и Nissan Qashqai.

Но в таких списках критерий исследований только один. А завышенные цены на вторичке образуются часто по другим причинам. Например, почти все модели премиальных марок в той или иной мере переоценены. Это «доплата за престиж».

Duster, Sportage и Qashqai у нас на вторичке предлагают за, казалось бы, адекватные деньги. Достоинства и недостатки этих моделей хорошо известны, ожидания от них определенные, и сильно больше, чем оно того стоит, никто обычно не требует (и не дает). Уровень оснащения (наличие тех или иных опций) тоже особой роли на вторичке не играет. Тем интереснее выяснить, почему за некоторые машины с пробегом просят больше, чем за их одноклассников со схожим силовым агрегатом. При этом спрос на переоцененные модели порой даже выше.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Материалы по теме Mitsubishi Outlander на вторичке: все его проблемы

Все познается в сравнении. Возьмем очень близкие по габаритам и содержанию модели: Nissan X-Trail с двухлитровым мотором (144 л.с.), вариатором и полным приводом, и такой же Mitsubishi Outlander (146 л.с.) Оба — российской сборки. Вариаторы одного производителя — Jatco.

Теперь сравним цены подержанных автомобилей выпуска 2014–2015 годов (для московского региона). За X-Trail просят в среднем 1 080 000 рублей, за Outlander — 959 000 рублей. Разница более чем в сто тысяч!

Может быть, у Аутлендера репутация развалюхи? Отнюдь. Mitsubishi владельцы хвалят за выносливый и надежный мотор, к ходовой части нареканий немного. А вот репутация у Ниссана не столь однозначная. Единственное, за что можно зацепиться: более привлекательный дизайн и уровень ездового комфорта. Наберется ли на сто тысяч рублей? Едва ли. Вывод: за X-Trail многовато просят.

Volkswagen Golf

Материалы по теме Skoda Octavia III: проверено в такси

Модель — неизменный лидер гольф-класса, каждое новое поколение поднимает планку для конкурентов. Но… почему так дорого?

Сравним цены вторичного рынка. Добавим к Гольфу (1.4 TSI, робот) соплатформенника — лифтбек Skoda Octavia с таким же мотором и роботом. Ключевое преимущество Октавии при этом — огромный багажник. Возьмем также Kia Cee’d второго поколения в варианте пятидверный хэтчбек. Робота у Сида нет, поэтому смотрим 129-сильную модификацию 1.6 с более надежным и комфортным при езде классическим автоматом. Средние цены для машин выпуска 2014–2015 года: Octavia — 675 000 рублей, Cee’d — 690 000, Golf — 720 000 рублей.

Что такое есть в Гольфе, что делает его более дорогим? Изначально завышенная цена новой машины? На начальные цены действительно влияет локализация производства — Октавию и Cee'd собирают в России, а Golf везут из Германии. Но после пяти-шести лет эксплуатации такая разница нивелируется. Гольфов у нас продали в разы меньше, чем «чешек» и «кореек», но это не повод для повышения цены — скорее, наоборот, поскольку некоторые запчасти могут быть более дефицитные. А может, дело в эталонных эргономике и управляемости Гольфа? Но они неплохи и у выбранных конкурентов. У Гольфа есть еще титул World Car of the Year 2013 года. Но вряд ли за этот титул российские владельцы добавляют 30–50 тысяч к цене. Причина видится куда банальнее: устоявшийся шаблон восприятия Гольфа как лидера гольф-класса плюс имидж марки VW.

Другая странность — почему Cee'd на вторичке дороже Октавии?!

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Материалы по теме Внедорожники за 900 тысяч: еще 4 японских бестселлера

Интереснейшие результаты дает сопоставление в вымирающем сегменте рамных внедорожников. Культовый Prado против Mitsubishi Pajero Sport, который тоже был культовым лет двадцать назад. В годы выпуска 2014–2015 попадают Prado 150-й серии после первого рестайлинга, Pajero Sport к этим срокам прошел уже два рестайлинга.

Сравним опять-таки близкие исполнения: постоянный полный привод в сочетании с классическим автоматом (механика, к слову, на вторичке довольно редка для этих моделей). В гамме силовых установок у Prado по числу предложений доминируют турбодизели 2.8 и 3.0 (177 и 173 л.с.), у Pajero — бензиновый атмосферник 3.0 (222 л.с.) и турбодизель 2.5 (178 л.с.) почти в равных пропорциях.

Возможно, Prado постоянно покупали в самых богатых комплектациях, но даже и этим трудно объяснить разницу между средними ценами. Pajero чуть меньше по габаритам, но Toyota в среднем дороже на миллион: 2 260 000 против 1 286 000 у Mitsubishi. Снова надбавка за имидж?

BMW X5

Материалы по теме Кроссоверы с пробегом, которые сложно продать

BMW X5 уместно сравнивать с собратьями по премиуму — Audi или Mercedes-Benz, но они тоже переоценены. Поэтому пойдем другим путем. Абстрагируемся от престижности марок: чего такого нет у Volkswagen Touareg из того, что есть у BMW? За исключением разве что филигранной управляемости. Но собственно и к управляемости Туарега придерутся только тонкие ценители. Возможно, у BMW чуть более продвинутая схема полного привода, но обе машины покупают вовсе не для езды по буеракам.

Сравним бензиновые версии выпуска 2014–2015 года — третье поколение X5 и второе поколение Touareg пост-рестайлинг тех же годов выпуска. У BMW популярна вариация 3.0 306 л.с., у VW — 3.6 с более выгодной налоговой мощностью 249 л.с.

Пробеги свыше 150 тысяч км не рассматриваем. Разница в средней цене внушительная: 2 112 000 у X5, 1 725 000 у Туарега. Даже если учесть поправку на более богатое оснащение большинства BMW (что не факт), то все равно выходит, что 200–300 тысяч — наценка только за премиум-статус.

Kia Rio

Kia Rio

Материалы по теме Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегом: все их проблемы

Наконец, возьмем технически одинаковые машины с разными названиями. Такая популярная пара у нас есть: Rio и Solaris. Техническое наполнение почти одинаковое, главные агрегаты идентичны, сборка на одном заводе. Различия в экстерьере и интерьере — это всегда вопрос вкуса.

Самая ходовая версия и на первичке, и на вторичке в обоих случаях — седаны 1.6 (123 л.с.) с автоматом. Берем машины выпуска 2014 года, диапазон пробегов — 50–150 тыс. км, заезженные отметаем. Итог: Rio предлагают в среднем за 549 тысяч, Solaris — за 502. Неужто такая разница из-за одного только дизайна? Kia на 9% дороже! Такая же тенденция и для машин 2015 года.

В большинстве случаев все решает имидж. Если вы можете себе позволить и, главное, готовы переплачивать за него, — я уважаю ваш выбор. Хотя сам подхожу к выбору автомобиля с пробегом более рационально.

Всем, кто ищет машины на вторичном рынке, — удачных приобретений!

Топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом «За рулем» выбрал машины, которые не заслуживают, на первый взгляд, тех денег, что за них просят на вторичном рынке. При этом они отлично продаются. Ну и в чем причина? Топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом