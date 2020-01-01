Лады стоит заправлять АИ-98: одна, но веская причина

В недорогие машины есть смысл заливать дорогой бензин. Особенно — летом.

Основные дебаты, какой бензин предпочтительнее заливать в машину, ведут обычно вокруг АИ‑92 и АИ‑95. А 98‑й считается топливом для богатых. В начале мая разница между московскими ценами на 95‑й и 98‑й составляла примерно 5–6 рублей за литр, то есть приблизительно 10%. Если заправлять полный бак — ощутимая разница.

Однако применение 98‑го не всегда обусловлено дороговизной автомобиля и благосостоянием владельца. Тогда кому и зачем он ещё может понадобиться?

Зачем переплачивать?

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Основные потребители бензина АИ‑98 — машины с высокофорсированными двигателями. Среди них — Subaru WRX STI, Nissan GT-R, BMW M3 и Porsche 911. В массовом сегменте автомобили намного проще, но их инструкции по эксплуатации зачастую допускают применять как 95‑й, так и 98‑й бензин. А некоторые автомобили вообще всеядны: например, Веста может ездить на неэтилированном бензине с октановым числом от 92 до 98 — совсем как «трешка» BMW. Но зачем лить дорогой бензин, если можно ехать на дешевом?

Применение самого высокооктанового бензина из разрешенных автопроизводителем оправдано только, когда на улице пекло. В этом случае действительно стоит разориться и залить в машину дорогое топливо. Техническое обоснование очень простое: с ростом температуры ­увеличивается вероятность детонации. Поэтому и топливо требуется с повышенной антидетонационной стойкостью.

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Других преимуществ АИ‑98 не даст. Бессмысленно рассчитывать, что ваш автомобиль поедет быстрее: с какой стати у мотора вдруг проявится прыть? Резвость двигателю придает вовсе не октановое число бензина, а конструкция мотора и настройка — степень сжатия, углы опережения зажигания, наддув. Оптимальные характеристики двигатель выдает на том бензине, под который его затачивают, — например, моторы Весты калибруются на бензине АИ‑95. Иными словами, он сможет спокойно работать на 98‑м бензине, но взять лишнюю мощность ему неоткуда: калорийность 98‑х бензинов сравнительно невысока.

Еще один миф о преимуществе АИ-98 — говорят, этот бензин «более качественный». Но позвольте: абсолютно всё топливо, продаваемое в России, должно соответствовать требованиям Класса 5 — то есть с НПЗ оно выходит заведомо качественным. Другое дело, что чаще бодяжат самый ходовой бензин — АИ-92 и АИ-95. И в этом смысле АИ‑98 предпочтительнее: меньше риск нарваться на суррогат.

В жаркую погоду оправданно заправлять даже обычную машину самым высокооктановым бензином из разрешенных автопроизводителем

Долой 95‑й

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Самый неожиданный аргумент в пользу бензина АИ‑98 уже несколько лет выдвигают нефтяники. Известные компании время от времени проводят презентации новых видов топлива с повышенной моющей способностью. При этом демонстрируют плачевные последствия от применения низкооктановых бензинов, в число которых почему-то угодил АИ‑95 — чаще всего это поршни, разрушенные детонацией. А предлагаемая панацея — всеобщий переход на «улучшенный» АИ‑98! Высокое октановое число предотвратит возникновение детонации, а моющие присадки при этом будут постоянно очищать топливную систему, тем самым мотор сможет дольше выдавать паспортные характеристики. С технической точки зрения — не придерешься. Но переплата в 10% быстро гасит оптимизм.

Резюмируем вышесказанное и даем четкие рекомендации, когда стоит лить высокооктановый бензин. Если на улице плавится асфальт, заправить «девяносто восьмым» даже обычную машину — оправданный шаг. В остальных случаях следует заливать основной, рекомендованный производителем автомобиля бензин. А чтобы снизить риск заправиться паленым топливом, пользуйтесь услугами крупных сетевых АЗС.

Всем счастливого пути и хорошего топлива!