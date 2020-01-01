8 вечных мифов про... нейтральную передачу

Как думаете, существуют ли автомобили, у которых две нейтральные передачи или вообще ни одной? Да! Есть и те, и другие. Причем они вам хорошо знакомы.

Согласно определению, нейтральная передача в транспортном средстве предназначена для длительного разобщения ведущих колес и его двигателя.

Миф №1. Нейтральная передача в коробке передач — единственный способ надолго разъединить мотор и колеса (неверно)

Существуют полноприводные автомобили с нейтральным положением еще и в раздаточной коробке. Самый известный пример — Lada 4х4 и Chevrolet Niva. У них можно включить нейтраль в раздатке и в основной коробке. При буксировке этих машин для уменьшения потерь на трение так и делают. То же относится и к UAZ Patriot с отечественной раздаткой.

Владельцы импортных полноприводных машин с автоматическими коробками передач, присмотритесь: если схема переключения раздатки выглядит как 4L-4H-N-2H (как у Suzuki Grand Vitara), то вы вытащили счастливый билет. Такую машину можно при необходимости буксировать на любые расстояния, включив нейтраль в раздатке. А еще у заднеприводных автомобилей часто довольно легко отсоединить колеса от силового агрегата, отвернув фланец карданного вала. После этого — тащи хоть через всю страну.

Импортная раздаточная коробка передач УАЗа оснащена синхронизаторами, которые облегчают переключение передач. Поэтому необходимости в нейтрали нет.

Миф №2. На всех транспортных средствах присутствует нейтральная передача (неверно)

Нейтральной передачей конструкторы не стали оборудовать электромобили. На Tesla применен двухступенчатый редуктор с косозубой цилиндрической передачей для связи приводов колес с электродвигателем. Даже реверс осуществляется просто переключением обмоток. А еще нейтрали практически нет на простеньких скутерах с бесступенчатой вариаторной трансмиссией. Там для разобщения мотора и колеса применяется центробежное сцепление.

Миф №3. При остановке всегда следует включать нейтраль (на механике — верно, на любой двухпедальной машине — нет)

Если коробка механическая, стоять на красном сигнале светофора, конечно же, надо при нейтральном положении рычага. Это продлевает жизнь выжимному подшипнику и корзине сцепления.

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А вот все виды автоматических трансмиссий для того и созданы, чтобы водителю не пришлось непрерывно дергать какие-то рычаги и нажимать педали. Владелец за то и заплатил, чтобы удерживать автомобиль на светофоре, просто нажимая педаль тормоза. Ничего от этого не перегреется и не износится раньше времени. Это — расчетный режим работы трансмиссии. А вот перед закрытым железнодорожным переездом, когда стоять, возможно, предстоит и десяток минут, можно включить режим N, но одновременно и притормозить машину стояночным или рабочим тормозом, чтобы она не покатилась под уклон. В идеале следует затянуть стояночный тормоз и включить режим Р. В таком варианте мы снижаем нагрев коробки передач, двигателя и даже расход топлива.

Миф №4. Нейтральная передача на автомате нужна только для буксировки автомобиля (в основном — верно)

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Возможности буксировки современных автомобилей с автоматическими коробками передач и вариаторами сильно ограничены. Если раньше действовало правило «50 на 50», то есть тянуть не быстрее 50 км/ч и на расстояние не более 50 км, то сейчас многие инструкции сокращают эти лимиты до буквально «с неработающим мотором на нейтрали можно затащить на эвакуатор». Вот, собственно, для этих сервисных функций нейтральная передача, в основном, и предназначена.

Другое дело — роботизированные коробки передач. Особенно простенькие, типа АМТ производства АВТОВАЗа. В нейтральном положении тянуть машину можно хоть на край света. А вот сложным современным преселективным роботам подойдет что-то вроде «15 на 15». То есть медленная и печальная буксировка до ближайшего автосервиса.

Миф №5. Включение нейтральной передачи на автомате приведет к масляному голоданию (неверно)

Пока двигатель работает, масляное голодание автоматической коробке передач, как и вариатору, не грозит. Привод насоса осуществляется от элемента, жестко связанного с коленчатым валом двигателя.

Миф №6. Движение на нейтральной передаче может помочь сэкономить топливо и убережет двигатель от чрезмерного износа (неверно)

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Режим движения «разгон — накат» устарел лет шестьдесят назад. Современные дороги, трафик и автомобили отрицают такой рваный график движения. На очень плавном спуске можно немного сэкономить бензин, но на подъеме его придется сжечь больше. Кроме того, ваша машина будет всем мешать, спровоцирует других водителей на опасный обгон.

На сравнительно крутых спусках связь двигателя с колесами нарушать очень опасно. Без помощи двигателя тормозные механизмы могут перегреться, что чревато их отказом. Следует включить в механической коробке передач вторую или третью передачу. А при автоматической коробке — одну из пониженных: L или 2. Современные автоматические коробки и вариаторы позволяют включить принудительно любую нужную передачу.

Миф №7. Подъезжая к месту предполагаемой остановки, лучше включить нейтраль (неверно)

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При таком режиме не получается экономия топлива. Ведь мотор работает на холостом ходу, а машина сама по себе постепенно останавливается.

У всех современных моторов на принудительном холостом ходу полностью прекращается расход топлива. Условий для такого режима всего два — полностью отпущенная педаль газа и обороты двигателя выше нормальных холостых. Тогда блок управления двигателем прекращает подачу топлива через форсунки. Поэтому лучше выключить передачу незадолго до полной остановки.

Миф №8. На стоянке нельзя оставлять автомобиль с механикой на нейтрали (неверно)

При парковке на таком уклоне передачу включать опасно.

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«Бывалые» очень гордятся тем, что никогда не оставляют машину на ручнике и всегда для предотвращения скатывания включают передачу. Такой режим может быть опасен для некоторых двигателей, не имеющих жестких фиксаторов натяжителей ремней или цепей ГРМ. Дело в том, что у припаркованной на подъеме машине с включенной первой передачей двигатель будет пытаться провернуться в обратную сторону. При этом может произойти перескок расслабленных цепи или ремня ГРМ. Советую всегда пользоваться ручником, упором колеса в бордюр и только в крайних случаях включать передачу. На спуске первую, на подъеме — заднюю!

Ну что — пересмотрели свое отношение к нейтральной передаче? Советую еще освежить в памяти требования инструкции к вашей машине. В ней масса полезной и нужной информации.