5 лучших легковушек (до 700 000 руб.) для плохих дорог

Lada Granta (от 470 900 рублей)
Это самый популярный автомобиль на нашем рынке. Под защитой двигателя мы обнаружили 170 мм дорожного просвета — примерно такой клиренс у многих кроссоверов. У Гранты есть версия Cross— у нее клиренс еще больше. В гамме все типы кузова — седан, лифтбек, универсал, хэтчбек. Но какую бы Гранту вы ни выбрали, с таким просветом можно ездить смело, не боясь зацепить что-либо днищем.
Lada Largus (от 635 900 рублей)
Самый популярный универсал на нашем рынке — Lada Largus. Он тоже проходит по условиям рейтинга. Даже в стандартном виде дорожный просвет- солидные 170 мм под защитой двигателя. А уж в версии Cross — все 200 мм. Неудивительно, что машина популярна — за 600 с небольшим тысяч рублей вы получаете не только вместительный, но еще и всепролазный «сарай».
Renault Sandero (от 643 000 рублей) и Logan (от 632 000 рублей)
Еще одна модель из Тольятти, но уже под маркой Renault. Вне зависимости от версии и мотора, с дорожным просветом у Sandero полный порядок. По нашим замерам, под защитой двигателя те же 170 мм. А если выбрать кросс-версию Stepway, то клиренс составит все 200 мм. Правда, это касается машин с механической коробкой. У Степвеев с вариатором дорожный просвет, как и у обычного легкового Сандеро, 170 мм.
Нельзя забывать и про соплатформенный седан Renault Logan. Геометрическая проходимость чуть хуже — из-за большого заднего свеса, но просвет такой же, как у хэтчбека: 170 мм у обычного седана и кросс-версии с вариатором.
Lada Vesta (от 653 900 рублей)
Еще одна вазовская модель — Vesta. Дорожный просвет — 175 мм по нашим замерам. Причем хороший клиренс у нее вне зависимости от типа коробки — механика или вариатор. В гамме есть не только седан, но и универсал SW. У кросс-версии просвет и вовсе достигает 200 мм.
Lada XRAY (от 641 900 рублей)
Так уж выходит, что все модели Лады обладают солидным дорожным просветом. Не исключение и хэтчбек Lada XRAY. По нашим замерам даже у стандартного хэтча (в ассортименте есть и версия Cross) клиренс составляет солидные 185 мм. Очень неплохо. И в целом с точки зрения геометрической проходимости XRAY самый талантливый из всей легковой линейки Лады.
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Так уж получилось, что в этом списке модели только двух марок. Причем все производятся в Тольятти. Lada и Renault — одни из самых доступных брендов на нашем рынке. Но при выборе абсолютно любой модели можно быть уверенным — дорожный просвет достаточно большой, чтобы ездить по самым разбитым асфальтовым или проселочным дорогам.