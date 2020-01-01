5 лучших легковушек (до 700 000 руб.) для плохих дорог

«За рулем» составил рейтинг самых доступных моделей с большим дорожным просветом. Никаких паспортных данных — только реальные цифры, которые мы намерили в ходе тестов. Оказалось, что все эти машины выпускаются в Тольятти.

Lada Granta (от 470 900 рублей)

Это самый популярный автомобиль на нашем рынке. Под защитой двигателя мы обнаружили 170 мм дорожного просвета — примерно такой клиренс у многих кроссоверов. У Гранты есть версия Cross— у нее клиренс еще больше. В гамме все типы кузова — седан, лифтбек, универсал, хэтчбек. Но какую бы Гранту вы ни выбрали, с таким просветом можно ездить смело, не боясь зацепить что-либо днищем.

Lada Granta

Lada Largus (от 635 900 рублей)

Самый популярный универсал на нашем рынке — Lada Largus. Он тоже проходит по условиям рейтинга. Даже в стандартном виде дорожный просвет- солидные 170 мм под защитой двигателя . А уж в версии Cross — все 200 мм. Неудивительно, что машина популярна — за 600 с небольшим тысяч рублей вы получаете не только вместительный, но еще и всепролазный «сарай».

Lada Largus

Renault Sandero (от 643 000 рублей) и Logan (от 632 000 рублей)

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Еще одна модель из Тольятти, но уже под маркой Renault. Вне зависимости от версии и мотора, с дорожным просветом у Sandero полный порядок. По нашим замерам, под защитой двигателя те же 170 мм . А если выбрать кросс-версию Stepway, то клиренс составит все 200 мм. Правда, это касается машин с механической коробкой. У Степвеев с вариатором дорожный просвет, как и у обычного легкового Сандеро, 170 мм.

Нельзя забывать и про соплатформенный седан Renault Logan. Геометрическая проходимость чуть хуже — из-за большого заднего свеса, но просвет такой же, как у хэтчбека: 170 мм у обычного седана и кросс-версии с вариатором.

Renault Sandero Renault Logan

Lada Vesta (от 653 900 рублей)

Еще одна вазовская модель — Vesta. Дорожный просвет — 175 мм по нашим замерам. Причем хороший клиренс у нее вне зависимости от типа коробки — механика или вариатор. В гамме есть не только седан, но и универсал SW. У кросс-версии просвет и вовсе достигает 200 мм.

Lada Vesta

Lada XRAY (от 641 900 рублей)

Так уж выходит, что все модели Лады обладают солидным дорожным просветом. Не исключение и хэтчбек Lada XRAY. По нашим замерам даже у стандартного хэтча (в ассортименте есть и версия Cross) клиренс составляет солидные 185 мм . Очень неплохо. И в целом с точки зрения геометрической проходимости XRAY самый талантливый из всей легковой линейки Лады.

Lada XRAY

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Так уж получилось, что в этом списке модели только двух марок. Причем все производятся в Тольятти. Lada и Renault — одни из самых доступных брендов на нашем рынке. Но при выборе абсолютно любой модели можно быть уверенным — дорожный просвет достаточно большой, чтобы ездить по самым разбитым асфальтовым или проселочным дорогам.

5 лучших легковушек (до 700 000 руб.) для плохих дорог «За рулем» составил рейтинг самых доступных моделей с большим дорожным просветом. Никаких паспортных данных — только реальные цифры, которые мы намерили в ходе тестов. Оказалось, что все эти машины выпускаются в Тольятти. 5 лучших легковушек (до 700 000 руб.) для плохих дорог

Фото: «За рулем» и фирмы-производители