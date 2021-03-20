Почему не надо мыть машину: 12 разнообразных «отмазок»

На скорость не влияет
Очень даже влияет — грязные машины вечно тормозят сотрудники ДПС и подолгу проверяют документы. А еще многие автовладельцы утверждают: выехал с мойки — и сразу такое ощущение, что полетел. Шутки шутками, но в известной телепередаче с разрушителями легенд прозвучали такие цифры: грязная машина проехала на литре топлива 9,6 км, а чистая — 10,56 км. Аргумент в пользу чистоты?
Паркуюсь под деревом: мыть бесполезно
Птичий помет вреден для автомобильной краски. В нем содержатся частицы жирных кислот, аммиак, аммоний, сернистые выделения и еще много всякого разного, что разъедает самое стойкое лакокрасочное покрытие. Вступают в химическую реакцию с ЛКП и почки тополя, липы, каштана. Точнее, природные кислоты, содержащиеся в клейких почках. Нет, из-под такого дерева надо убираться.
Грязь — это защитный слой
Некоторые автовладельцы действительно полагают, что слой грязи способен защитить лакокрасочное покрытие машины от реагентов и щебня. О том, какие химические процессы происходят в зоне контакта городской грязи с кузовом, думать, конечно же, никому не хочется.
Камера видеофиксации не увидит номеров
Точно, не увидит. Но езда с нечитаемыми регистрационными знаками — это уже прямое нарушение ПДД. Штраф выпишет сотрудник ДПС — если вам так больше нравится.
Жалко денег
Автомобиль — дорогое развлечение: топливо, страховки, штрафы, парковки, сервис, платные дороги. В общем «чеке» мойка вряд ли будет лидировать.
Нет времени
Да, нормальная мойка занимает полчаса минимум. Впрочем, утренний душ тоже требует времени. Откажемся и от него?
Во дворе не поцарапают
Припаркованную чистую машину могут зацепить случайно — сумкой, портфелем, застежкой на молнии. А чумазое авто так и манит к себе скучающих хулиганов — пока выводишь палочкой на капоте «помой меня», бывает, оставишь царапину-другую. А что такого, тачка все равно заброшенная.
Негде помыть
Разновидность аргумента — «неохота». Не все мойки работают одинаково хорошо, но окатить машину водой из шланга сегодня готовы почти в любом сарае. Хотя лучше воспользоваться такой услугой на АЗС или более презентабельной мойке.
Не видно царапин
И об этом знаете не только вы. Например, дали вы машину приятелю. Тот ее поцарапал, но, возвращая, о нанесенном уроне умолчал. Вы же все равно не увидите... пока не помоете.
Меньше вероятность, что залезут или угонят
Это если говорить о «профи». А вот опьяненным весной (и не только весной) юнцам, наоборот, станет интересно — что там, за замызганными стеклами? Неопрятная машина многими воспринимается как брошенная — со всеми вытекающими из этого статуса последствиями.
Чистой будет первые полчаса
Когда с небес постоянно что-то льется и сыплется, а под колесами хлюпает жижа, сдобренная реагентами, машина не продержится в чистоте и нескольких минут. Но если машину долго не мыть, дорожная «химическая» грязь въедается в покрытие и разрушает его.
Генерал разрешил не мыть
Наказаний за грязную машину в России нет. Это подтвердил главный гаишник страны генерал Черников. Исключение — нечитаемые номера и загрязненная светотехника. В первом случае ответственность наступает по части 1 статьи 12.2, во втором — по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Санкция в обоих случаях одинакова: предупреждение или штраф 500 рублей.
Но является ли отсутствие наказания поводом к езде на чумазом автомобиле? Ведь грязная машина потенциально опаснее чистой. Хотя бы потому, что менее заметна пешеходам. Кроме того, грязь часто сужает обзор водителю.
Возможно, вы знаете и другие веские аргументы не мыть машину — поделитесь ими. Проще всего это сделать в комментариях к статье.
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