Почему не надо мыть машину: 12 разнообразных «отмазок»

Среди них точно встретится пара-тройка, о которых вы еще не слышали. И наверняка попадется и ваш любимый аргумент.

На скорость не влияет

Очень даже влияет — грязные машины вечно тормозят сотрудники ДПС и подолгу проверяют документы. А еще многие автовладельцы утверждают: выехал с мойки — и сразу такое ощущение, что полетел. Шутки шутками, но в известной телепередаче с разрушителями легенд прозвучали такие цифры: грязная машина проехала на литре топлива 9,6 км, а чистая — 10,56 км. Аргумент в пользу чистоты?

Паркуюсь под деревом: мыть бесполезно

Птичий помет вреден для автомобильной краски. В нем содержатся частицы жирных кислот, аммиак, аммоний, сернистые выделения и еще много всякого разного, что разъедает самое стойкое лакокрасочное покрытие. Вступают в химическую реакцию с ЛКП и почки тополя, липы, каштана. Точнее, природные кислоты, содержащиеся в клейких почках. Нет, из-под такого дерева надо убираться.

Грязь — это защитный слой

Некоторые автовладельцы действительно полагают, что слой грязи способен защитить лакокрасочное покрытие машины от реагентов и щебня. О том, какие химические процессы происходят в зоне контакта городской грязи с кузовом, думать, конечно же, никому не хочется.

Камера видеофиксации не увидит номеров

Точно, не увидит. Но езда с нечитаемыми регистрационными знаками — это уже прямое нарушение ПДД. Штраф выпишет сотрудник ДПС — если вам так больше нравится.

Жалко денег