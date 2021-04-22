Минивэн по цене Ларгуса: 5 лучших предложений

Среди новых машин у этой Лады нет конкурентов — минивэны и универсалы к нам почти никто не везет. А вот найти подержанный вэн за те же деньги, но с более удачными характеристиками вполне реально.

А чем Ларгус хуже?

1. ВАЗ внутри (-)

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Из-за отсутствия конкурентов Ларгус по-прежнему хорошо продается: седьмое место среди всех моделей по итогам 2020-го.

Между тем Ларгус в ходе локализации потерял французские моторы и трансмиссии — их заменили менее ресурсными вазовскими. Выносливая «логановская» подвеска сохранилась, но статус полноценной иномарки Largus утратил.

2. Цена завышена (-)

В начале апреля за новый Largus завод просил от 705 тысяч рублей в «базе» до 996 тысяч рублей за 7-местный с «полным фаршем». Цены на версию с кондиционером начинаются от 767 тысяч. Дороговато!

Largus и оснащен небогато, и высоким комфортом не славится. Автоматической коробки нет и не предвидится.

Шорт-лист альтернативных вариантов

Из дюжины иномарок, готовых «пободаться» с Ларгусом, мы выбрали пять моделей. Все они младше 10 лет, с пробегом меньше 150 тысяч км. И, что важно, продавались у нас официально — проще будет с запчастями и ремонтом.

1. Citroen C4 Picasso II

Есть нарекания по надежности к отдельным узлам, зато C4 Picasso по-ситроеновски прикольно выглядит.

За 800 тысяч можно найти вполне бодрый автомобиль 2014 года с пробегом 70–80 тысяч км. Оснащение — такое же, как у топового Ларгуса, вдобавок есть еще несколько опций. И вместо кондиционера — климат-контроль.

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Варианты атмосферника или очень экономичного дизеля 1.6 возможны с механической коробкой или роботом. Французский робот EGS6 надежен и отличается от аналогов тем, что переключением передач в нем заведуют не электроприводы, а гидравлика.

Главный козырь модели: славится живучестью и ходит 200 000 км.

Слабое место: при выборе комбинации главных агрегатов лучше избегать 150-сильного бензинового 1.6 с наддувом — он даже после модернизации остался крайне капризным.

2. Toyota Verso

В основе конструкции — доработанное шасси Короллы, сочетающее комфорт и долговечность. В подвеске слабых элементов практически нет.

Большинство предложений — машины 9–10 лет с пробегами около 100 000 км, мотором 1.8 (147 л.с.) и вариатором Aisin K311. Версия 1.6 (132 л.с.) с механикой за эти же деньги будет моложе на два-три года.

У всех главных агрегатов прекрасная репутация, даже у вариаторов, они обычно без серьезных проблем «выхаживают» 200 000 км, а при хорошем уходе и триста пробегут.

Главный козырь модели: крайне редки внезапные поломки, это отмечают владельцы практически всех машин, в том числе и с пробегом «за сотню».

Слабое место: плохая для столь уважаемой марки «шумка» и странная организация просторного салона — не хватает удобных емкостей для разных мелочей.

3. Opel Zafira

Преимущество Зафиры на вторичном рынке — отсутствие среди трансмиссий робота и вариатора, которые, как правило, к 120–150 тысячам пробега превращают товар в малоликвидный.

Есть выбор из двух поколений — как второе (B), так и третье (С) щедро представлены на вторичке (в 2013–2014 годах их выпускали в параллель).

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Машины с умеренными пробегами в 70–90 тысяч км редки, но тоже есть.

Зафиру поколения В вполне можно брать, если она в хорошем состоянии. Обе модели отличаются хорошим балансом ходовых качеств, без явных слабых мест и не докучают по мелочам.

Главный козырь модели: нет никаких сомнительных роботов и вариаторов — только механика и классический гидроавтомат.

Слабое место: самый массовый мотор — наддувный 1.4 (140 л.с.) — капризный и ломучий. Но на вторичке есть много машин с атмосферниками 1.8 и двухлитровыми турбодизелями — надежными и живучими.

4. Chevrolet Orlando

За пять лет продаж в России разошелся большим тиражом, полностью соответствуя пожеланиям клиентов «хочу много автомобиля за умеренные деньги».

Самое массовое предложение из категории «подержанный минивэн за 800–900 тысяч рублей» и родственник Зафиры по агрегатной части.

Бензиновый 1.8 Ecotec, турбодизель 2.0, «джиэмовский» гидроавтомат 6T40 — те же самые, хотя настройки моторов разные. Дизельные Orlando, впрочем, у нас большая редкость.

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Модель крупнее Ларгуса и полноценно семиместная, что «компенсируется» скромным багажником, который многие владельцы называют главным минусом.

Трудно найти автомобиль 7–8 лет с пробегом менее 100 тысяч км, но время от времени такие поступают в продажу.

Главный козырь модели: машина добротная, надежная, комфортная, служит долго.

Слабое место: кузов (перекашивается на неровностях; окраска среднего качества).

5. Volkswagen Caddy IV

Caddy — полноценный коммерческий автомобиль с усиленной задней подвеской. Ходовые качества при этом — легковые.

Настоящий минивэн Volkswagen Touran (II поколение) за 800–900 тысяч можно купить лишь с наддувным 1.4, роботом DSG и предельным для этой модели пробегом 100–120 тысяч км. Да и мотор к этому моменту часто требует как минимум замены колец.

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Лучше присмотреться к Caddy в пассажирском исполнении. Он, скорее, каблук, чем минивэн, но среди каблуков — лучший по отделке салона и возможному числу различных удобств. И уж точно превосходит Ларгус, который, по сути, тоже каблук, дерзко провозглашенный универсалом.

За цену Ларгуса можно взять в хорошем оснащении рестайлинговые машины третьего поколения. Но лучше поискать Caddy четвертой генерации: это каблучки 5–6 лет (пробег 70–90 тысяч) со старым добрым атмосферником 1.6 (110 л.с.) и неубиваемой механикой. Caddy богаче, комфортнее, солиднее Ларгуса и лучше сохраняет цену на вторичном рынке. Его вполне можно рассматривать как семейный автомобиль.

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Главный козырь модели: мощная рессорная задняя подвеска, а ходовые качества — легковые. Хорош и для работы, и для семьи.

Недостаток: третье поколение Caddy продают, в основном, с ненадежным и слабосильным турбомотором 1.2.

Как выбрать хорошую машину с пробегом, узнайте тут.

Фото: фирмы-производители