Volkswagen Touran из таксопарка: проверка на прочность

Служба в такси — работа не из легких. Как переносит это испытание Volkswagen Touran?

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О том, как служится в такси Турану, я разузнал в московской компании, имеющей свой парк автомобилей. Поскольку собственного сервиса у таксопарка нет, на протяжении первых 50 000 км машины обслуживаются у официальных дилеров, а затем ими занимаются техцентры-партнеры, имеющие аналогичные гарантийные обязательства, — они используют только оригинальные запчасти, а работы и интервалы ТО соответствуют заводскому регламенту.

В таксопарке 360 Туранов, купленных в два приема. Первая партия, из 200 машин, эксплуатируется год, максимальный пробег — 150 000 км. Вторую закупили в декабре 2014 года, и эти автомобили пробежали в среднем 50 000 км. При выборе машин таксопарк рассматривал несколько компактвэнов: VW Touran, Ford Galaxy и Opel Zafira двух поколений. Ford оказался значительно дороже Фольксвагена в сравнимой комплектации. Zafira B привлекала неубиваемостью, но морально устарела, а Zafira С не устроила по цене.

Touran удивил надежностью, оказавшись на фоне одноклассников выгодным автомобилем для такси. Запчасти на него дороже, чем, например, на Galaxy, но в вопросах наличия деталей и сроков их ожидания у «немца» преимущество, что для таксопарка важнее. Было несколько серьезных ДТП, но пока по причине нецелесообразности восстановления не списали ни один Touran.

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Touran лишен даже докатки — только ремкомплект для ремонта шин. Сотрудники таксопарка пытались пристроить запасное колесо в нишу багажника — тщетно.

Элементы салона, несмотря на серьезный пробег, не отметились значительным износом и не подают голос на неровностях.

Оригинальные лобовые стекла не очень стойки к сколам и трещинам и страдают даже от небольших камешков.

Передние колесные арки — в зоне риска, им обязательно нужны брызговики; задние защищены развитыми штатными подкрылками.

Несмотря на обилие специального таксишного оборудования, штатная электрика ведет себя нормально. Однако на двух машинах выходил из строя блок управления внешним освещением, расположенный слева от руля (работали только ходовые огни). По словам дилера, модуль отсыревает по неясным причинам. Черная декоративная «ресничка» внутри фар отваливается после двух-трех тысяч пробега и загораживает секцию ближнего света. В первой партии оптику заменили уже на сорокá машинах, во второй — пока на пяти.

Информации о стойкости лакокрасочного покрытия немного — срок эксплуатации невелик, хотя пробег у машин существенный. Нижние части бамперов подвергаются активной «пескоструйной» обработке, из-за чего приходится частично менять пленку на кузове. Удивительно, но пороги под обстрел не попадают (их, кстати, не оклеивают из-за шершавого антикоррозийного покрытия под краской).

2011_Volkswagen_Golf_cabriolet_027_8162 На московских дорогах подвеска не доставляет проблем. Лишь на паре машин заменили стойки переднего стабилизатора при пробеге за 50 000 км. Передних колодок хватает на 30 000 км, а задних — на 45 000 км. Диски не переживают больше двух комплектов колодок.

На московских дорогах подвеска не доставляет проблем. Лишь на паре машин заменили стойки переднего стабилизатора при пробеге за 50 000 км. Передних колодок хватает на 30 000 км, а задних — на 45 000 км. Диски не переживают больше двух комплектов колодок.

Тураны вооружены бензиновым турбомотором TSI 1.2 (105 л.с.) и шестиступенчатой механикой. Сотрудники таксопарка поначалу схватились за голову, узнав о решении начальства закупать машины именно с этим двигателем. Интернет-форумы пестрили жалобами на их ненадежность; в числе основных неисправностей владельцы называли быстрое растяжение цепи ГРМ, стук поршневой, низкий ресурс турбины. Однако на деле за 150 000 км пробега ни один мотор не огорчил серьезными неисправностями. Видимо, немцы поработали над надежностью агрегата.

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Масло в моторах меняют не реже чем каждые 15 000 км пробега. Дабы сэкономить, используют не дорогое оригинальное масло концерна Volkswagen, а рекомендованный дилерами аналог — синтетику Castrol. Среди неполадок с навесным оборудованием двигателя наиболее частая — течь помпы охлаждения на пробеге 50 000 км. Причем такой болячкой страдают только машины из второй партии: за последний месяц водяные насосы умерли на десяти Туранах, а большинство подбирается к критической отметке. Ремень навесного оборудования заменили на тридцати машинах. На пробеге 90 000–105 000 км он покрывается трещинами. Его меняют превентивно, не доводя дело до чрезмерного растяжения и свиста.

Двигатель очень чувствителен к октановому числу топлива. Каждая попытка водителей выгадать копеечку, заехав на сомнительную АЗС с низкими ценами или залив 92‑й бензин вместо минимально допустимого 95‑го, приводила к загоранию лампы Check Engine. В некоторых случаях дело доходило до заметной потери мощности и «троения» мотора.

Радиаторы охлаждения двигателя и системы кондиционирования пока не промывали ни на одной машине. В большинстве таксопарков эту операцию проводят минимум раз в год, перед летним сезоном. Здесь же намерены чистить узлы вдвое реже — загрязнения у них незначительные. Скорее всего, благодаря удачному расположению радиаторов.

Мнение водителей Таксисты отмечают хорошую эргономику и общий уровень комфорта Турана по сравнению с одноклассниками. Мотор 1.2 TSI обеспечивает приемлемую динамику в городе и небольшой расход — около восьми литров на сотню. Не хватает камеры заднего вида или парктроников — Touran довольно высок, привыкнуть к габаритам сложно. Мнение клиентов Клиенты высоко оценивают Touran: нравятся высокая посадка и комфортный салон с широкими возможностями трансформации. Даже пассажир ростом под два метра свободно разместится за водителем.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию МОСТАКСИ.