Машина для дачи и дела: 5 аргументов в пользу фургона

Выбирая авто для «загорода», многие думают о пикапах. М... есть вариант более рациональный!

Пожалуй, главное преимущество пикапа в том, что это практически рамный внедорожник (причем версии с кузовом даже чуть более доступны, чем без кузова). Моноприводных пикапов на российском рынке просто нет. Но внедорожный потенциал таких автомобилей мы ведь никогда не используем: пикапы ездят по тем же асфальтированным дорогам, что и прочие машины, а на бездорожье оказываются время от времени не потому, что так надо, а потому, что просто могут.

А при этом на рынке есть фургоны, у которых несколько преимуществ перед пикапами!

1. Закрытые

Это важнейшее достоинство по сравнению с пикапом, в котором кузов необходимо оборудовать либо роллетой, либо кунгом. И то, и другое стоит по 50 000 — 100 000 рублей. Плюс монтаж. В ином случае груз может промокнуть, пропылиться, а если владелец рискнет оставить его надолго без присмотра, могут просто украсть. С фургоном это исключено.

2. Более вместительные…

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Обычный размер грузовой платформы пикапа с двойной кабиной — 1500х1400 мм. Чемпион по длине платформы — Great Wall Wingle 7 (1700 мм). А самый высокий борт — у ульяновского Пикапа (650 мм). Длинномеры в таких машинах можно возить только с откинутым задним бортом. Да даже холодильник перевезти — и то проблема. Вы, конечно, знаете, что холодильники можно возить только в вертикальном положении, а в таком случае увеличится габаритная высота, повысится центр тяжести машины. И то, и другое плохо. К тому же попробуйте затащить двухкамерный холодильник на высоченную платформу пикапа — упаритесь. И, конечно, те же кунги и роллеты серьезно ограничивают возможности размещения грузов.

В фургон можно поставить не один холодильник, а четыре-шесть. Грузовой объем самого маленького фургона на базе ГАЗели Next, например — 7,5 м3. Самого большого — 15,5 м3. Это же, как говорится в известном фильме, целая малогабаритная квартира! Да и загружать-разгружать фургон значительно удобнее.

3. … и грузоподъемные

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Максимум, что берут на борт пикапы с двухрядными кабинами, — в пределах тонны. Грузоподъемность того же УАЗа Пикап — 765 кг. Great Wall Wingle 7 — 975 кг. Mitsubishi L200 — 775 кг, Toyota Hilux — 535 кг… И при этом и им, и водителям приходится нелегко: нагруженная машина напоминает катер в глиссирующем режиме: управлять ею намного тяжелее обычного.

Фургоны на базе ГАЗели Next рассчитаны на 3,5–4,6 тонны. Управляемость страдает, но не столь значительно — из-за правильного распределения груза. На такой машине можно за один раз привезти, например, все необходимые материалы для цоколя небольшого загородного дома.

4. Экономичные

УАЗ указывает для пикапа расход топлива при движении с постоянной скоростью. С механической коробкой передач — 12 литров на 100 км пути, с автоматом — 10. В реальности, конечно, больше: владельцы пикапов радуются любым показателям меньше 15 литров на 100 км.

ГАЗель Next с бензиновым двигателем при том же режиме движения требует 9,8 литра топлива, с дизельным — 8,5 л/100 км. «Иномарки» еще экономичнее. Заявленный расход топлива для Ford Transit — 6,2–7,1 л/100 км. Volkswagen Crafter в зависимости от версии берет при езде по трассе 7,2–6,8 л/100 км дизтоплива. Сitroen Jumper и Peugeot Boxer — от 6,3 до 7,5 литра (в зависимости от комплектации). И так далее.

5. Доступные

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Дешевых автомобилей сегодня нет. Но если сравнивать пикапы и фургоны, последние могут оказаться более доступными. Самый дешевый пикап на российском рынке — марки УАЗ. Стоит (без учета скидок) от 1 004 000 рублей. Новый фургон за эти деньги не купишь. Даже ГАЗель Бизнес с цельнометаллическим кузовом стоит от 1 399 900 рублей, а Next — от 1 550 00 рублей. Но это уже цена второго по стоимости пикапа — JAC T6, оцененного у нас от 1 519 000 до 1 719 000 рублей. Следующий по цене пикап Great Wall Wingle 7 — от 1 799 000 рублей. Самый доступный Mitsubishi L200 обойдется в 2 499 000 рублей. Peugeot Boxer — от 2 104 000 рублей, Ford Transit — от 2 264 00 рублей. Сitroen Jumper — от 2 304 000 рублей. Можно сравнивать и дальше. Но и Fiat Fullback, и Isuzu D-Max, и Volkswagen Amarok и тем более Mercedes-Benz X-Class дороже среднестатистического фургона.



А еще…

Материалы по теме Доехать живым: 12 лайфхаков от дальнобойщика У фургонов обычно больше межсервисный пробег — 20 000 км против 10 000–15 000 у пикапов, и обслуживание дешевле. Например, ТО на 40 000 км для ГАЗели Next с двигателем УМЗ и приводом 4x2 стоит в Москве 13 200 рублей. ТО на 45 000 км для УАЗа Пикап с механической коробкой обойдется в 17 042 рубля.

К фургонам меньше внимания со стороны инспекторов ГИБДД — да-да, вопреки логике.

Страховщики часто продают ОСАГО на пикапы по повышенному «легковому» тарифу, несмотря на записи в ПТС и СТС о том, что это грузовики. С фургонами так не фокусничают.

Что же касается полного привода, у многих фургонов есть полноприводные версии. В вездеходы их это не превращает, но уверенности водителю, особенно зимой, заметно прибавляет.

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