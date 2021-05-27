Сколько литров бензина в тонне нефти? И еще 5 наивных вопросов — журнал За рулем

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Сколько литров бензина в тонне нефти? И еще 5 наивных вопросов

Ответы вас удивят!

Кто открыл бензин?

Впервые бензин получил английский физик-экспериментатор и химик Майкл Фарадей в 1825 году. Он опытным путем выделил из нефти легковоспламеняющуюся углеводородную смесь, назвав полученный продукт бензином. В этом слове есть и латинские, и арабские корни. А перевести его можно как «благовоние».

Где начали перегонять нефть?

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Первый нефтеперерабатывающий завод появился еще в 1745 году… в России. По приказу императрицы Елизаветы Петровны его построил на реке Ухта (на территории республики Коми) архангельский рудопромышленник Федор Савельевич Прядунов. Из нефти получали смазку для механизмов, керосин и средство для обработки ран, которое поставляли в аптеки, в том числе московские.

Как бензин стал популярным топливом?

Benz Patent-Motorwagen — первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине.
Benz Patent-Motorwagen — первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине.


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Бензин так и оставался бы побочным продуктом при производстве керосина, если бы не изобретение Карла Бенца, запатентованное в 1885 году под названием Motorwagen.


Именно с этого момента объемы добычи нефти и производства бензина стали стремительно расти (как и цены на бензин).


Сколько бензина получают из тонны нефти?


До использования технологий крекинга в конце прошлого века, а позже и пиролиза (высокотемпературной переработки и термического разложения нефти и ее фракций) из одной тонны нефти получали 100–200 литров бензина прямой перегонкой. Сегодня — до 850 литров. И чем современнее завод, тем больше топлива он вырабатывает из сырья.

Где можно заправиться?

Первую в мире заправочную станцию открыл в 1907 году в Сиэтле нефтяной гигант Standart Oil. Первые бензозаправки в России начали строить в 1911 году. В 1914 году их было уже 440, во всех крупных городах страны. Сейчас в России около 13 тысяч АЗС, и на каждую, в среднем, приходится больше 4 тысяч автомобилей.

Какого цвета нефть?

Черная, коричневая, вишневая, зеленая, желтая и даже прозрачная. Цвет зависит от компонентного состава. Красящим веществом являются смолы и асфальтены. Чем больше в нефти легких фракций, тем она светлее. Бензин — самая легкая и жидкая фракция — бесцветный. Дизельное топливо может быть с легким желтым оттенком.

  • Тут заправляться нельзя! Карта АЗС с «паленым» топливом — по этой ссылке.
  • 9 мифов про 95-й бензин — здесь. Одни разоблачаем, но некоторые подтверждаем.


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