Сколько литров бензина в тонне нефти? И еще 5 наивных вопросов

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Кто открыл бензин?

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Впервые бензин получил английский физик-экспериментатор и химик Майкл Фарадей в 1825 году. Он опытным путем выделил из нефти легковоспламеняющуюся углеводородную смесь, назвав полученный продукт бензином. В этом слове есть и латинские, и арабские корни. А перевести его можно как «благовоние».

Где начали перегонять нефть?

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Первый нефтеперерабатывающий завод появился еще в 1745 году… в России. По приказу императрицы Елизаветы Петровны его построил на реке Ухта (на территории республики Коми) архангельский рудопромышленник Федор Савельевич Прядунов. Из нефти получали смазку для механизмов, керосин и средство для обработки ран, которое поставляли в аптеки, в том числе московские.

Как бензин стал популярным топливом?