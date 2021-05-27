Новый Duster выпускают на Московском заводе Рено. Все двигатели, что были на первом поколении, остались: базовый 1.6 (114 л.с.), двухлитровый мотор в 144 л.с. и дизельный 109-сильный двигатель. К ним добавился 1,6-литровый мощностью 117 л.с. (с полным приводом). А также турбомотор объемом 1,33 литра и мощностью 150 л.с.
Сколько литров бензина в тонне нефти? И еще 5 наивных вопросов
Впервые бензин получил английский физик-экспериментатор и химик Майкл Фарадей в 1825 году. Он опытным путем выделил из нефти легковоспламеняющуюся углеводородную смесь, назвав полученный продукт бензином. В этом слове есть и латинские, и арабские корни. А перевести его можно как «благовоние».
Первый нефтеперерабатывающий завод появился еще в 1745 году… в России. По приказу императрицы Елизаветы Петровны его построил на реке Ухта (на территории республики Коми) архангельский рудопромышленник Федор Савельевич Прядунов. Из нефти получали смазку для механизмов, керосин и средство для обработки ран, которое поставляли в аптеки, в том числе московские.
Как бензин стал популярным топливом?
Benz Patent-Motorwagen — первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине.
Benz Patent-Motorwagen — первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине.
До использования технологий крекинга в конце прошлого века, а позже и пиролиза (высокотемпературной переработки и термического разложения нефти и ее фракций) из одной тонны нефти получали 100–200 литров бензина прямой перегонкой. Сегодня — до 850 литров. И чем современнее завод, тем больше топлива он вырабатывает из сырья.
Где можно заправиться?
Первую в мире заправочную станцию открыл в 1907 году в Сиэтле нефтяной гигант Standart Oil. Первые бензозаправки в России начали строить в 1911 году. В 1914 году их было уже 440, во всех крупных городах страны. Сейчас в России около 13 тысяч АЗС, и на каждую, в среднем, приходится больше 4 тысяч автомобилей.
Черная, коричневая, вишневая, зеленая, желтая и даже прозрачная. Цвет зависит от компонентного состава. Красящим веществом являются смолы и асфальтены. Чем больше в нефти легких фракций, тем она светлее. Бензин — самая легкая и жидкая фракция — бесцветный. Дизельное топливо может быть с легким желтым оттенком.
Тут заправляться нельзя! Карта АЗС с «паленым» топливом — по этой ссылке.
9 мифов про 95-й бензин — здесь. Одни разоблачаем, но некоторые подтверждаем.