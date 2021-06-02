Иномарки в СССР: машины, которые нам не достались (а ведь могли!)

Вместо «восьмерки» свет готов был увидеть тольяттинский SEAT. А с конвейера АЗЛК могли сходить Citroen и Porsche. Но — не получилось...

Начало положил Форд

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В 1929 году СССР подписал контракт с концерном Генри Форда — американцы взялись построить автозавод под Нижним Новгородом (вскоре город переименовали в Горький). ГАЗ, известный на Западе как «русский Детройт», начал массово выпускать продукцию в 1932 году.

Легковая ГАЗ-А и полуторка ГАЗ-АА хоть и разрабатывались на основе чертежей Форда, но сильно отличались от прототипов. Они были адаптированы под наш климат и дороги.

«Японцев» и «немцев» всерьез не принимали

Пример оказался заразительным. Многие западные фирмы захотели продать СССР лицензию на производство своих моделей или создать совместный продукт. Volkswagen отмели сразу — он тогда делал лишь заднемоторный Жук и его модификации, справедливо считавшиеся устаревшими. К японцам в Европе тогда вообще серьезно никто не относился. В качестве претендента на советскую прописку рассматривали европейский Ford — к сожалению, идея не понравилась головному офису в Детройте.

Жигули были бы переднеприводными

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Интересно, что за основу Жигулей сначала хотели взять не итальянский седан FIAT 124, а французский переднеприводный хэтчбек Renault 16. В этом случае СССР мог получить переднеприводный автомобиль почти на два десятилетия раньше, чем появилась «восьмерка».

Предложение было более чем заманчивым: в СССР хотели выпускать новейший автомобиль, ставший в 1966-м европейским «Автомобилем года»(FIAT 124 завоевал этот титул годом позже).

Renault 16 в Москве во времена СССР. Во Франции модель выпускали в 1965–1980 гг. с моторами 1,4–1,7 л мощностью 59–93 л.с.

Renault 16 был скомпонован по схеме, принятой в те годы: продольный двигатель, коробка передач и дифференциал перед ним. Автомобиль был очень удачным и, по сравнению с Фиатом, более прогрессивным. Что же помешало нам получить переднеприводные Жигули?

Предложение, от которого нельзя отказаться

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Вмешалась политика: в Италии некстати массово забастовали рабочие, их, как водится, поддержали местные коммунисты. Из-за забастовки цена контракта сильно упала. К тому же FIAT предлагал не просто продать автомобиль, но и помочь в строительстве и оборудовании огромного завода на территории СССР. От такого итальянского предложения отказаться не смогли.

Жигули, которые мы знаем, не копировали итальянский FIAT 124, но позаимствовали у него очень и очень многое.

Porsсhe вдвое дешевле Москвича

Именитая немецкая компания, славящаяся не только спортивными автомобилями, но и мощным инженерным подразделением, работающим на сторонних заказчиков, «обхаживала» АЗЛК еще в начале 1970-х.

Тогда Porsche предложили модернизировать Москвич-412. А заодно и сделать вместе новый Москвич. Вернее, даже целую линейку автомобилей — от седана до вэна и внедорожника с 4- и даже 6-цилиндровыми моторами.

Предложение Porsche по новому автомобилю для АЗЛК с четырехцилиндровым двигателем. Трудно представить, что теоретически спортивный Porsche 924 мог стать советским!

Вариант будущего Москвича с шестицилиндровым мотором по версии Porsche. Немцы планировали для АЗЛК и большой минивэн с «шестеркой».

Базовый автомобиль должен был стать одноклассником будущего Москвича-2141, лишь немного длиннее. Машины с «шестерками» — крупнее.

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Этот проект остался на стадии эскизов. Советская сторона решила создать собственную конструкцию, облагородив ее отдельными элементами французского хэтчбека Simca и немецкого Audi 100.

Но у АЗЛК теоретически был еще один шанс сотрудничества с Porsche. Причем очень неожиданный: в первой половине 1970-х москвичам, приехавшим в Штутгарт, предложили начать переговоры о производстве на АЗЛК нового Porsche 924 — машины более демократичной, чем модель 911! Но завод такое решение самостоятельно принять не мог, а руководители автопрома не планировали наращивать его мощности. Советский Porsche так и не состоялся.

Citroen BX6: в Москве раньше, чем в Париже

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История показа в Ледовом дворце АЗЛК автомобиля Citroen BX много лет была малоизвестна. На мероприятие пустили лишь узкий круг сотрудников завода. Ведь французы показывали совсем новый макетный образец модели, которую публика не видела еще даже и во Франции. Машине предстояло дебютировать в 1982-м.

Французы предлагали наладить производство в СССР. Сторонники покупки готовой модели были и на АЗЛК. Рассматривали вопрос об упрощенной версии — без фирменной ситроеновской гидропневматической подвески, а с обычной — пружинной.

Citroen BX делали в 1982–1994 гг. с кузовами хэтчбек и универсал, с бензиновыми (1,2–2,1 л) и дизельными (1,8–1,9 л) двигателями.

Но французы настаивали, чтобы в Союзе автомобили продавали под маркой Citroen, экспорт тоже надо было согласовывать с Парижем. Да и запросили за контракт около 600 миллионов тогдашних рублей. Такие условия СССР не устроили. Завод стал готовить Москвич-2141. Правда, говорят, что на его запуск в производство потратили чуть ли ни вдвое больше.

«Восьмерка» в испанских традициях

Успешно посотрудничав с ВАЗом, компания FIAT продолжала предлагать СССР свои услуги. В первой половине 1980-х итальянцы настойчиво продвигали для производства в Тольятти испанский SEAT Ronda — переднеприводный хэтчбек, предком которого был FIAT Ritmo.

Стилистические мотивы панели приборов и руля СЕАТа проявились в ВАЗ-2108.

Производство автомобиля Ronda — одноклассника будущей «восьмерки» — развернули в 1982-м. В это время уже началась процедура перехода испанского завода в руки концерна Volkswagen, закончившаяся в 1990-м. Не исключено, что именно по этой причине итальянцы пытались пристроить свою модель в СССР.

Однако на ВАЗе, совместно с Porsche, сделали свой автомобиль — ВАЗ-2108. Лишь в некоторых чертах панели приборов «восьмерки» просматриваются мотивы, навеянные испанским СЕАТом.

Panda вместо Оки?

Уже на закате Союза имя FIAT вновь всплыло — тогда пытались найти автомобильное применение недостроенному тракторному заводу в Елабуге. Вместо Оки второго поколения, которая так и не появилась, рассматривали возможность производства компактного FIAT Panda, которому в то время было уже более десяти лет.

Итальянцы настойчиво предлагали ВАЗу переднеприводный SEAT Ronda

Итальянская малолитражка виделась неплохой альтернативой нашей Оке. Но, как показал опыт, нашему потребителю нужны хоть и дешевые, но более-менее просторные машины. И хорошо, что Panda не пошла с наших конвейеров — в России она вряд ли имела бы успех. Тем более, что и стоила бы дороже Оки.

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Фото: из архива «За рулем»