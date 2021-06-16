Среди недорогих легковушек мы нашли такие модели, которые и через пять-семь лет не превращаются в развалины.

Наступление китайских компаний на российский рынок началось с седанов и хэтчбеков, которые затем пускали корни на вторичном рынке. Практически все модели «первой волны» отличались фенольным душком в салоне, предельно дешевыми материалами, тонким слоем краски на кузове, не всегда ровными зазорами, невнятной эргономикой, дизайнерскими и инженерными заимствованиями у японских и европейских фирм.

Какие проблемы?

1. Дешевые (и негодные!) комплектующие

Потом подтянулось качество, салоны стали удобнее, у некоторых марок появилось «собственное лицо». Но низкие цены обычно достигались за счет экономии на комплектующих. Так, на многих машинах тормозные колодки и лампочки не выхаживали и 10 000 км. Неудобные вопросы возникали по десяткам позиций.

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2. Низкое качество сборки

Опять-таки для экономии многие китайские марки пробовали наладить производство в России, Украине и Белоруссии. Недостатки усугублялись нестабильным качеством сборки. Множество моделей с 2005 по 2018 год собирал черкесский завод Dervays, освоив даже сварку кузовов, но небрежность в его изделиях отмечалась всегда . При этом по качеству и надежности ранние китайские машины были не особо хуже Лад, по ценам очень близки, а по оснащению — превосходили. Поэтому их всё равно покупали — как-никак, ­иномарки!

3. Нехватка запчастей

До прошлого года суммарная доля всего китайского автопрома у нас не превышала 3%. Отчасти потому, что китайские фирмы были крайне непоследовательны и часто внезапно сворачивали деятельность. Вместе с ними исчезали и дилеры, так что гарантийные случаи подчас некому было предъявить. А о таких вещах, как региональные склады запчастей, никто и не думал. Даже сейчас многие детали для старых китайских машин — проблема, за исключением основных расходников. Развитие интернета и разборок всё значительно упростило, но почта не всегда работает расторопно.

Что выбрать?

Некоторые модели были в продаже всего год-другой — например, очень недурной по совокупности достоинств седан FAW Besturn B50. А иных продали не более нескольких сотен — таких, как Brilliance M2 и Haima 3. В итоге не наберется и дюжины моделей, которые можно назвать массовыми, - их больше всех и на вторичке.

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Изучив«китайскую» вторичку, мы обнаружили, что среди подержанных китайских легковушек можно найти достойные. Но таких моделей мало. И любую из них потом нужно будет продавать следующему «счастливчику», а с его поиском могут возникнуть сложности.

Опровергая мнение, что «китайцы» ржавеют быстрее всех, в номинации «кузов» китайская продукция оказалась чуть лучше среднего состояния по рынку

Примечание: совсем уж старые Lifan Breez или Chery Amulet — почти неликвид, продаваемый наряду с Жигулями за бросовые 50–100 тысяч рублей, не рассматриваем.

Chery Bonus

Chery Bonus

Длина: 4269 мм.

4269 мм. Что продают: лифтбеки 2011–2013 годов с пробегами 50–140 тысяч км, по цене 150–250 тысяч рублей, сборка — Запорожье.

лифтбеки 2011–2013 годов с пробегами 50–140 тысяч км, по цене 150–250 тысяч рублей, сборка — Запорожье. О модели: в основе — модернизированная платформа Chery Amulet, она же Volkswagen Golf II, изначально заимствованная без лицензии. Единственный мотор 1.5 (109 л.с.) сочетается только с механической коробкой. Двигатели Acteco SQR477F совместной разработки с австрийской фирмой AVL выпускали в Мелитополе. Сам мотор неплохой, даже гидрокомпенсаторы есть. Но его опоры, водяная помпа, термостат и катушки зажигания — расходники. В коробке сыплются подшипники и синхронизаторы, в подвеске — половина элементов. Кузов гниет быстро.

в основе — модернизированная платформа Chery Amulet, она же Volkswagen Golf II, изначально заимствованная без лицензии. Единственный мотор 1.5 (109 л.с.) сочетается только с механической коробкой. Двигатели Acteco SQR477F совместной разработки с австрийской фирмой AVL выпускали в Мелитополе. Сам мотор неплохой, даже гидрокомпенсаторы есть. Но его опоры, водяная помпа, термостат и катушки зажигания — расходники. В коробке сыплются подшипники и синхронизаторы, в подвеске — половина элементов. Кузов гниет быстро. Вердикт: Лада Гранта того же возраста за те же деньги — более рациональная покупка.

DongFeng S30/H30 Cross

DongFeng S30/H30 Cross

Длина: 4526 мм

4526 мм Что продают : машины 2014–2016 годов с пробегами 40–140 тысяч км; седаны S30 за 220–390 тысяч, пятидверные хэтчбеки H30 Cross — за 350–450 тысяч рублей.

: машины 2014–2016 годов с пробегами 40–140 тысяч км; седаны S30 за 220–390 тысяч, пятидверные хэтчбеки H30 Cross — за 350–450 тысяч рублей. О модели: платформа Citroen C-Elysee c двигателем 1.6 (117 л.с.), сильно похожим на ниссановский HR16DE, очень живучим. У хэтчбека дорожный просвет 175, у седана 150 мм. Коробка — пятиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат Aisin. Владельцы хвалят богатое оснащение, ругают жесткую подвеску, плохую шумоизоляцию, жесткий пластик и тупой автомат. Есть претензии к качеству ЛКП. Но по надежности агрегатов нареканий нет.

платформа Citroen C-Elysee c двигателем 1.6 (117 л.с.), сильно похожим на ниссановский HR16DE, очень живучим. У хэтчбека дорожный просвет 175, у седана 150 мм. Коробка — пятиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат Aisin. Владельцы хвалят богатое оснащение, ругают жесткую подвеску, плохую шумоизоляцию, жесткий пластик и тупой автомат. Есть претензии к качеству ЛКП. Но по надежности агрегатов нареканий нет. Вердикт: можно брать.

FAW Besturn B50

FAW Besturn B50

Длина: 4600 мм

4600 мм Что продают: седаны 2012–2013 годов с пробегом 60–160 тысяч км, по цене 250–400 тысяч рублей.

седаны 2012–2013 годов с пробегом 60–160 тысяч км, по цене 250–400 тысяч рублей. О модели: платформа — Mazda 6 первого поколения, дизайн — Джуджаро, двигатель 1.6 (103 л.с.) — восьмиклапанник по лицензии Volkswagen. Коробка — механика с пятью ступенями либо шестиступенчатый гидроавтомат Aisin. Отзывы позитивные: богатое оснащение, кузов не ржавеет, все главные агрегаты надежны, сборка неплохая, даже мелкие поломки достаточно редки. Но мотор слабоват для крупного автомобиля. В ходовой невелик ресурс многих элементов, но их постепенно можно заменить маздовскими, что снимет ­проблему.

платформа — Mazda 6 первого поколения, дизайн — Джуджаро, двигатель 1.6 (103 л.с.) — восьмиклапанник по лицензии Volkswagen. Коробка — механика с пятью ступенями либо шестиступенчатый гидроавтомат Aisin. Отзывы позитивные: богатое оснащение, кузов не ржавеет, все главные агрегаты надежны, сборка неплохая, даже мелкие поломки достаточно редки. Но мотор слабоват для крупного автомобиля. В ходовой невелик ресурс многих элементов, но их постепенно можно заменить маздовскими, что снимет ­проблему. Вердикт: брать, пока еще есть машины с небольшими пробегами.

Geely Emgrand EC7

Geely Emgrand EC7

Длина: 4635 мм

4635 мм Что продают: седаны 2012–2016 годов с пробегами 40–150 тысяч км, по цене 150–600 тысяч рублей.

седаны 2012–2016 годов с пробегами 40–150 тысяч км, по цене 150–600 тысяч рублей. О модели: первый «китаец», добившийся четырех звезд EuroNCAP. Собирали в Черкесске и Белоруссии. Высокий комфорт, богатое оснащение. Двигатели 1.5 (98 л.с.) или 1.8 (126 л.с.) — доработанные тойотовские. Сочетаются с МКП или бельгийским вариатором Punch VT2. Моторы живучие, вариатор надежен и служит до 250 тысяч км, но к нему трудно найти запчасти. У механики хлипкие шестерни. Ходовая — скопище слабостей, от амортизаторов до постоянно уплывающего схода-развала. При этом на вторичке есть экземпляры, прошедшие 350 тысяч — хороший знак!

первый «китаец», добившийся четырех звезд EuroNCAP. Собирали в Черкесске и Белоруссии. Высокий комфорт, богатое оснащение. Двигатели 1.5 (98 л.с.) или 1.8 (126 л.с.) — доработанные тойотовские. Сочетаются с МКП или бельгийским вариатором Punch VT2. Моторы живучие, вариатор надежен и служит до 250 тысяч км, но к нему трудно найти запчасти. У механики хлипкие шестерни. Ходовая — скопище слабостей, от амортизаторов до постоянно уплывающего схода-развала. При этом на вторичке есть экземпляры, прошедшие 350 тысяч — хороший знак! Вердикт: можно брать, но при пробегах за 150 000 км лучше не связываться с вариатором.

Geely MK / MK Cross

Geely MK / MK Cross

Длина: 4342 / 4020 мм

4342 / 4020 мм Что продают: машины 2011–2014 годов с пробегами 30–150 тысяч км, седаны МК за 140–300 тысяч, пятидверные хэтчбеки MK Cross — за 200–400 тысяч рублей.

машины 2011–2014 годов с пробегами 30–150 тысяч км, седаны МК за 140–300 тысяч, пятидверные хэтчбеки MK Cross — за 200–400 тысяч рублей. О модели: шасси Тойоты Yaris первого поколения с двигателем 1.5 (94 л.с.) — лицензионной копией тойотовского 5A-FE. У хэтчбека больше просвет (175 против 150 мм). Сборка — Черкесск. Коробка передач — только механическая, у которой по китайской традиции недолговечные подшипники. Данный агрегат еще и склонен к течам на малых пробегах. Мотор надежный, термостат и водяная помпа — нет. Ремень ГРМ обещанные 60 тысяч может не выдержать, а мотор «невтыковый». Подвеска сыпучая, кузов быстро ржавеет, сборка небрежна, обилие мелких поломок в разных областях...

шасси Тойоты Yaris первого поколения с двигателем 1.5 (94 л.с.) — лицензионной копией тойотовского 5A-FE. У хэтчбека больше просвет (175 против 150 мм). Сборка — Черкесск. Коробка передач — только механическая, у которой по китайской традиции недолговечные подшипники. Данный агрегат еще и склонен к течам на малых пробегах. Мотор надежный, термостат и водяная помпа — нет. Ремень ГРМ обещанные 60 тысяч может не выдержать, а мотор «невтыковый». Подвеска сыпучая, кузов быстро ржавеет, сборка небрежна, обилие мелких поломок в разных областях... Вердикт: несмотря на привлекательные цены, лучше поискать что-то другое.

Lifan Solano (620) I

Lifan Solano (620) I

Длина: 4550 мм

4550 мм Что продают: седаны 2010–2015 годов с пробегами 50–200 тысяч км, по цене 100–300 тысяч рублей.

седаны 2010–2015 годов с пробегами 50–200 тысяч км, по цене 100–300 тысяч рублей. О модели: в основе конструкции — платформа Toyota MC (1999 год) и подвеска Короллы E120 (многие элементы взаимозаменяемы). Мотор 1.6 (106 л.с.) — доработанный Toyota 4A-FE, живет 400 тысяч км. Комфортный салон — в минимальной комплектации кондиционер и электростеклоподъемники по кругу. Но материалы — самые дешевые. Трансмиссия только механическая, ломкая: отказы первой и задней передач, иногда трескался корпус на пробегах 50–70 тысяч. Множество проблем с электрикой (быстро закисают контакты и гниет проводка) и электроникой. Мал ресурс сцепления, большинства элементов подвески и рулевого механизма. Быстро ржавеет кузов. Просвет в 150 мм маловат.

в основе конструкции — платформа Toyota MC (1999 год) и подвеска Короллы E120 (многие элементы взаимозаменяемы). Мотор 1.6 (106 л.с.) — доработанный Toyota 4A-FE, живет 400 тысяч км. Комфортный салон — в минимальной комплектации кондиционер и электростеклоподъемники по кругу. Но материалы — самые дешевые. Трансмиссия только механическая, ломкая: отказы первой и задней передач, иногда трескался корпус на пробегах 50–70 тысяч. Множество проблем с электрикой (быстро закисают контакты и гниет проводка) и электроникой. Мал ресурс сцепления, большинства элементов подвески и рулевого механизма. Быстро ржавеет кузов. Просвет в 150 мм маловат. Вердикт: двигатель в состоянии пережить кузов, но покупать можно только машину с небольшим пробегом.

Lifan Solano (650) II

Lifan Solano (650) II

Длина: 4620 мм

4620 мм Что продают: седаны 2016–2018 годов с пробегами 20–150 тысяч км, по цене 300–550 тысяч рублей.

седаны 2016–2018 годов с пробегами 20–150 тысяч км, по цене 300–550 тысяч рублей. О модели: багажник объемом 650 л — на 2016 год самый большой в классе. Платформа осталась прежней, длина кузова выросла за счет увеличения свесов. Двигатели 1.5 (100 л.с.) и 1.8 (128 л.с.) — творческая переработка тойотовских моторов при участии британских инженеров. Коробка — механика либо вариатор Punch VT2. Оснащение еще богаче, чем у первого поколения, а цены для новых машин остались на прежнем уровне. Хвалят комфортную подвеску и эргономику. Модель свежая и слабо изучена на сервисах, но моторы и вариатор не вызывают особых опасений. Механическая коробка, по отзывам хозяев, не ахти. Также есть нарекания к качеству сборки и неэффективной ­вентиляции.

багажник объемом 650 л — на 2016 год самый большой в классе. Платформа осталась прежней, длина кузова выросла за счет увеличения свесов. Двигатели 1.5 (100 л.с.) и 1.8 (128 л.с.) — творческая переработка тойотовских моторов при участии британских инженеров. Коробка — механика либо вариатор Punch VT2. Оснащение еще богаче, чем у первого поколения, а цены для новых машин остались на прежнем уровне. Хвалят комфортную подвеску и эргономику. Модель свежая и слабо изучена на сервисах, но моторы и вариатор не вызывают особых опасений. Механическая коробка, по отзывам хозяев, не ахти. Также есть нарекания к качеству сборки и неэффективной ­вентиляции. Вердикт: можно брать с учетом дешевизны запчастей и обслуживания.

ПЕРВЫЕ И ЛУЧШИЕ Компания CarPrice провела обширное исследование подержанных китайских автомобилей в возрасте 2–4 года, чтобы понять их реальный уровень в сравнении с прочими марками. Проанализировали 794 машины по 600 параметрам. Состояние главных агрегатов — паритет с компаниями других стран. Далее всё зависит от ценовой группы. Но в номинации «кузов» китайская продукция оказалась чуть лучше среднего состояния по рынку, опровергая мнение, что «китайцы» ржавеют быстрее всех. По «техническому состоянию» и «салону» бюджетные китайские модели чуть ниже среднего уровня. В итоге составили рейтинг «средних показателей состояния» подержанных машин по маркам. Победителем стал Haval (13,5 балла из 15). Далее расположились FAW (13,4), DongFeng (12,21), Chery (11,62) и Lifan (11,4). К сожалению, исследований более старых машин не проводили. Haval производит только кроссоверы и внедорожники, так что лидером по живучести седанов выходит FAW. Кстати, старейшина китайского автопрома.

Китайские кроссоверы до 500 000 рублей тоже можно брать — есть пара неплохих вариантов.

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Фото: фирмы-производители и depositphotos