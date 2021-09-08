5 фактов, которые изменят ваше отношение к Жигулям

Само название «Жигули» появилось не сразу — его выбирали всей страной. Вместо Жигулей вазовскую «классику» могли назвать, к примеру, ДЕСИНА.

1. Как появилось название Жигули

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Изначально название Жигулям действительно придумывали всей страной. В газете «Советская Россия» и в журнале «За рулем» было опубликовано предложение принять участие в конкурсе на лучшее имя будущей легенды отечественного автопрома.

И тут фантазию наших граждан понесло. Были как безобидные предложения: «Волжанин», «Мечта» и «Дружба» — так и трешевые. Дело в том, что в 1970 году запуск тольяттинского конвейера совпал с празднованием 100-летнего юбилея Ленина. В этой связи предлагались варианты «Ильич», «Сотая весна» и ВИЛ-100, что расшифровывалось как 100 лет Владимиру Ильичу Ленину. А как насчет варианта ДЕСИНА — сокращенное «ДЕтище Советского и ИтальяНского Автопрома»?

Однако у жюри тех лет хватило сил сохранить здравый смысл, и выбрано было два варианта: Лада и Жигули. Первый использовался для экспортных моделей, второй ― для внутреннего рынка.

2. «Копейка» — копия Фиата? Нет!

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Прежде чем приступить к проектированию отечественных Жигулей, на тольяттинском заводе устроили настоящий экстремальный тест «итальянцу». Результаты оказались неутешительными. У Фиата прямо на полигоне начала рассыпаться подвеска, появились трещины в местах соединения кузовных деталей. Слабо грела печка.

В ходе модернизации Фиата наши инженеры внесли около 800 изменений в конструкцию будущего отечественного автомобиля.

Настоящим подарком для владельцев стало, к примеру, увеличение дорожного просвета: у Fiat 124 — 130 мм, а в Жигулях — 175 мм. С учетом состояния наших дорог тех времен это было незаменимо. Да и сегодня актуально.

Комментарий эксперта

(ныне уже, к сожалению, покойный), в прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника отдела испытаний, начальник отдела доводки автомобилей, затем начальник управления дорожных испытаний и доводки автомобиля, в интервью для «За рулем» вспоминал:

— Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда у завода ни одного корпуса не было, даже Автозаводского района еще не существовало — чистое поле с несколькими фундаментами. Моя первая самостоятельная работа зимой 1968-1969-го — организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, пока еще с незначительными отличиями от «итальянцев».

Базировались мы в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в близлежащей деревне Тимофеевка. Десяток автомобилей мы гоняли круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на непрогретом двигателе и почти часовая стоянка. На выходные «врач уезжал» на 300–350 км, двигаясь на высокой по тем временам скорости. Дороги обледенелые, а шины летние, о шипах тогда и не мечтали.

Анатолий Акоев (второй слева) на испытаниях первых ВАЗ-2101 на Дмитровском полигоне в 1970 году.

В ходе доводки у будущей «копейки» была усилена подвеска: пружины и шаровые опоры. Условия эксплуатации машины предполагались жесткими, поэтому диаметр накладок диска сцепления увеличили со 182 до 220 мм, переработали коробку передач, изменили заднюю подвеску, «вынув» амортизаторы из пружин — для облегчения их последующей замены. Кузов тоже усилили.

Двигатель получил верхнее расположение распредвала, что позволило многим водителям самостоятельно его обслуживать. Такого количества СТО как сейчас в те годы не было.

А вот такого у Фиата не было в принципе. Наши инженеры снабдили систему охлаждения двигателя Жигулей датчиком температуры. Итальянцам такое даже не снилось.

3. Загадка с заводскими индексами

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У тех, кто в 1981 году обнаружил в своем почтовом ящике приглашение на покупку автомобиля, было некоторое недоумение. В открытке значилась модель ВАЗ-21013. Узнать, что это за диковинка, было не у кого.

Оказалось, что это симбиоз кузова от 21011 и двигателя от 2101 рабочим объемом 1,2 л. Такая модификация под новым индексом 21013 появилась в 1977 году и изначально предназначалась для экспорта в страны, где налогообложение зависело от литража двигателя, а импортеры не желали переплачивать за двигатель с большим рабочим объемом. Вскоре было решено перенаправить модель и на внутренний рынок. Однако это решение не вызвало восторга у наших покупателей: двигатель оказался самым слабеньким из всех вазовских.

Вообще в вазовской индексации очень легко заблудиться. Дело в том, что четвертой по счету моделью стала именно 21011, а не 2104. Также и ВАЗ-2105 появилась позже, чем знаменитая «шестерка». До этого были ВАЗы 2101, 2102, 2103.

Единственное внешнее отличие 21013 от 21011 — это задний шильдик. На «тринадцатой» писали Lada — 1200s, а на «одиннадцатой» — «Жигули 1300». В остальном машины выглядели одинаково, но 21013 за счет «ненашенской» надписи смотрелась чуть более пижонски.

4. «Копейка», но не вазовская

Конечно, сами Жигули выпускали только на ВАЗе, а вот прародителя Фиат 124/125 изготавливали под разными марками. Примерно 1,5 млн Фиатов модели 125 сделали по лицензии в Польше. Выпуск продолжали до 1980 года. Под маркой СЕАТ аналоги наших Жигулей выпускали и в Испании. На Пиренеях построили около 900 000 машин моделей 124 и ее дальнейшей разновидности 1430.

СЕАТ-124, Испания

5. Жигули группы «В»

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Порывшись в истории АВТОВАЗа, можно отыскать модели Жигулей так называемой раллийной группы «В».

Правда, выпускали их не в Тольятти, а в столице Литвы Вильнюсе в мастерских известного в то время раллиста Стасиса Брундзы. Была проделана профессиональная работа, в результате которой ВАЗ-2105 превратился в гоночный автомобиль с двигателем в 160 л.с., пятиступенчатой МКП спортивного типа и дифференциалом повышенного трения.

Дебют ВАЗ-2101 на ралли «Тур Европы» 1971 года оказался удачным.

Естественно, вазовский гоночный снаряд не мог тягаться с зарубежными моделями типа Audi Quattro. Однако в своем классе модель от Стасиса показывала впечатляющие результаты.

С появлением „Жигулей“ им в журнале „За рулем“ уделяли особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного отчета о жизни редакционной „копейки“ с номером „00–55 Проба“. А в постоянной рубрике „Мы едем на „Жигулях“ подробно описывали конструкцию и приемы обслуживания, давали советы по эксплуатации и езде на небывало динамичной для наших автолюбителей машине.

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В целом, в советское время было интересно наблюдать за развитием отечественного автопрома. Регулярно появлялись новые модели и не было конкуренции со стороны иномарок. А надежность и долговечность наших Жигулей, при регулярном техобслуживании и бережном обращении, была на достойном уровне.

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Фото: из архива «За рулем»