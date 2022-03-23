Почему ломаются современные моторы? Еще 5 причин

Алюминий вместо чугуна и катколлектор вместо нейтрализатора, турбонаддув и даунсайзинг, «альтернативные» приводы ГРМ... — далеко не все технические решения, повлиявшие на надежность и ремонтропригодность двигателя не лучшим образом.

Продолжаем тему «Что не так с современными моторами». Начало — по этой ссылке.

Непосредственный и комбинированный впрыск: надежность понизилась

Вначале появился распределенный впрыск топлива во впускном трубопроводе. Факел распыленного бензина был направлен на впускной клапан, благодаря чему, в качестве побочного эффекта, осуществлялась его очистка от отложений частиц масла и гари.

Затем, чтобы улучшить характеристики двигателей, начали применять непосредственный, он же прямой, впрыск. Форсунки впрыскивают топливо прямо в цилиндры под высоким давлением: можно оптимизировать смесеобразование и заставить двигатель работать на обедненных смесях. Это — экономия топлива.

Но при такой системе появляется целый ворох проблем. Основные — повышенные требования к чистоте и октановому числу топлива, частая замена топливных фильтров. Не соблюдаете — получите ранний износ дорогостоящего топливного насоса высокого давления и форсунок. А еще — неустойчивую работу двигателя и плохой пуск, особенно при низких температурах.

Необходим особый подбор моторного масла, которое бы обеспечивало минимальное нагарообразование — а такое дает более низкую защиту от износа. Требуется очистка впускных клапанов не реже, чем раз в 100 000 км: в противном случае двигатель буквально задыхается от недостатка воздуха. Если с очисткой затянуть, клапан может заклинить в открытом состоянии, и он будет загнут.

Объединенная с помпой система золотников вместо термостата: ремонтопригодность и безотказность снизились

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Возникла тенденция перехода от простых термостатов в пользу термостатов с элементами подогрева, и, далее, к полному отказу от управления с помощью термочувствительных элементов.

Управление потоками охлаждающей жидкости передано золотниковым механизмам, контролируемым электроприводами по командам электроники. Сложность системы резко возросла. Потребителю — ни тепло, ни холодно, разве что некоторые моторы стали прогреваться быстрее.

Насос системы охлаждения со встроенной системой регулировки температуры по количеству деталей сопоставим с двигателем мопеда. А случись что — ­замена в сборе!

Пластмассовые впускные трубопроводы и пластмассовые заслонки: не такие долговечные и уже не безотказные

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Впускные трубопроводы с изменяемой длиной эффективно повышают характеристики двигателя. Но чаще всего в пластмассовом впускном трубопроводе каналы перекрывают пластмассовые же заслонки.

Со временем износ подвижных соединений в присутствии частиц нагара и пыли достигает закритических величин, вследствие чего заслонки начинают буквально болтаться.

Это снижает точность регулирования и зачастую приводит к подсосу в двигатель неочищенного воздуха.

Start-stop: долговечность снижается

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Система, которая при небольших паузах в движении автомобиля глушит двигатель, а затем пускает его вновь, не нравится большинству автолюбителей. Не без оснований. Растет нагрузка на стартер и АКБ — да и двигателю лишние пуски не безразличны. Как известно, большинство валов в нем вращается на гидродинамических подшипниках. То есть вал не соприкасается со стенками отверстия, в котором работает, а благодаря масляному клину вращается «бесконтактно» при малом трении и практически без износа.

Но всё это — в режиме работы. Когда двигатель останавливается, масляный клин исчезает, а валы «ложатся на дно» — прижимаются к поверхностям. Коленвал под действием веса опускается вниз, а распредвалы под действием клапанных пружин прижимаются вверх. Через непродолжительное время система Start-stop сдергивает их с насиженного места. Итог — срыв микрочастиц металла и ежедневный износ.

Двухмассовый маховик: долговечность снижается

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Большую часть современных автомобилей с механической коробкой передач и сколь-нибудь мощными моторами, а также все дизельные машины снабжают двухмассовыми маховиками. Они делают трогание с места более плавным, уменьшают вибрации.

Но срок службы таких маховиков редко превышает ресурс ведомого диска сцепления. Известны случаи, когда двухмассовые маховики выходили из строя и раньше. Ездить с разбитым двухмассовым маховиком невозможно, а замена обходится в кругленькую сумму — до 80 тысяч рублей, а то и больше.

ЧТО В ИТОГЕ? Мы перечислили далеко не все проблемы современных двигателей. Факт: тенденции в моторостроении изменились. С появлением компьютерного проектирования производители получили возможность довольно точно рассчитывать срок службы своих двигателей, что позволяет сэкономить на «запасе прочности». Материалы по теме 7 проблем массового двигателя азиатских легковушек и внедорожников Золотой век надежности закончился в 90‑х годах прошлого века, когда европейские моторостроители еще не гнались за сверхнизкими нормами токсичности; японцам нужно было завоевывать автомобильные рынки, и поэтому их машины славились надежностью; американцы обеспечивали ресурс благодаря моторам большого рабочего объема с проверенными решениями вроде нижнего расположения распредвала. Сегодня почти все фирмы не беспокоятся о постгарантийной эксплуатации своих машин. Их задача — вовремя отправить автовладельца покупать новый автомобиль, пока старый не начал «сыпаться» синхронно с окончанием гарантии. Поэтому мы не рекомендуем приобретать машины последних лет с большим постгарантийным пробегом без детальной диагностики. Ремонты могут оказаться дорогостоящими и трудоемкими.

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Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC.

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