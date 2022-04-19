Новый Logan для России: какая внешность? А моторы?

Седан третьего поколения должен появиться уже в этом году! Главная интрига: достанется ли топ-версиям бодрый турбомотор 1.33 от кроссоверов Renault?

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Логан первого поколения «порвал» российский рынок. Седанчик подкупал просторным салоном и надежностью, а стоил почти как российские машины. Достойных конкурентов‑иномарок за те же деньги просто не было.

Но вскоре они появились. И Logan второго поколения, оставшийся всё таким же вместительным, но простым, уже не мог выдерживать конкуренцию — по российским продажам он скатился во второй десяток.

В середине 2022 года ждем Logan ­третьего поколения — на платформе CMF-B.

Нынешний Logan мы знаем от и до: испытывали по-всякому, держали в редакционном парке… Поэтому знаем все проблемные места.

Интерьер прежнего Логана уныл и безрадостен. Бюджетная отделка, слабая шумоизоляция, скромное оснащение, отсутствие элементарных удобств вроде центрального подлокотника или места для телефона. Всякий раз мы ругали Logan за отсутствие регулировки руля по вылету. Интерьер нового европейского Логана интереснее — и вряд ли его сильно изменят для России. Ждем, что богатые версии будут снабжаться бесключевым доступом, кнопочным запуском двигателя, мониторингом слепых зон, восьмидюймовым экраном мультимедийки. А те, что поскромнее — системой Media Control с подключением смартфона в качестве медиасистемы. Руль регулируется в двух плоскостях, а подушек безопасности — шесть (у «второго» Логана максимум четыре).

Какой с виду?

Судя по версиям для других рынков, приборы будут исключительно аналоговыми. Хотелось бы избавиться от второй дуги на шкалах: она тут ни к чему, только сбивает с толку.

Внешность будет оригинальная — не как у румынской версии Dacia Logan, а ближе к турецкому варианту, продающемуся под именем Renault Taliant. У него размашистая головная оптика и отсутствуют Х‑образные выштамповки на боковинах.

База турецкого седана составляет 2649 мм (прибавка на 14 мм), длина кузова — 4396 мм (+ 38 мм), ширина — 1848 мм (+ 115 мм!). А вот высота сократилась: 1501 мм вместо 1523.

Какие моторы?

Важное достоинство всех российских Renault — штатная металлическая защита моторного отсека. Не стоит отступать от доброй традиции. Хотелось бы сохранить и клиренс — у текущего Логана он составляет 172 мм. Больше только у Весты (175 мм с металлической же защитой), а парочки Polo/Rapid (150 мм с композитной) и Rio/Solaris (155 мм без защиты) — в догоняющих. Впрочем, судя по утечкам из Тольятти, приподнятая кросс-версия у Логана тоже останется. Не говоря уж про хэтчбек Sandero Stepway, который будет выведен в отдельную модель.

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Моторы поначалу будут только свои, но не европейские трехцилиндровые «литрушки» — у нас такие не в чести.

Атмосферный 16‑клапанный мотор 1.6 (113 л.с.) сохранят для нашего рынка. Он будет предлагаться как с механикой, так и с вариатором. А вместо устаревших французских моторов мощностью 82 и 102 л.с. появятся вазовские на 90 и 106 «лошадей».

Европейские Логаны перешли на 6-ступенчатую механику. Было бы неплохо ее перенять — все основные конкуренты уже давно с шестиступками.

Главная интрига: достанется ли топ-версиям бодрый турбомотор 1.33 от кроссоверов Renault?

Самые серьезные проблемы

«Второй» Logan явно проигрывает конкурентам по управляемости: в поворотах инертен и неуклюж. Не добавляет очков и трясущийся на неровностях руль. Последнюю проблему в Renault точно снимут: переход с ГУР на ЭУР почти полностью исключает удары (в этом мы убедились на новом Дастере). Что хотелось бы сохранить, так это комфортность и завидную энергоемкость подвески — в этом Logan один из лучших в сегменте. По нашим данным, задние тормоза останутся барабанными, но если это поможет удержать разумную цену, мы не против.

В небольшие наружные зеркала мало что видно — нужны «лопухи» покрупнее.

К проблемам обзорности также можно отнести небольшую зону очистки дворников и знаменитую «слезу»: с подтеками боролись в ходе модернизаций, но так до конца и не победили их.

Скверные по удобству передние сиденья — главная боль. Невнятные профиль и боковая поддержка, короткая подушка и малый диапазон вертикальной регулировки… Всё это надо устранять. По простору для трех седоков второй ряд был хорош. Но — никаких дополнительных удобств. Хотелось бы центральный подлокотник и обогрев сиденья — хотя бы в дорогих модификациях. Не помешает увеличить проем при складывании спинки.

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Эксперт «За рулем» — старейшего и самого популярного автомобильного издания России — напомнил о недостатках Логана, чтобы специалистам Renault было легче провести «работу над ошибками». А значит — решить вопросы в пользу покупателей.

Фото: Renault и «За рулем»