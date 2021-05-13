В России запатентовали снимки нового седана Logan

Изображения бюджетного седана выложены в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС).

Материалы по теме Краш-тест нового Renault Logan/Sandero показали на видео

В России запатентовали внешность бюджетного седана Renault Logan третьего поколения, премьера которого должна состояться уже скоро. Судя по изображениям, у автомобиля новые передняя и задняя части, свежая оптика, фигурная боковая выштамповка. В целом модель выглядит более современной и по ощущениям прибавила в размерах.

Европейский аналог Sandero и Logan продают под румынским брендом Dacia уже с сентября прошлого года. До нас они традиционно доберутся позже и уже под маркой Renault.

Новая модель базируется на платформе CMF-B, а текущая — на B0. Переход на новую архитектуру позволил сделать автомобиль технологичнее и безопаснее.

В Румынии новые Logan/Sandero оснащают линейкой литровых турбомоторов, мощностью 65, 90 или 100 л.с.Но в России они вряд ли появятся, скорее всего, оставят прежний 1,6-литровый.

Сейчас в России продается Logan второго поколения с мотором 1,6 л и тремя вариантами мощности: 82, 103 и 113 л.с., 5-ступенчатой механикой или четырехдиапазонным автоматом. Цены на автомобили 2021 г. в. начинаются от 706 тыс. рублей.

В России третье поколение румыно-французских бюджетников будут производить на АВТОВАЗе начиная с 2022–2023 годов. Платформу CMF-B, на которой базируются новый Logan/Sandero, получит также и второе поколение Lada Vesta.



Фото: fips.ru