Когда менять масло: перед зимой или после? Ответ эксперта

Всё зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль.

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Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Когда лучше менять масло в двигателе: перед зимой или после?

— Если к зимнему сезону пробег автомобиля на данном масле составил более 5–7 тысяч км, то замену лучше осуществить перед зимой. Ведь летом деградация масла ускорялась высокими температурами и нагрузками на двигатель.

При небольших пробегах или если зимой автомобиль не эксплуатируется, целесообразно заменить масло по весне, чтобы встретить высокие летние нагрузки во всеоружии.

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За зиму даже при небольших пробегах масло страдает от разбавления несгоревшим топливом и насыщается влагой.

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Экономить на моторном масле надо разумно и осторожно. Ни более редкая замена, ни использование неизвестного продукта здесь категорически не подходят. На чем еще не стоит экономить, рассказано тут.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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