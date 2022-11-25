Когда менять масло: перед зимой или после? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Когда лучше менять масло в двигателе: перед зимой или после?
— Если к зимнему сезону пробег автомобиля на данном масле составил более 5–7 тысяч км, то замену лучше осуществить перед зимой. Ведь летом деградация масла ускорялась высокими температурами и нагрузками на двигатель.
При небольших пробегах или если зимой автомобиль не эксплуатируется, целесообразно заменить масло по весне, чтобы встретить высокие летние нагрузки во всеоружии.
За зиму даже при небольших пробегах масло страдает от разбавления несгоревшим топливом и насыщается влагой.
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- Экономить на моторном масле надо разумно и осторожно. Ни более редкая замена, ни использование неизвестного продукта здесь категорически не подходят. На чем еще не стоит экономить, рассказано тут.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
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