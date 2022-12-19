Сдавал задом и наехал на столбик. В результате повредил юбку бампера. Звоню в ГИБДД и прошу приехать. Отказывают и предлагают оформить по европротоколу. Как быть?
Николай, г. Псков
|
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Европротокол — это инструмент возмещения убытков в системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Обязательным условием для его применения является взаимодействие (столкновение) двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Поскольку в ДТП участвовало только одно транспортное средство, аргументация сотрудника Госавтоинспекции не может быть принята.
В то же время у вас были альтернативные пути поведения на месте ДТП.
Если оформление документов о происшествии не требуется, можно было оставить место происшествия без звонка в Госавтоинспекцию.
Если же документы по каким-либо причинам необходимы (например, в силу требований договора добровольного имущественного страхования), в ходе разговора с сотрудником полиции можно было обговорить, что документы будут оформлены в указанном им месте (непосредственно в подразделении либо на посту дорожно-патрульной службы).
Такой порядок предусмотрен пунктом 2.6.1 ПДД РФ.
- Можно ли отъезжать с места ДТП на обочину? Не будет ли это расценено как оставление места ДТП? Ответы на эти вопросы тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: depositphotos.com и «За рулем»