Стало известно, кому платят больше по страховке

В случае ДТП эти люди получают баснословные по сегодняшним меркам выплаты.

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Вы удивитесь, но самый большой объем выплат в сфере автострахования получают... велосипедисты — «Росгосстрах» все подсчитал.

Аналитики компании взяли количество обращений велосипедистов после ДТП с автомобилями и сравнили суммы выплат с выплатами автовладельцам.

Самую большую выплату в этом году получил велосипедист из Челябинской области — 197 700 рублей. Его дорогой велосипед для шоссейных гонок не подлежал ремонту, и страховая возместила его полную стоимость.

Средняя выплата велосипедистам составляет сегодня 32 500 рублей.

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Среди владельцев не зарегистрированных в ГИБДД средств транспорта в 57,5% случаев обращаются велосипедисты. В 32,5% — водители мопедов и в 10% случаев — электросамокатов.

Владельцы мопедов получают, в среднем, выплату в размере 27 800 рублей, а владельцы самокатов — 18 300 рублей.

Поясним, что страховые выплачивают деньги другим участникам движения, если виновником ДТП стал застрахованный в компании водитель.

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