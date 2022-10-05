Стало известно, кому платят больше по страховке

Вы удивитесь, но самый большой объем выплат в сфере автострахования получают... велосипедисты — «Росгосстрах» все подсчитал.
Аналитики компании взяли количество обращений велосипедистов после ДТП с автомобилями и сравнили суммы выплат с выплатами автовладельцам.
Самую большую выплату в этом году получил велосипедист из Челябинской области — 197 700 рублей. Его дорогой велосипед для шоссейных гонок не подлежал ремонту, и страховая возместила его полную стоимость.
Средняя выплата велосипедистам составляет сегодня 32 500 рублей.
Среди владельцев не зарегистрированных в ГИБДД средств транспорта в 57,5% случаев обращаются велосипедисты. В 32,5% — водители мопедов и в 10% случаев — электросамокатов.
Владельцы мопедов получают, в среднем, выплату в размере 27 800 рублей, а владельцы самокатов — 18 300 рублей.
Поясним, что страховые выплачивают деньги другим участникам движения, если виновником ДТП стал застрахованный в компании водитель.
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