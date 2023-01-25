Хитрость опытных водителей, которая продлит жизнь АКП — журнал За рулем

Хитрость опытных водителей, которая продлит жизнь АКП

Эксперт «За рулем» рассказал, как ускорить прогрев автоматической коробки передач во время стоянки и для чего это нужно.

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Прогревай правильно, чтобы не было мучительно больно за убитый автомат

Вы советуете не начинать движение без прогрева АКП? Но ведь при стоянке она остается холодной!

При прогреве двигателя на месте в гидромеханической автоматической коробке передач вращается только гидротрансформатор, как единый кусок металла, и входной вал. Прогрев получается минимальный, он идет за счет теплопередачи через контактирующие детали двигателя и АКП. 

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Прогреть автомат на стоянке можно, включив режим D или R и удерживая автомобиль тормозами. При этом рабочая жидкость интенсивно перемешивается и нагревается в гидротрансформаторе, турбинное колесо которого стоит, а насосное вращается.

Подробнее о том, как это происходит — по ссылке.

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Фото: АГН «Москва»

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