Хитрость опытных водителей, которая продлит жизнь АКП

Вы советуете не начинать движение без прогрева АКП? Но ведь при стоянке она остается холодной!
При прогреве двигателя на месте в гидромеханической автоматической коробке передач вращается только гидротрансформатор, как единый кусок металла, и входной вал. Прогрев получается минимальный, он идет за счет теплопередачи через контактирующие детали двигателя и АКП.
Прогреть автомат на стоянке можно, включив режим D или R и удерживая автомобиль тормозами. При этом рабочая жидкость интенсивно перемешивается и нагревается в гидротрансформаторе, турбинное колесо которого стоит, а насосное вращается.
Подробнее о том, как это происходит — по ссылке.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: АГН «Москва»