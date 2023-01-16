Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот в цифрах

Какой из автомобилей лучше приспособлен к тяжелым условиям эксплуатации? Ответ вас удивит!

Мы испытали три легендарных внедорожника в их родной стихии и точно знаем, какой из этих трех автомобилей лучше подходит для семьи. Но для начала немного сухих цифр...

Технические характеристики

Данные производителя

ЛАДА НИВА LEGEND ЛАДА НИВА TRAVEL УАЗ ПАТРИОТ Снаряженная / полная масса 1285 / 1610 кг 1485 / 1860 кг 2125 / 2650 кг Время разгона 0–100 км/ч 17 c 19 с н.д. Максимальная скорость 142 км/ч 140 км/ч 150 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 42 л АИ-95 / 58 л АИ-92, АИ-95 / 68 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,1 / 8,3 / 9,9 л / 100 км 13,4 / 8,5 / 10,2 л / 100 км н.д. / н.д. / 12,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Конфигурация / число клапанов Р4/8 Р4/8 Р4/16 Рабочий объем 1690 см³ 1690 см³ 2693 см³ Мощность 61 / 83 кВт/л.с. при 5000 об/мин 58,5 / 80 кВт/л.с. при 6000 об/мин 110 / 150 кВт/л.с. при 5000 об/мин Крутящий момент 129 Н·м при 4000 об/мин 127 Н·м при 4000 об/мин 235 Н·м при 2650 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач M5 M5 M5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / з.х. 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / 3,53 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / 3,53 4,16 / 2,27 / 1,43 / 1,00 / 0,88 / 3,83 Главная передача 3,9 3,9 4,63 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная зависимая, пружинная / зависимая, рессорная Рулевое управление винт-шариковая гайка, с гидроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые/барабанные дисковые / барабанные дисковые / барабанные Шины 175 / 80 R16 215 / 65 R16 245 / 60 R18

Геометрическая проходимость

Лада Нива Legend Лада Нива Travel УАЗ Патриот Просвет a 195 мм 210 мм 205 мм b 275 мм 260 мм 300 мм c 230 мм 220 мм 215 мм Угол α 37,0° 37,0° 37,0° β 40,0° 40,5° 34,5° γ 28,0° 19,5° 24,5°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

ЛАДА НИВА LEGEND ЛАДА НИВА TRAVEL УАЗ ПАТРИОТ Капот 169–195 120–145 95–125 Крыло переднее 150–175 115–125 130–145 Крыло заднее 165–185 115–135 95–120 Дверь передняя — 110–130 90–115 Дверь задняя 140–160 120–140 95–125 Дверь багажника 140–155 115–130 110–125

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Бесспорно, лучшая геометрическая проходимость — у трехдверной Нивы, ведь у нее самая короткая колесная база. Да и толщина ЛКП оказалась самой большой в этой тройке. Так что исключительно по цифрам победа за классической Нивой. А что покажут испытания реальным бездорожьем? Ответ здесь.

Интересный факт

Все три внедорожника к настоящему моменту должны были уже существенно обновиться. Вот, как могли бы выглядеть сегодня Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот.