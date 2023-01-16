Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот в цифрах — журнал За рулем

Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот в цифрах

Какой из автомобилей лучше приспособлен к тяжелым условиям эксплуатации? Ответ вас удивит!

Мы испытали три легендарных внедорожника в их родной стихии и точно знаем, какой из этих трех автомобилей лучше подходит для семьи. Но для начала немного сухих цифр...

Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот в цифрах

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Технические характеристики

Данные производителя

ЛАДА НИВА LEGEND

ЛАДА НИВА TRAVEL

УАЗ ПАТРИОТ

Снаряженная / полная масса

1285 / 1610 кг

1485 / 1860 кг

2125 / 2650 кг

Время разгона 0–100 км/ч

17 c

19 с

н.д.

Максимальная скорость

142 км/ч

140 км/ч

150 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 42 л

АИ-95 / 58 л

АИ-92, АИ-95 / 68 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

12,1 / 8,3 / 9,9 л / 100 км

13,4 / 8,5 / 10,2 л / 100 км

н.д. / н.д. / 12,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Конфигурация / число клапанов

Р4/8

Р4/8

Р4/16

Рабочий объем

1690 см³

1690 см³

2693 см³

Мощность

61 / 83 кВт/л.с. при 5000 об/мин

58,5 / 80 кВт/л.с. при 6000 об/мин

110 / 150 кВт/л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент

129 Н·м при 4000 об/мин

127 Н·м при 4000 об/мин

235 Н·м при 2650 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

M5

M5

M5

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / з.х.

3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / 3,53

3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / 3,53

4,16 / 2,27 / 1,43 / 1,00 / 0,88 / 3,83

Главная передача

3,9

3,9

4,63

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная

зависимая, пружинная / зависимая, рессорная

Рулевое управление

винт-шариковая гайка, с гидроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые/барабанные

дисковые / барабанные

дисковые / барабанные

Шины

175 / 80 R16

215 / 65 R16

245 / 60 R18

Геометрическая проходимость

Лада Нива Legend

Лада Нива Travel

УАЗ Патриот

Просвет

a

195 мм

210 мм

205 мм

b

275 мм

260 мм

300 мм

c

230 мм

220 мм

215 мм

Угол

α

37,0°

37,0°

37,0°

β

40,0°

40,5°

34,5°

γ

28,0°

19,5°

24,5°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

ЛАДА НИВА LEGEND

ЛАДА НИВА TRAVEL

УАЗ ПАТРИОТ

Капот

169–195

120–145

95–125

Крыло переднее

150–175

115–125

130–145

Крыло заднее

165–185

115–135

95–120

Дверь передняя

110–130

90–115

Дверь задняя

140–160

120–140

95–125

Дверь багажника

140–155

115–130

110–125

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Бесспорно, лучшая геометрическая проходимость — у трехдверной Нивы, ведь у нее самая короткая колесная база. Да и толщина ЛКП оказалась самой большой в этой тройке. Так что исключительно по цифрам победа за классической Нивой. А что покажут испытания реальным бездорожьем? Ответ здесь.

Интересный факт

Все три внедорожника к настоящему моменту должны были уже существенно обновиться. Вот, как могли бы выглядеть сегодня Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот.

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