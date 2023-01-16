Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот в цифрах

Мы испытали три легендарных внедорожника в их родной стихии и точно знаем, какой из этих трех автомобилей лучше подходит для семьи. Но для начала немного сухих цифр...
Технические характеристики
Данные производителя
|
|
ЛАДА НИВА LEGEND
|
ЛАДА НИВА TRAVEL
|
УАЗ ПАТРИОТ
|
Снаряженная / полная масса
|
1285 / 1610 кг
|
1485 / 1860 кг
|
2125 / 2650 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
17 c
|
19 с
|
н.д.
|
Максимальная скорость
|
142 км/ч
|
140 км/ч
|
150 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 42 л
|
АИ-95 / 58 л
|
АИ-92, АИ-95 / 68 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
12,1 / 8,3 / 9,9 л / 100 км
|
13,4 / 8,5 / 10,2 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 12,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/8
|
Р4/8
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1690 см³
|
1690 см³
|
2693 см³
|
Мощность
|
61 / 83 кВт/л.с. при 5000 об/мин
|
58,5 / 80 кВт/л.с. при 6000 об/мин
|
110 / 150 кВт/л.с. при 5000 об/мин
|
Крутящий момент
|
129 Н·м при 4000 об/мин
|
127 Н·м при 4000 об/мин
|
235 Н·м при 2650 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
M5
|
M5
|
M5
|
Передаточные числа:
|
3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / 3,53
|
3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / 3,53
|
4,16 / 2,27 / 1,43 / 1,00 / 0,88 / 3,83
|
Главная передача
|
3,9
|
3,9
|
4,63
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
|
зависимая, пружинная / зависимая, рессорная
|
Рулевое управление
|
винт-шариковая гайка, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые/барабанные
|
дисковые / барабанные
|
дисковые / барабанные
|
Шины
|
175 / 80 R16
|
215 / 65 R16
|
245 / 60 R18
Геометрическая проходимость
|
|
Лада Нива Legend
|
Лада Нива Travel
|
УАЗ Патриот
|
Просвет
|
a
|
195 мм
|
210 мм
|
205 мм
|
b
|
275 мм
|
260 мм
|
300 мм
|
c
|
230 мм
|
220 мм
|
215 мм
|
Угол
|
α
|
37,0°
|
37,0°
|
37,0°
|
β
|
40,0°
|
40,5°
|
34,5°
|
γ
|
28,0°
|
19,5°
|
24,5°
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
ЛАДА НИВА LEGEND
|
ЛАДА НИВА TRAVEL
|
УАЗ ПАТРИОТ
|
Капот
|
169–195
|
120–145
|
95–125
|
Крыло переднее
|
150–175
|
115–125
|
130–145
|
Крыло заднее
|
165–185
|
115–135
|
95–120
|
Дверь передняя
|
—
|
110–130
|
90–115
|
Дверь задняя
|
140–160
|
120–140
|
95–125
|
Дверь багажника
|
140–155
|
115–130
|
110–125
Бесспорно, лучшая геометрическая проходимость — у трехдверной Нивы, ведь у нее самая короткая колесная база. Да и толщина ЛКП оказалась самой большой в этой тройке. Так что исключительно по цифрам победа за классической Нивой. А что покажут испытания реальным бездорожьем? Ответ здесь.
Интересный факт
Все три внедорожника к настоящему моменту должны были уже существенно обновиться. Вот, как могли бы выглядеть сегодня Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот.
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