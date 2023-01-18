Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — журнал За рулем

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Как нас заверили, при массовых поставках он может и стоить как Ларгус.

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Кучно пошли! За последние полгода это уже третий электрический грузовичок из Китая, который мне довелось протестировать. Wolv FC25 и Kangaroo оставили впечатление поделок, причем местами какого-то студенческого уровня. Поэтому на встречу с моделью DFSK EC35 я отправился со скептическим настроем.

Если происхождение Вольва и Кенгуру покрыто мраком, то DFSK — бренд концерна Dongfeng. В России он был не слишком известен, а у себя на родине — один из самых крупных и успешных. Вдобавок сейчас степень знакомства с компанией Dongfeng у нас резко вырастет: ее модели превращаются в липецкие Эволюты. Да и грузовички DFSK уже продавались — появились они еще в 2014 году и стоили тогда около полумиллиона рублей.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?DFSK EC35 комби. Переделывая грузовичок в электромобиль, решетку радиатора убирать не стали. Светотехники полный комплект, с противотуманками и ходовыми огнями, но светодиодов нигде нет. Колеса 14‑дюймовые, с шинами проблем быть не должно. Передний свес миниатюрный. Кажется, если снять бампер, угол въезда окажется почти 90 градусов.
DFSK EC35 комби. Переделывая грузовичок в электромобиль, решетку радиатора убирать не стали. Светотехники полный комплект, с противотуманками и ходовыми огнями, но светодиодов нигде нет. Колеса 14‑дюймовые, с шинами проблем быть не должно. Передний свес миниатюрный. Кажется, если снять бампер, угол въезда окажется почти 90 градусов.

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Концепция

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По длине электрический DFSK практически неотличим от Ларгуса, но он существенно выше. Это же вэн, а не универсал. Правильный форм-фактор! Газель для доставки бывает великовата. А всякие супермини — и легковые, и коммерческие — как показывает история, в России не приживаются. Была своя Ока, предельно простая и дешевая, так ведь не брали. Поэтому пока смешно смотреть на надежды вдруг пересадить доставку в мегаполисах на ультракомпактные каракатицы, которые продаются по цене полноразмерных машин.

ЕС35 сделан полноценным, настоящим автомобилем. Вы просто не видели всё те же Wolv и Kangaroo, кабины которых представляют собой пластиковые панели на стальном каркасе, играющие от каждого прикосновения. Здесь же нормальный цельнометаллический кузов с равномерными зазорами и приличным качеством окраски. Пускай есть большие вопросы к срокам доставки кузовных (да и любых других) запчастей, если они понадобятся, но, по крайней мере, классическую конструкцию вам вытянут, отремонтируют и покрасят любые жестянщики.

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Оснащение

Салон предельно аскетичный и утилитарный. Хотя, например, у дорестайлингового Ларгуса был не сильно лучше.

Есть кондиционер, электростеклоподъемники и включающийся отдельной клавишей датчик света. Медиасистема «взрослая», с возможностью установки дополнительных приложений.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Панель без изысков, но аккуратная. В руле есть подушка безопасности.
Панель без изысков, но аккуратная. В руле есть подушка безопасности.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Вместо рычага коробки появилась небольшая шайба выбора режимов ­движения.
Вместо рычага коробки появилась небольшая шайба выбора режимов ­движения.

Обзор отменный. Ехать задним ходом помогают парктроник и камера. Щетки очищают большой сектор, капота практически нет. Зеркала внушительные, жаль только регулируются вручную, снаружи, и не обогреваются.

Руль с подушкой безопасности не регулируется, у сиденья только две базовые настройки и плоская спинка. И всё же я с ростом 186 см устроился сносно. Правда, «примерка» происходила в версии комбо с двухрядной кабиной: хватало места сдвинуть кресло назад и наклонить спинку. Как будет в чисто грузовом варианте с жесткой переборкой сразу за водителем, сказать не берусь. ­Скорее всего, хуже — не отодвинешься.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Передние сидения развивают «чувство локтя». Боковой и поясничной поддержки не хватает.
Передние сидения развивают «чувство локтя». Боковой и поясничной поддержки не хватает.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Сзади лучше сидеть вдвоем — тогда есть шансы устроиться с условным комфортом.
Сзади лучше сидеть вдвоем — тогда есть шансы устроиться с условным комфортом.

Сидящим сзади не позавидуешь. Спинка абсолютно вертикальная, из удобств только форточки в дверях, троим остро не хватает ширины салона. Далеко ремонтные бригады на такой машине обычно не ездят, но если встать в пробке, спина успеет отвалиться.

Адаптация к зимним условиям

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Нагрев антифриза для отопления салона — электрическим феном. На улице было около —10 °С, да с ветерком. Пока мы снимали машину на одном месте, прошло около двух часов, и всё это время работало отопление салона. Обогрев сожрал 20% заряда батареи. При этом в кабине отнюдь не Ташкент — слаба печка, ее не хватает даже в такой умеренный мороз. Будет холоднее — пассажирам придется откровенно некомфортно. Если замерзнете на улице, в салоне уже не согреетесь.

В грузовой версии с маленькой двухместной кабиной должно быть теплее. Какая Антарктида окажется в чисто пассажирской модификации, даже думать не хочется. Опция в виде автономного отопителя на жидком топливе жизненно необходима.

Как он едет?

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Изначально модель была создана с двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль — это заводская конверсия, сделанная малой кровью. Батарею подвесили под полом, некритично уменьшив дорожный просвет. Электромотор поставили встык с неразрезным задним мостом. Незатейливо и не слишком затратно.

В зарубежных источниках говорится, что DFSK EC35 оснащен электромотором мощностью 82 л. с. Меня же уверили, что ввезенный к нам автомобиль вдвое слабее. И даже показали подтверждающую выписку из электронного ПТС. Скорее всего, речь о разнице пиковой мощности и максимальной мощности в 30‑минутном интервале, вносимой в российские документы.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Обслуживание через подкапотное пространство не подразумевалось и когда DFSK был бензиновым. Сюда едва пролезает кисть руки.
Обслуживание через подкапотное пространство не подразумевалось и когда DFSK был бензиновым. Сюда едва пролезает кисть руки.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Сюда едва пролезает кисть руки.
Сюда едва пролезает кисть руки.

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Фургон резво принимает с места. Оно и понятно: «лошади» тут электрические, тянут куда лучше бензиновых. Разгон до городских 60–70 км/ч бодрый. С таким характером машина в потоке мешаться не будет. Превысить скорость сложно: выпускаются варианты с ограничителем на 80 и 100 км/ч.

К тормозам нужно привыкнуть. Во‑первых, рекуперативного замедления, которого подсознательно ждешь на электромобиле, тут нет и в помине. Во‑вторых, примерно половина хода у педали холостая. Затем DFSK тормозит адекватно, но требуется лишнее время, чтобы продавить педаль.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Задний мост на рессорах менять не стали — просто пристыковали электромотор. Далеко не все провода и разъемы защищены достаточно, чтобы знакомиться с российскими реагентами. Это явно требует доработки.
Задний мост на рессорах менять не стали — просто пристыковали электромотор. Далеко не все провода и разъемы защищены достаточно, чтобы знакомиться с российскими реагентами. Это явно требует доработки.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Доступ к мотору был через подъемные подушки передних сидений. Сейчас под ними видны некоторые электрические компоненты.
Доступ к мотору был через подъемные подушки передних сидений. Сейчас под ними видны некоторые электрические компоненты.

А сбрасывать скорость перед лежачими полицейскими точно придется, ведь корма незагруженной машины сильно козлит. Но, знаете, это как раз хорошо. Дает уверенность, что под заявленной нагрузкой в тонну машина будет чувствовать себя уверенно, ходовая не спасует. Снова вспомню Wolv и Kangaroo. Они порожняком едут мягко, словно легковушки. И как их задняя подвеска станет держать заявленный груз в 500–1000 кг?

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Выше передней подвески — непривычная пустота.
Выше передней подвески — непривычная пустота.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Поперечины крепления батареи заодно защищают ее от нежелательных контактов снизу.
Поперечины крепления батареи заодно защищают ее от нежелательных контактов снизу.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 38,6 кВт·ч по паспорту обеспечивает запас хода до 286 км. Как водится, есть куча оговорок: далекий от реальности ездовой цикл NEDC, оптимальная погода, отсутствие груза. В силу скоротечности теста мы никаких выводов о запасе хода сделать не можем. Летом, полагаем, можно рассчитывать в городском цикле без кондиционера примерно на 170 км. Для дневной смены доставки вполне достаточно.

Цена и перспективы

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Если бы мне, как владельцу парка развозных грузовичков, взбрело в голову поэкспериментировать с электрической экзотикой (а проверенных моделей сейчас и нет), то я бы выбрал DFSK EC35. Его вид и исполнение внушают надежду, что он прослужит дольше аналогов. И намного.

Первый ввезенный экземпляр DFSK EC35 выставлен на продажу за 2 млн рублей. Wolv FC25 с изотермическим фургоном стоит 2,85 млн. Kangaroo с фургоном и средней батареей — около 1,4 млн. Однако при массовых продажах и, возможно, локализации в России DFSK, как нас заверили, может стоить 1,2–1,3 млн рублей. Если это правда, то предложение сказочное: дешевле даже Ларгус не купить.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Грузовой отсек отделен глухой перегородкой, длинномеры не влезут. Двери кабины зимой лучше приоткрывать, а не распахивать: печка слабая. Подсветка — одна блеклая лампочка в самой глубине отсека.
Грузовой отсек отделен глухой перегородкой, длинномеры не влезут. Двери кабины зимой лучше приоткрывать, а не распахивать: печка слабая. Подсветка — одна блеклая лампочка в самой глубине отсека.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?Минимальная обшивка присутствует, выполнено всё аккуратно.
Минимальная обшивка присутствует, выполнено всё аккуратно.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?DFSK EC35 бывает грузовым, пассажирским или вот таким комби. Машина играет в одном классе с Ларгусом.
DFSK EC35 бывает грузовым, пассажирским или вот таким комби. Машина играет в одном классе с Ларгусом.

Хорошо сделан, привлекательная цена Электрический и слабый отопитель; слабо защищенные провода под днищем

DFSK EC35 комби

  • Длина / ширина / высота / база 4500 / 1680 / 1985  /3050 мм
  • Снаряженная / полная масса 1520 / 2600 кг
  • Объем грузового отсека 2980 л
  • Двигатель электрический, асинхронный; 30 кВт/41 л. с.
  • Емкость и тип аккумулятора 38,6 кВт·ч, литий-железо-фосфатный
  • Запас хода 268 км
  • Трансмиссия задний привод

Конкуренты

Wolv FC35 на полметра короче Ларгуса (3954 мм). Грузить в него можно до тонны. Фургон ставят вдвое большего объема, чем у Ларгуса — объемом 4,5–5 м3. Электромотор мощностью 41 л. с. разгоняет машину до ограниченных электроникой 85 км/ч. Батарея на 29,5 кВт·ч обещает запас хода до 200 км по NEDC.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Кабина представляет собой композитные панели на сварной раме. Двери без ограничителей хода, зеркала едва фиксируются в выбранном положении, панели салона гуляют и выполнены вызывающе неряшливо. Мест для мелких вещей и документов нет. Есть даже климат-контроль, но на презентационной машине он не работал.

Kangaroo длиной 3600 мм выглядит игрушкой. Заявленная грузоподъемность до 600 кг в двухкубовый фургон выглядит издевкой. В подъем 7‑сильный электромотор тащит пустую машину со скоростью около 35 км/ч. Три варианта батарей обеспечивают автономность 90, 170 и 340 км по NEDC.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Одноместная кабина сделана по тому же принципу, что и на Вольве. Из щелей сквозит на ходу, а на мойке кабина протекает. Обзорность фактически отсутствует. Подвеска и рулевое управление более-менее работают только на идеальном асфальте.

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Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Как нас заверили, при массовых поставках он может и стоить как Ларгус.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384509Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384508Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384511Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384510Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384507Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384517Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384516Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384519Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384518Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384513Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384512Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384515Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384514Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384524Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384521Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384520Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384523Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384522Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Как нас заверили, при массовых поставках он может и стоить как Ларгус.

Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384507Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384513Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384517Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384514Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384515Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384512Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384511Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384518Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384516Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384519Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384520Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384509Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384510Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384508Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384521Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384523Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384522Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус? — фото 1384524Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
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