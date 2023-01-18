Названы лучшие автоновинки для бизнеса

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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Парк коммерческих автомобилей в 2022 году пополнился сразу тремя новинками — двумя китайскими и одной российской.

Естественно, что все они участвуют в гран-при «За рулем» этого года в номинации «Коммерческие автомобили». Приятно, что все эти модели — разноплановые. Это, конечно, усложняет выбор победителя, но при этом делает российский авторынок богаче.

Сложность выбора в том, что номинанты предназначены для разных нужд бизнеса, так как перед нами — полуторка Dongfeng Captain-T, которая составила конкуренцию Газели, пикап Dongfeng Rich 6, пришедший на смену Toyota Hilux, и электрогрузовик Wolv FC25 для городских служб доставки.

Поэтому непросто определить, какой из этих автомобилей достоин премии «За рулем». Но кто-то обязательно окажется более достойным, и все благодаря нашему жюри.

Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

Выбрать лучший коммерческий автомобиль будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность к одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Dongfeng Rich 6, пикап, 163 л.с., полный привод Dongfeng Captain-T, грузовик, 128 л.с., задний привод

Wolv FC25, грузовик, 41 л.с., задний привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь