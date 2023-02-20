Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — журнал За рулем

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм

А выглядит Mazda CX‑4 просто шикарно! И хотя выпускается и официально продается эта модель только в Китае, ее можно купить в России.

Mazda CX‑4: прекрасная незнакомка

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В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Я сижу за рулем выданной на тест новой модели Мазды, на одометре которой всего 250 км. Увы, это не прежние времена вернулись — в рамках параллельного импорта дилер привез из Китая несколько сотен машин, и они уже в наличии в разных городах страны.

История модели началась в 2015 году в виде концепткара Koeru. Для Мазды это было первое кросс-купе — и одно из первых в массовом сегменте. Серийную версию под индексом СХ‑4 выпустили в 2016‑м. Но случилось странное: «четверку» сделали эксклюзивом для китайского рынка, а за его пределами ни одного кросс-купе Mazda так и не предложила.

Выходит, новой для нас стала машина семилетней давности? Да, но СХ‑4 со своим очень динамичным силуэтом выглядит отменно.

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Обычный кроссовер СХ‑5 на существенные 87 мм короче. Колесная база у них с «четверкой» одинаковая, 2700 мм. А вот по высоте СХ‑4 (1524 мм) ближе к седану Mazda 6 (1450 мм, разница 74 мм), чем к СХ‑5 (1680 мм, разница 156 мм)!

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммПередняя панель практически копирует Мазду 3. Но не нынешнюю, а предыдущую, 2013 года. Качество материалов достойное, поверху мягкий пластик, боковины консоли между сиденьями обтянуты экокожей. Последнее в тему, ибо центральный подлокотник несуразно короткий, и класть локоть приходится сбоку от подстаканников.
Передняя панель практически копирует Мазду 3. Но не нынешнюю, а предыдущую, 2013 года. Качество материалов достойное, поверху мягкий пластик, боковины консоли между сиденьями обтянуты экокожей. Последнее в тему, ибо центральный подлокотник несуразно короткий, и класть локоть приходится сбоку от подстаканников.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммКомбинация приборов — оплот минимализма. Перещелкнуть здесь можно только показания одометра и маршрутного компьютера. Расход 7,4 л/100 км машина показала в смешанном «съемочном» цикле, когда она ездит преимущественно по трассе, но много разгоняется и молотит на холостых. Экономичность для CX-4 актуальна: объем бензобака всего 45 л.
Комбинация приборов — оплот минимализма. Перещелкнуть здесь можно только показания одометра и маршрутного компьютера. Расход 7,4 л/100 км машина показала в смешанном «съемочном» цикле, когда она ездит преимущественно по трассе, но много разгоняется и молотит на холостых. Экономичность для CX-4 актуальна: объем бензобака всего 45 л.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммМедиасистема не радует: настроек мало, быстродействие так себе, логика меню хромает, качество картинки камер кругового обзора посредственное. Но это претензия не к китайской СХ‑4, а ко всем Маздам. Apple CarPlay есть, Android Auto не предусмотрен. Имеются китайские протоколы синхронизации с телефоном. Языков два — китайский и английский.
Медиасистема не радует: настроек мало, быстродействие так себе, логика меню хромает, качество картинки камер кругового обзора посредственное. Но это претензия не к китайской СХ‑4, а ко всем Маздам. Apple CarPlay есть, Android Auto не предусмотрен. Имеются китайские протоколы синхронизации с телефоном. Языков два — китайский и английский.

У машины полный черный пояс для защиты. Я сейчас не про каратэ, а о некрашеном пластике, которым прикрыт весь нижний периметр.

Лезу с рулеткой под днище и оказываюсь в недоумении: 210 мм до пластиковой защиты двигателя! Да у Патриота в нижней точке на 5 мм меньше! Толстенная инструкция по эксплуатации в бардачке лежит, но она на иероглифах. Благо, технические характеристики даны знакомыми символами. И точно, заявлено 206 мм. Что интересно, у полноприводной версии — всего 188 мм.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммДвухзонный климат-контроль работает адекватно. Обогревов на ввезенных «четверках» суровый минимум: зеркала и заднее стекло. Поэтому лучше выбрать тканевый салон — теплее будет. Органично вписанная внизу клавиша SOS относится к китайской системе. У нас она не работает, на что указывает красный светодиод.
Двухзонный климат-контроль работает адекватно. Обогревов на ввезенных «четверках» суровый минимум: зеркала и заднее стекло. Поэтому лучше выбрать тканевый салон — теплее будет. Органично вписанная внизу клавиша SOS относится к китайской системе. У нас она не работает, на что указывает красный светодиод.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммУправление медиасистемой комбинированное. Дисплей сенсорный, но на ходу сенсор отключается. В этом случае контроль происходит через удобный блок между сиденьями.
Управление медиасистемой комбинированное. Дисплей сенсорный, но на ходу сенсор отключается. В этом случае контроль происходит через удобный блок между сиденьями.

Сколько в ней китайского?

Китайскую «ориентацию» не распознать. Хрома не больше, чем на наших Маздах, шильдиков с иероглифами нет, дизайн — в рамках общего стиля марки. Только на стеклах рядом с логотипом японской марки стоит эмблема FAW, китайского партнера японцев.

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Трансмиссия AWD сочетается только с атмосферником 2.5 на 192 л. с., и такие машины к нам пока не завозят. В моих руках — переднеприводная Mazda CX‑4 с мотором 2.0 мощностью 158 л. с.

Ошибки тут нет. В китайской спецификации отлично знакомый в России «скайактивный» мотор на восемь «лошадей» мощнее, но потерял 8 Н·м момента (осталось 202 Н·м). Плюс на минус — в итоге никаких изменений в характере машины я не заметил. Разгон до сотни заявлен за те же 10,5 с, что у двухлитровой «шестерки»-седана. Не самолет, но благодаря спорой работе двигателя с 6‑ступенчатым автоматом в потоке Mazda держится уверенно.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммПередним сиденьям я бы чуть раздвинул валики на спинке. В остальном профиль хорош.
Передним сиденьям я бы чуть раздвинул валики на спинке. В остальном профиль хорош.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммСзади удобств негусто: два дефлектора (в минимальной комплектации нет и их), подлокотник. При росте 186 см «сам за собой» я сел впритык по всем направлениям. Дверной проем узкий, порог полностью не прикрыт. Mazda любит только сидящих спереди.
Сзади удобств негусто: два дефлектора (в минимальной комплектации нет и их), подлокотник. При росте 186 см «сам за собой» я сел впритык по всем направлениям. Дверной проем узкий, порог полностью не прикрыт. Mazda любит только сидящих спереди.

Есть одна китайская особенность: для СХ‑4 допустим бензин АИ‑92. Но я бы, памятуя о степени сжатия 13:1, даже «девяносто пятый» выбирал привередливо.

Подвеска гармонична: СХ‑4 не вызывает желания обруливать каждую выбоину и «шепотом» переезжать лежачих полицейских. В комфорт вносят свою лепту и шины с высоким профилем.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммЛюк — китайский фетиш. Его ставят даже на недорогие седаны В‑класса. Поэтому в СХ‑4 он есть уже в «базе».
Люк — китайский фетиш. Его ставят даже на недорогие седаны В‑класса. Поэтому в СХ‑4 он есть уже в «базе».

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммНа двери подсвечиваются только клавиши стеклоподъемников. Авторежим есть на всех дверях.
На двери подсвечиваются только клавиши стеклоподъемников. Авторежим есть на всех дверях.

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О качестве откликов на поворот руля в снежно-ледяных колеях судить сложно. Поэтому отмечу лишь грамотную работу ESP, вмешивающейся с умеренной задержкой, не мешающей чуток поскользить и побуксовать.

Акустический комфорт типичен для азиатских машин: колесным аркам стоило бы добавить шумоизоляции. А вот с аэродинамическими шумами — никаких проблем. Кстати, в передних дверях стоят двойные стекла.

Какое оснащение?

В зависимости от комплектации Mazda CX‑4 из наличия стоит 3–3,5 млн рублей. Если вспомнить, что новых иномарок дешевле 2 млн рублей в России практически не осталось, а полноценно работают только китайские бренды, то «четверка» становится еще интереснее.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммБагажник неплох, заявлено 400 л. Ниши по бокам узкие, не для баллона с незамерзайкой, зато с ремешками для фиксации.
Багажник неплох, заявлено 400 л. Ниши по бокам узкие, не для баллона с незамерзайкой, зато с ремешками для фиксации.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммПод полом — докатка.
Под полом — докатка.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммВысокий профиль — это отлично: дешевле шины, больше уверенности на плохих дорогах, мягче ход. Кому не нравится вид — в огромные арки влезет пафосная «обувка» большого диаметра.
Высокий профиль — это отлично: дешевле шины, больше уверенности на плохих дорогах, мягче ход. Кому не нравится вид — в огромные арки влезет пафосная «обувка» большого диаметра.

Комплектации — по нашим меркам — не без странностей.

  • В «базе» — ручное управление кондиционером и обычная магнитола вместо медиадисплея. Зато есть шесть подушек безопасности, ESP, сканер мертвых зон, люк в черном потолке, LED-фары и круиз-контроль.
  • Средний уровень оснащения, как был у нас на тесте, добавляет мультимедийку, двухзонный «климат», передний парктроник и четыре камеры в дополнение. При этом не появляется никаких обогревов, датчиков света и дождя, а руль — тут небольшой шок — пластмассовый. Аналогично оснащенные машины есть и с кожаным салоном, но без подогрева это сомнительный выбор.
  • Существуют и дорогие версии: с проекционным дисплеем, автоматикой дальнего света, обогревом передних сидений и прочими наворотами, но в наличии их нет.

Надежная?

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Атмосферник, классический автомат — и всё это от Мазды, до сих пор слывущей надежной маркой (личный опыт: машины этой марки в семье меняют друг друга с 2005 года). Модели на тех же агрегатах многие годы продавались в России официально — проблем с обслуживанием и запчастями нет даже сейчас.

При таких вводных не слишком страшно брать машину без заводской гарантии. Хотя совсем без защиты клиента не оставят: при условии обслуживания в его техцентрах дилер обещает бесплатный ремонт в течение двух лет.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммСтильный лифтбек чуть выше обычной легковушки — с неожиданным клиренсом 210 мм. И это на машине, обутой в зимние шины нештатной размерности 215/60 R17. Если верить калькулятору, родные 225/65 R17 добавят еще 10 мм.
Стильный лифтбек чуть выше обычной легковушки — с неожиданным клиренсом 210 мм. И это на машине, обутой в зимние шины нештатной размерности 215/60 R17. Если верить калькулятору, родные 225/65 R17 добавят еще 10 мм.

Интересное дизайнерское решение: эффект парящей крыши создают затемненные передние стойки кузова.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ?

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Китайская гамма Мазды куда шире той, что была у нас. К «шестерке» (там она называется Atenza) и CX‑5 добавляются CX‑8 (одноклассник знакомой нам модели CX‑9), CX‑30, CX‑4 и «трешка». Atenza уже доступна у нас из наличия за 3,3–3,6 млн при цене в Китае 1,75–2 млн. Силовая установка та же, что на СХ‑4: мотор 2.0 и 6‑ступенчатый автомат.

СХ‑5 пока не везут, но, если следовать той же арифметике, он бы стоил в России вровень с «шестеркой». Седан и паркетник в Китае ценятся одинаково, хотя у нас первый был немного дешевле. Оставшиеся в наличии официальные кроссоверы, собранные во Владивостоке, стартуют с тех же 3,3 млн рублей. Однако по факту стоимость наверняка окажется выше. Вроде бы доплата оправдана: есть же фирменная гарантия. Но кто знает, сколько Mazda сможет или захочет ее поддерживать.

Mazda 3 с атмосферником 1.5 могла бы стоить у нас 2,3 млн рублей с механикой и 2,5 млн с автоматом. За такие деньги в Россию уже ввезли партию седанов Volkswagen Bora — стали бы прямыми конкурентами.

ПРО ЦЕНЫ В КИТАЕ И НАШИ РЕАЛИИ

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 ммMazda CX‑4 2.0 2WD. Цена в России от 2 990 000 ₽. Поворотники и ходовые огни — это узкие полосы в самом низу бампера. Очень непрактично для нашей слякоти.
Mazda CX‑4 2.0 2WD. Цена в России от 2 990 000 ₽. Поворотники и ходовые огни — это узкие полосы в самом низу бампера. Очень непрактично для нашей слякоти.

В Китае двухлитровая Mazda CX‑4 в базовой и средней комплектациях стоит, в переводе на наши, 1,5–1,7 млн рублей. Топовая 2.5 AWD — меньше 2,2 млн. Больно смотреть, но таковы сегодняшние реалии.

Я промониторил пару десятков официальных и «серых» моделей, ввозимых к нам из Китая. Почти у всех цена на территории России вырастает вдвое. Так что считайте это стандартной накруткой вне ­зависимости от статуса поставки.

Надежные агрегаты, настройка подвески, высокий клиренс Непривычная комплектация, отсутствие гарантии от производителя

Mazda CX‑4 2.0 2WD

  • Длина / ширина / высота / база 4637 / 1855 / 1524 / 2700 мм
  • Объем багажника 400–1228 л
  • Снаряженная масса 1493 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 116 кВт / 158 л. с. при 6400 об/мин; 202 Н·м при 4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с
  • Максимальная скорость 192 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92 / 45 л
  • Расход топлива: смешанный цикл 6,3 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; А6

О сложностях и перспективах параллельного импорта рассказано тут.
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Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм

А выглядит Mazda CX‑4 просто шикарно! И хотя выпускается и официально продается эта модель только в Китае, ее можно купить в России.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391167Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391172Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391175Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391174Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391169Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391168Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391171Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391170Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391181Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391180Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391177Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391176Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391179Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391178Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм
Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм

А выглядит Mazda CX‑4 просто шикарно! И хотя выпускается и официально продается эта модель только в Китае, ее можно купить в России.

Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391174Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391177Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391180Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391176Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391178Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391172Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391171Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391179Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391175Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391170Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391169Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391181Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391168Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм — фото 1391167Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм
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