Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм

Mazda CX‑4: прекрасная незнакомка
Я сижу за рулем выданной на тест новой модели Мазды, на одометре которой всего 250 км. Увы, это не прежние времена вернулись — в рамках параллельного импорта дилер привез из Китая несколько сотен машин, и они уже в наличии в разных городах страны.
История модели началась в 2015 году в виде концепткара Koeru. Для Мазды это было первое кросс-купе — и одно из первых в массовом сегменте. Серийную версию под индексом СХ‑4 выпустили в 2016‑м. Но случилось странное: «четверку» сделали эксклюзивом для китайского рынка, а за его пределами ни одного кросс-купе Mazda так и не предложила.
Выходит, новой для нас стала машина семилетней давности? Да, но СХ‑4 со своим очень динамичным силуэтом выглядит отменно.
Обычный кроссовер СХ‑5 на существенные 87 мм короче. Колесная база у них с «четверкой» одинаковая, 2700 мм. А вот по высоте СХ‑4 (1524 мм) ближе к седану Mazda 6 (1450 мм, разница 74 мм), чем к СХ‑5 (1680 мм, разница 156 мм)!
У машины полный черный пояс для защиты. Я сейчас не про каратэ, а о некрашеном пластике, которым прикрыт весь нижний периметр.
Лезу с рулеткой под днище и оказываюсь в недоумении: 210 мм до пластиковой защиты двигателя! Да у Патриота в нижней точке на 5 мм меньше! Толстенная инструкция по эксплуатации в бардачке лежит, но она на иероглифах. Благо, технические характеристики даны знакомыми символами. И точно, заявлено 206 мм. Что интересно, у полноприводной версии — всего 188 мм.
Сколько в ней китайского?
Китайскую «ориентацию» не распознать. Хрома не больше, чем на наших Маздах, шильдиков с иероглифами нет, дизайн — в рамках общего стиля марки. Только на стеклах рядом с логотипом японской марки стоит эмблема FAW, китайского партнера японцев.
Трансмиссия AWD сочетается только с атмосферником 2.5 на 192 л. с., и такие машины к нам пока не завозят. В моих руках — переднеприводная Mazda CX‑4 с мотором 2.0 мощностью 158 л. с.
Ошибки тут нет. В китайской спецификации отлично знакомый в России «скайактивный» мотор на восемь «лошадей» мощнее, но потерял 8 Н·м момента (осталось 202 Н·м). Плюс на минус — в итоге никаких изменений в характере машины я не заметил. Разгон до сотни заявлен за те же 10,5 с, что у двухлитровой «шестерки»-седана. Не самолет, но благодаря спорой работе двигателя с 6‑ступенчатым автоматом в потоке Mazda держится уверенно.
Есть одна китайская особенность: для СХ‑4 допустим бензин АИ‑92. Но я бы, памятуя о степени сжатия 13:1, даже «девяносто пятый» выбирал привередливо.
Подвеска гармонична: СХ‑4 не вызывает желания обруливать каждую выбоину и «шепотом» переезжать лежачих полицейских. В комфорт вносят свою лепту и шины с высоким профилем.
О качестве откликов на поворот руля в снежно-ледяных колеях судить сложно. Поэтому отмечу лишь грамотную работу ESP, вмешивающейся с умеренной задержкой, не мешающей чуток поскользить и побуксовать.
Акустический комфорт типичен для азиатских машин: колесным аркам стоило бы добавить шумоизоляции. А вот с аэродинамическими шумами — никаких проблем. Кстати, в передних дверях стоят двойные стекла.
Какое оснащение?
В зависимости от комплектации Mazda CX‑4 из наличия стоит 3–3,5 млн рублей. Если вспомнить, что новых иномарок дешевле 2 млн рублей в России практически не осталось, а полноценно работают только китайские бренды, то «четверка» становится еще интереснее.
Комплектации — по нашим меркам — не без странностей.
- В «базе» — ручное управление кондиционером и обычная магнитола вместо медиадисплея. Зато есть шесть подушек безопасности, ESP, сканер мертвых зон, люк в черном потолке, LED-фары и круиз-контроль.
- Средний уровень оснащения, как был у нас на тесте, добавляет мультимедийку, двухзонный «климат», передний парктроник и четыре камеры в дополнение. При этом не появляется никаких обогревов, датчиков света и дождя, а руль — тут небольшой шок — пластмассовый. Аналогично оснащенные машины есть и с кожаным салоном, но без подогрева это сомнительный выбор.
- Существуют и дорогие версии: с проекционным дисплеем, автоматикой дальнего света, обогревом передних сидений и прочими наворотами, но в наличии их нет.
Надежная?
Атмосферник, классический автомат — и всё это от Мазды, до сих пор слывущей надежной маркой (личный опыт: машины этой марки в семье меняют друг друга с 2005 года). Модели на тех же агрегатах многие годы продавались в России официально — проблем с обслуживанием и запчастями нет даже сейчас.
При таких вводных не слишком страшно брать машину без заводской гарантии. Хотя совсем без защиты клиента не оставят: при условии обслуживания в его техцентрах дилер обещает бесплатный ремонт в течение двух лет.
Интересное дизайнерское решение: эффект парящей крыши создают затемненные передние стойки кузова.
КАКИЕ ВАРИАНТЫ?
Китайская гамма Мазды куда шире той, что была у нас. К «шестерке» (там она называется Atenza) и CX‑5 добавляются CX‑8 (одноклассник знакомой нам модели CX‑9), CX‑30, CX‑4 и «трешка». Atenza уже доступна у нас из наличия за 3,3–3,6 млн при цене в Китае 1,75–2 млн. Силовая установка та же, что на СХ‑4: мотор 2.0 и 6‑ступенчатый автомат.
СХ‑5 пока не везут, но, если следовать той же арифметике, он бы стоил в России вровень с «шестеркой». Седан и паркетник в Китае ценятся одинаково, хотя у нас первый был немного дешевле. Оставшиеся в наличии официальные кроссоверы, собранные во Владивостоке, стартуют с тех же 3,3 млн рублей. Однако по факту стоимость наверняка окажется выше. Вроде бы доплата оправдана: есть же фирменная гарантия. Но кто знает, сколько Mazda сможет или захочет ее поддерживать.
Mazda 3 с атмосферником 1.5 могла бы стоить у нас 2,3 млн рублей с механикой и 2,5 млн с автоматом. За такие деньги в Россию уже ввезли партию седанов Volkswagen Bora — стали бы прямыми конкурентами.
ПРО ЦЕНЫ В КИТАЕ И НАШИ РЕАЛИИ
В Китае двухлитровая Mazda CX‑4 в базовой и средней комплектациях стоит, в переводе на наши, 1,5–1,7 млн рублей. Топовая 2.5 AWD — меньше 2,2 млн. Больно смотреть, но таковы сегодняшние реалии.
Я промониторил пару десятков официальных и «серых» моделей, ввозимых к нам из Китая. Почти у всех цена на территории России вырастает вдвое. Так что считайте это стандартной накруткой вне зависимости от статуса поставки.
|Надежные агрегаты, настройка подвески, высокий клиренс
|Непривычная комплектация, отсутствие гарантии от производителя
Mazda CX‑4 2.0 2WD
- Длина / ширина / высота / база 4637 / 1855 / 1524 / 2700 мм
- Объем багажника 400–1228 л
- Снаряженная масса 1493 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 116 кВт / 158 л. с. при 6400 об/мин; 202 Н·м при 4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с
- Максимальная скорость 192 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 45 л
- Расход топлива: смешанный цикл 6,3 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; А6
О сложностях и перспективах параллельного импорта рассказано тут.
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