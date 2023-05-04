Топ-5 лучших машин для дачников: самые надежные из недорогих

Если у вас уже есть дача, но нет автомобиля (или не устраивает нынешний), подберем подходящие варианты на вторичном рынке в пределах 2 миллионов рублей.

Автомобиль для владельца загородной недвижимости – первый помощник. Открыть-закрыть сезон, привезти стройматериалы, доставить домой урожай… Да и просто возить семью от двери до калитки и обратно.

Каким должен быть такой автомобиль?

Во-первых, вместительным.

Во-вторых, недорогим, чтобы не трястись над каждой царапиной.

В третьих – желательно – полноприводным (далеко не у всех асфальт до самого участка).

В четвертых – надежным, чтобы и привозил, и увозил, и по дороге не капризничал.

Желательно — экономичным, а то помидоры слишком дорого обойдутся.

Подберем варианты. По местам расставлять не будем. Просто пять подходящих машин.

1. UAZ Patriot — прое дет везде

Первое, что приходит на ум, – ульяновский Патриот. У него действительно большой багажник. Даже при разложенных задних сиденьях – 650 литров, а при сложенных – настоящий трюм: 2415 литров! Если и этого будет мало, он и на крыше груз увезет, и на прицепе. Если прицеп не оборудован тормозами, Патриот может тянуть до 750 кг. С тормозами – 1500 кг.

Стоит для своих размеров терпимо: автомобиль 2022 года можно приобрести за 1 700 000 рублей, 2017-го – за 800 000. И над ним точно трястись не будешь. Как говорится, танки грязи не боятся, а шрамы их украшают.

Два «но»: на асфальте «Патриот» управляется на условную «троечку», а топлива расходует за двоих. И по надежности УАЗ далеко не отличник. Благо, хоть запчастей хватает.

УАЗ Патриот – очень большой и выносливый автомобиль. Жаль только, абсолютно надежным его не признаешь.

2. Renault Duster: комфортен на любом проселке

«Француз» (или «румын»?) заметно меньше Патриота. У машин первого поколения объем багажника равнялся 408 литрам, у второго – 376 литров. Откровенно говоря, немного. Но для перевозки длинномеров можно сложить задние сиденья, получив 1409 литров во втором поколении и 1570 литров в первом. На верхний багажник можно грузить до 100 кг. Если прицеп не оборудован тормозами, Duster может тянуть до 750 кг. С тормозами – до 1300 кг.

С дорожным просветом в 205 мм, отличной геометрической проходимостью и классной трансмиссией он способен на бездорожье почти на такие же чудеса, как и УАЗ, а по асфальту едет заметно лучше. Ну а «реношная» подвеска – просто легенда. С такой на любом проселке комфортно.

Полноприводный Renault Duster второгопоколения (2021 года) пока можно купить дешевле 2 миллионов рублей.

Машина неприхотливая и массовая, запчастей пока хватает, особых проблем с сервисом в ближайшие годы не будет.

Несмотря на то, что внешне Renault Duster второго поколения стал лощеным, по сути это та же «рабочая лошадка», как в первом поколении.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Если мы говорим о среднестатистическом пенсионере, который не накопил баснословных денег, то следует обратить внимание на машины местного производства.

3. Lada Largus: вместительный!

Если дорога до дачи все-таки есть, достаточно будет и моноприводной машины (но с приличным дорожным просветом). Остальные условия не меняются.

Подходящий вариант – Lada Largus. Вместительный (есть и 7-местная версия), выносливый, относительно недорогой. Рестайлинговый (2021 года) Largus стоит около миллиона, в богатой комплектации и с минимальным пробегом – примерно полтора миллиона. Но, увы, даже в такой машине коробка передач механическая, а двигатель всего лишь 106-сильный. Так что и динамика, и комфорт у этого автомобиля ограничены на минимальном уровне.

Но все компенсирует вместительность. Если сложить задний ряд сидений, можно получить багажник объемом 560 литров. А сложив все сиденья – 2350 литров. Проем задней двери автомобиля – почти метр на метр. Пассажирские Ларгусы оснащаются рейлингами, и их часто можно видеть с прицепами. Если прицеп оборудован тормозами, Largus может тянуть до 1300 кг. Без тормозов – до 650 кг. на автомобиле с ABS и до 420 кг. без ABS.

После рестайлинга утилитарный Largus стал выглядеть привлекательнее. Но этот автомобиль ценится не за внешний вид, а за рабочие качества.

4. Lada Vesta SW Cross: подойдет и дачнику, и дачнице

Lada Vesta – наверное, самый удачный отечественный автомобиль в новейшей истории, а версия SW Cross – лучшее, что создано в этом семействе. Объем багажного отсека – 480 литров, а со сложенными задними сиденьями – 875 литров. Дорожный просвет – 203 мм (по паспорту). Пусть даже в реальности 195 мм – все равно неплохо.

Двигатель рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. наделяет автомобиль хорошей динамикой, а роботизированная трансмиссия или вариатор Jatco добавляют комфорта. Так что за руль этого автомобиля с удовольствием сядет и дачница. Дачник же отметит хорошее сочетание энергоемкости подвески и приличной управляемости.

Да и выглядит автомобиль неплохо: динамично и довольно солидно для этого класса. Все-таки Стив Маттин большой мастер. Правда, из-за такого дизайна с прицепом Lada Vesta SW Cross выглядит странновато. А тянуть она может до 900 кг с тормозами и до 600 без тормозов.

И несколько смущает расход топлива. В городе Lada Vesta SW Cross охотно потребляет больше 10 литров бензина на 100 километров пути – при 55-литровом баке.

Самый новый отечественный универсал и выглядит современно, и ездит не хуже одноклассников. Однако и стоит соответственно.

5. Volkswagen Caddy: сплошные плюсы

У немецкого «каблучка» множество вариантов, и грузовых, и грузопассажирских. Есть семиместная версия, есть полный привод 4Motion, который наделяет Caddy неплохой проходимостью. Что касается удобства, всё на высоте: недаром машина немецкая. По той же причине высока и надежность (при условии соблюдения межсервисных интервалов и качественного техобслуживания). Даже с бензиновыми двигателями Caddy довольно экономичен, и тем более – в дизельной версии.

А самым подходящим вариантом для дачника, который может себе позволить такую машину, мог бы стать Caddy Maxi (длиннобазный), полноприводный, с двухлитровым 140-сильным дизельным двигателем. Выносишь из салона два ряда сидений – получаешь огромный (3200 литров) объем под груз. Ставишь сиденья обратно – в машине 7 мест. Шикарно! Жаль только, по сравнению с другими вариантами из подборки этот для России большая редкость.

В зависимости от комплектации Caddy может тянуть на прицепе до 700-740 кг без тормозов и до 1500 кг, если прицеп оборудован тормозами.

Немецкий «каблучок» — автомобиль мечты для дачника. За 2 миллиона можно приобрести Caddy четвертого поколения, и даже полноприводный (если повезет).

+15 вариантов

Можно было бы назвать еще целый ряд автомобилей, подходящих для дачников.

Например, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Honda Pilot, Volkswagen Passat Alltrack, Volvo CX70, Skoda Octavia Scout, Peugeot Traveller, Citroen Space Tourer, Volkswagen Caravelle, Сitroen Berlingo, Peugeot Partner, Fiat Doblo, Renault Dokker.

Перечень можно продолжать до топ-10. Но «топ» — у каждого свой, и зависит он в первую очередь от финансовых возможностей. А у большинства они сильно ограничены.

Куда поехать на выходные, кроме дачи? Интересные идеи тут.

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Фото: фирмы-производители и «За рулем»