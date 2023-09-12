Ретротест Москвича люкс-класса – что в нем необычного?

Москвич-2140SL создавали в первую очередь для экспорта. А также в подарок XXVI съезду КПСС 1981 года. Но он доставался и простым советским автолюбителям.

Суперлюкс по-советски

К началу 1980-х лучшие экспортные годы Москвичей были уже позади. Москвич-2140 успеха за границей тоже не добился. Чтобы выглядеть современно, ему нужен был рестайлинг.

Обновление включало иные массивные пластиковые бамперы (спереди со встроенными подфарниками и указателями поворотов), черные молдинги, другие колесные колпаки и рисунок решетки радиатора.

Для Москвича-2140SL (он же Люкс, Moskvich 1.5SL, а по заводскому обозначению — 2140-117) закупали финскую краску металлик Tikkurila двух колеров: серый («Снежная королева») и медно-коричневый («Страдивари»). Чудо для СССР начала 1980-х!

Все оригинальные детали – зарубежного производства. Руководители советского автопрома разумно подошли к этому вопросу: нашли достойного зарубежного партнера. Югославская фирма Saturnus поставляла в СССР комплектующие в обмен на автомобили.

Политэкономика

Салон люксового Москвича – один из самых современных и красивых среди советских автомобилей начала 1980-х. Он тоже из югославских комплектующих. Но дизайн разработан на АЗЛК под руководством Игоря Зайцева.

С этим связана забавная история. Сначала наняли для разработки филиал американской дизайнерской компании, основанной Раймондом Лоуи — знаменитым некогда стилистом. Уплатили 80 тысяч долларов. Деньги по тем временам невеликие, но для завода — солидные. А для художников АЗЛК – астрономические.

Но зарубежную работу забраковали. Панель получилась слишком дорогой, нетехнологичной. И с точки зрения эргономики далеко не идеальной. Поэтому проект сделали сами. Цвет салона ранних машин планировали под колер кузова: серый — под «Снежную королеву», бежевый – под «Страдивари».

Архитектурой панель приборов напоминает «восьмерочную». Вернее, наоборот. Ведь ВАЗ-2108 появился позже. Обновили комбинацию приборов. На ней есть даже ультрамодные по тем временам электронные часы. И приемник А-271 более продвинутый, чем в стандартном Москвиче-2140.

Люксовый Москвич получил новый оригинальный салон.

Москвич-Люкс получил иные коврики, обивки дверей, внутренние ручки, руль. Новые сиденья сделали с велюровой обивкой и модными подголовниками. И впервые на Москвиче появилась плавная регулировка наклона спинки.

Велюровые сиденья снабдили модными по тем временам подголовниками.

Плюс на минус

Двигатель объемом 1,5 л, мощностью 75 л.с., по характеристикам был приличным. А главное – надежным, долговечным и ремонтопригодным. Если на некоторые ранние Москвичи-2140 устанавливали карбюраторы К-126Н, то на все Люксы — более совершенный ДААЗ (сделанный по лицензии итальянской фирмы Weber). В быту такие карбюраторы называли жигулевскими, поскольку впервые они появились именно на Жигулях.

Под начало производства Люкса купили и лицензию Bosch на прерыватель-распределитель зажигания, он же трамблер. В СССР он назывался Р147.

На ходу Москвич-2140SL проявляет знакомые по обычным Москвичам достоинства и недостатки. Удобна передняя посадка, но сзади – тесно. Хорошая динамика сочетается с далеко не лучшим переключением передач. Дистанционное управление коробкой с множеством сочленений — причина длинных ходов рычага. И синхронизаторы у омской коробки не лучшие.

Большие задние фонари Москвича-2140SL — тоже оригинальные.

Зато у Москвича хороший баланс между комфортом и управляемостью. Хотя задняя рессорная подвеска без стабилизатора.

Тормоза цепкие и информативные, ведь вакуумный усилитель и передние дисковые тормоза изготовлены (еще для Москвича-2140) по лицензии фирмы Girling.

Зигзаг удачи

В СССР модель 2140SL улучшила пошатнувшуюся уже репутацию Москвичей. Ведь экспорт Люксов был невелик – большинство автомобилей оставались на родине. Многие машины красили не металликами, а обычными красками. С точки зрения ремонтной окраски простые эмали были предпочтительней. Но настоящие ценители Люксов «неметаллические» машины не признавали.

Москвич-2140SL – яркий и интересный эпизод советской автомобильной истории. Талант художников, соединенный со здравым смыслом администраторов, принес очень неплохие плоды.

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