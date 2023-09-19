Сердце Патриота: знакомимся с будущим мотором УАЗов

Поможет нам в этом малотоннажный грузовичок Sollers Argo с двухлитровым турбодизелем (130 л. с.) и шестиступенчатой МКП – такие агрегаты скоро начнут ставить на ульяновские внедорожники.

Бескапотный грузовичок Argo – это вторая коммерческая модель фирмы Соллерс. И его сборку, едва она только началась, перенесли из Елабуги в Ульяновск.

А интересен для нас Argo еще и тем, что его двухлитровый турбодизель мощностью 130 л. с. и шестиступенчатая механическая коробка в будущем году пропишутся под капотом УАЗа.

Sollers Argo. Цена в России от 2 549 000 ₽

Как оснащен?

После фургона Атлант с его неудобной кабиной я не ждал ничего хорошего от маленькой бескапотной машины. Но Argo порадовал. В тыльной стороне средней спинки есть отделение для документов и пара подстаканников. А руль регулируется по углу наклона. Всего этого в Атланте нет. Только забираться и вылезать из кабины неудобно. Бескапотная компоновка – никуда не денешься. Зато какая обзорность!

Компоновка затрудняет доступ к двигателю. Подобраться к нему можно только из кабины, откинув пассажирские сиденья. Для их фиксации есть ремешок, но доверия к нему нет. Лучше сразу найти дополнительный фиксатор, чтобы в один прекрасный момент не получить по спине тяжелыми креслами.

Доступ (весьма ограниченный) к двигателю открывается из кабины. Зато не нужно ­мокнуть под дождем или под снегом.

Как едет? Какой расход?

Вот первый «лежачий полицейский» на моем пути. Сейчас подбросит! Сижу-то над самым колесом. Но мягкая подвеска заметно сглаживает кочку. Терпимо! В любом случае, с комфортом лучше, чем у схожего «китайца» Dongfeng Capitan-T.

К тому же Argo заметно тише, хотя после 70 км/ч шум от набегающего ветра становится навязчивым. Высоченная будка «упирается» в воздух, а обтекателя на крыше нет. Его сертификацию уже провели, и сейчас все выпускаемые Argo оснащаются обтекателем за доплату 40 тысяч рублей.

Двухлитровый дизель хорош и очень неплохо разгоняет грузовичок. Шесть ступеней коробки удачно подобраны. Еще бы четкости механизму переключения добавить. А то нечетные передачи порой упираются в невидимый барьер. Хорошо, что нет нужды в частых переключениях. Турбодизель с удачной моментной характеристикой легко ­компенсирует подобную лень.

Кабина неплохо скомпонована и практична. В спинке среднего сиденья есть подстаканники и отделение для документов. Руль регулируется по углу наклона.

В базовое оснащение входят круиз-контроль, кондиционер и простенькая магнитола.

Расход топлива укладывается в десять литров в городском цикле. А вот на трассе он растет, хотя обороты небольшие. Это всё из-за торчащей будки.

Связка этого мотора с коробкой однозначно пойдет на пользу Патриоту. Расходовать солярки он будет меньше, а ехать – веселее! И хорошо, что у этого дизеля нет впрыска «мочевины» AdBlue.

Промтоварную будку (а также изотермические фургоны) производит компания СТ Алабуга, которая в прошлом делала аналогичные фургоны для наших Транзитов. Правда, с переездом Argo в Ульяновск логистика усложняется. И пока не очень понятно, кто будет делать надстройки для Argo – тем более что в Ульяновске подобные фургоны тоже выпускают.

Колеса на задней оси меньшего размера – 155/80 R13. Сделано это для снижения погрузочной высоты, которая составляет всего 80 см. Для удобства погрузки и разгрузки под задним свесом есть выдвижная лестница. Это опция стоимостью 8000 рублей.

Сколько стоит?

Sollers Argo с бортовым кузовом из стали обойдется в 2,5 млн рублей. Это самый доступный вариант. Бортовая платформа из алюминия дороже на 200 тысяч.

Фургон из плакированного металла стоит 2 659 000 рублей. А «промтоварник» с пластиковым кузовом на 150 тысяч рублей больше.

Изотермический фургон самый дорогой – 2 849 000 рублей. Для всех фургонов есть возможность установить дополнительную боковую дверь шириной 800 мм. У каждого типа кузова есть два исполнения (полной массой 2,5 и 3,5 тонны). Причем отличия только в документах. Технически грузовики идентичны и цена у них одинаковая.

Промтоварный фургон из пластиковых панелей дооснащен плафоном и такелажными петлями.

Хорошая «лошадка»!

Ясно одно: Sollers Argo – неплохой грузовичок за свои деньги. Он удачнее схожего Донгфенга и в целом не сильно проигрывает нашей ГАЗели Некст. Да и цены близки.

Так что Argo найдет своего покупателя не только среди госучреждений. А его дизельное сердце вдохнет новую жизнь в УАЗ.

Sollers Argo

Длина / ширина / высота / база 5300 / 1800 / 2650 /2640 мм

5300 / 1800 / 2650 /2640 мм Полная масса 3490 кг

3490 кг Размеры грузового отсека 3140 / 1740 / 1720 мм

3140 / 1740 / 1720 мм Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1990 см³; 96 кВт / 130 л.с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2600 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1990 см³; 96 кВт / 130 л.с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2600 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Трансмиссия задний привод; М6