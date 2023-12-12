Очереди на техобслуживание и ремонт: в чем причина?

Эксперт «За рулем» выяснил, что изменилось на автосервисах в 2023 году

Практически во всех регионах выросли очереди в автосервисы, цены на услуги поднялись, автослесарей стало не хватать: российские автомобилисты внезапно стали следить за работоспособностью автомобиля, его состоянием, а также делать ТО чаще.

Очереди на СТО

Когда приходишь в автосалон и видишь, что цены на приличные автомобили начинаются от 3 млн рублей, желание продавать свою машину, которая вполне еще бодрая, резко пропадает. И возникает необходимость подлатать ее – кто знает, сколько еще лет на ней придется ездить? Статистика 2023 года подтверждает – спрос на обслуживание автомобилей очень сильно растет.

Я сам столкнулся с тем, что исправить маленькую вмятину на крыле стало проблематично. Ближайшая запись была на три недели вперед! Делать нечего – встал в очередь, так как остальные варианты были еще более долгими. Некоторые СТО предлагали подождать месяц и даже полтора!

В разговорах с мастерами и приемщиками я с удивлением узнал, что народ массово стал обращаться на СТО. Чинят даже то, на что годами не обращали внимания!

Российские автовладельцы, столкнувшись с резким ростом цен на новые автомобили, закономерно решили заняться профилактикой своих железных коней – чтобы продлить им жизнь.

Запчасти в цене

Данные Авито показывают, что спрос на запасные части за три квартала 2023 года вырос аж на 35%! Причем растет спрос как на новые запчасти, так и на бэушные – с разборок.

Наибольший рост спроса на запасные части для технического обслуживания зафиксирован на масла (на целых 46%), автохимию (37%) и различные аксессуары. Такое ощущение, что люди стали чаще делать ТО – не через 15 тысяч км, а каждые 10 тысяч км, а то и чаще.

Но запасные части мало купить. Их надо еще и грамотно установить. И, согласно тому же исследованию, спрос на услуги СТО (оценивались онлайн заказы, конечно же) вырос на феноменальные 46%!

Чаще всего требуются услуги автоэлектриков, диагностов, кузовщиков и сход-развальщиков. Также пользуется повышенной популярностью химчистка салона.

Если сложить всё сказанное, то получится, что российские автомобилисты внезапно стали следить за работоспособностью автомобиля, его внешним и внутренним состоянием, а также делать ТО чаще. Если раньше, когда заполнилась пепельница, можно было машину выставить в трейд-ин, а себе взять что-то более новое, то теперь другие реалии.

Специалисты в цене

Резкий рост спроса на поддержание автомобиля в нормальном состоянии привел к серьезному дефициту специалистов на рынке – и к росту их зарплат.

Самыми высокооплачиваемыми и дефицитными стали автоэлектрики. Им предлагают, в среднем, почти 130 тысяч рублей в месяц – на руки, за вычетом всех налогов. Доходы автослесарей выросли до 75–80 тысяч рублей. Самая низкооплачиваемая профессия в мире автосервиса – автомойщик. Можно заработать 50 тысяч рублей в месяц.

Но даже при таком росте зарплат на рынке сервисным станциям не хватает до 20% персонала. Имеющиеся сотрудники работают, как говорится, за себя и за того парня, а очереди на обслуживание меньше не становятся.

Как мы все будем выходить из этой ситуации – покажет только время. А где теперь можно неплохо заработать, вы знаете – на СТО.

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