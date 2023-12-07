Все (ну, почти!) покупают поддельные запчасти... Но есть нюанс

Автостат: каждый шестой российский водитель покупал контрафактные автокомпоненты

Онлайн-опрос на тему «Сталкивались ли вы за последний год с покупкой контрафактных запасных частей для своего автомобиля?» выявил довольно любопытные результаты. Во-первых, из более чем трех тысяч опрошенных около 17% (то есть примерно каждый шестой) признались, что хоть однажды «попадали» на контрафакт при покупке запчастей.

Как нетрудно догадаться, второй вариант ответа выбрало большинство: 83% респондентов ответили, что за последний год «запчасти выбирали, но контрафакт не обнаружили». Заметим, что «не обнаружили» не означает «не покупали» – о чем косвенно свидетельствует следующий абзац.

Во-вторых, еще один вопрос адресовался тем, кто купил контрафактную деталь и использовал ее в своей машине: «привела ли покупка контрафакта к поломке автомобиля и его ремонту?». Тут всего 14% сказали, что действительно привела. А остальные (86%) сказали «Нет, обошлось»!

Контрафактные запчасти и поломка автомобиля, опрос Автостата

Так, может быть, обошлось и у тех, кто «не обнаружил» контрафакт при покупке, приняв его за фирменное изделие?.. Впрочем, «За рулем» всегда призывал не использовать при ремонте сомнительные «аналоги» и регулярно штудировать нашу рубрику «Экпертиза».

Источник: Автостат