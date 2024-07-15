Сколько бензина «съедает» кондиционер на стоянке

«За рулем» подсчитал, сколько топлива сжигается разными двигателями на холостых

Сидеть в машине в такую жару с открытыми окнами или лучше все же запустить кондиционер? Мы посчитали, сколько стоит час комфорта в прохладном салоне.

Как производились замеры

Весь процесс был разбит на два этапа.

Вначале расход измерялся при прогреве ДВС. Для этого было задействовано три автомобиля с двигателями разных экологических классов. Для более точных результатов замеры проводились при разных температурах на улице.

На втором этапе для замеров были использованы маршрутные компьютеры Multitronics. Информация на эти компьютеры поступает по каналу OBD-II.

Результаты подобных замеров по своей точности идентичны замерам методом заправки автомобиля «под пробку» с последующим учетом объема топлива на долив.

Для замеров были задействованы три модели:

Nissan X - Trail , агрегат QR 25 DE объемом 2,5 литра;

- , агрегат 25 объемом 2,5 литра; Kia Rio , агрегат G 4 FC объемом 1,6 литра;

, агрегат 4 объемом 1,6 литра; Lada Largus , агрегат К4М объемом 1,6 литра.

Выхлоп силовых агрегатов Nissan и Lada соответствует экологическому стандарту Евро-4, а Kia Rio – Евро-5.

Полученные в результате замеров данные применимы и для других моделей автоконцернов Hyundai/Kia, Nissan и Renault. Также эти результаты можно применить ко многим другим моделям автомобилей с аналогичными или близкими объемами двигателей.

Расход топлива при прогреве

На старте прогрева двигатели Евро-4 показали расход 2,5 литра в час. После прогрева до 40°С расход стал немногим более 1 литра в час.

Силовой агрегат G4FC Евро-5 на старте прогрева расходовал около 4 литров в час. Но здесь необходимо учесть, что энергия двигателя затрачивалась еще и на разогрев катализатора. После прогрева расход топлива снизился до чуть более 1 литра в час.

То есть, прогревшись, все силовые агрегаты показали примерно одинаковый расход. Результат может быть обусловлен тем, что двигатель К4М имел значительный пробег – более 150 тысяч км. А двигатель QR25DE, несмотря на свой большой объем, имеет более совершенную конструкцию.

Двигатель G4FC отличается легкостью и оборудован фазовращателем. Следовательно, он экономичнее других участников эксперимента. Однако его показатели расхода бензина были на несколько миллилитров больше, поскольку требовался прогрев нейтрализатора.

Расход топлива на холостом ходу

Условия эксперимента: автомобиль стоит на парковке с работающим двигателем, чтобы пассажиры в салоне не получили тепловой удар.

В таком режиме работы расход топлива у всех агрегатов почти одинаков – 0,8-0,9 литра в час или около 50 рублей в час.

А что у других двигателей

Двигатели с большим объемом и числом поршней, работая в режиме прогрева и холостого хода, будут иметь больший расход топлива.

Более скромный расход бензина будет у современных турбированных двигателей. Однако из-за повышенного КПД времени на прогрев турбодвигателя до температуры 40°С будет затрачено чуть больше. А при выходе в рабочий режим расход будет таким же, как и у атмосферника аналогичной мощности.

Итоги и важный совет

Бензина на холостом ходу расходуется не так много, и мучиться от жары нет никакого смысла – вы больше потратите на воду, чтобы утолить жажду.

Единственное, что нужно будет сделать после длительной стоянки, – проехаться по трассе на повышенных оборотах (передача пониже, при той же скорости). Это позволит удалить с деталей двигателя нагар, образовавшийся за время работы двигателя на холостых оборотах.

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