Спасаемся от жары: названы 3 условия комфортного автопутешествия

Эксперт Шапарин назвал три условия для комфортного автопутешествия в жару

Исправно функционирующая система кондиционирования в автомобиле спасет от теплового удара в аномальную жару в автопутешествии. Об этом рассказал президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он подчеркнул, что поломка или отсутствие системы климат-контроля делают из автомобиля во время жары «раскаленную консервную банку». Причем, открытые окна и люки в такой ситуации не спасут, особенно во время длительной поездки. Для комфортной поездки в жаркую погоду есть три основных рекомендации, и одна из них – установка или ремонт системы кондиционирования, отмечает Шапарин.

«С помощью окна и люка охладиться не получится, потому что горячий воздух от раскаленного асфальта – это просто обдув. Ощущение усталости от такой поездки гарантировано. Кроме того, открытое окно – это где-то плюс 5% к расходу бензина, а открытый люк – примерно столько же», – констатирует эксперт.

Во-вторых, поможет облегчить ситуацию атермальная пленка на стеклах – она блокирует попадание в салон ультрафиолета.

«Я имею в виду не темную тонировочную пленку, задача которой заключается в том, чтобы закрыть нас от взглядов других людей, а специализированная, которая отражает солнечные лучи. Атермальные стекла бывают на качественных автомобилях уже в базовой комплектации», – уточнил эксперт.

И в-третьих, вентиляция сидений является еще одним условием комфортной поездки, благодаря этому водитель будет чувствовать себя на кожаных сиденьях гораздо комфортнее, отмечает Шапарин.

«На кожаных сиденьях водитель гораздо больше потеет и соскальзывает, чем на текстильных. Отчасти улучшает ситуацию перфорированная кожа, но не сильно», – объясняет президент НАС.

А если сиденья автомобиля обтянуты не кожей, а некачественным кожзаменителем, ощущения во время поездки на автомобиле в жару будут еще более неприятными, резюмировал Шапарин.

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Источник: radiosputnik.ru